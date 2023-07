Grundschule St. Wolfgang: Ein Kanon zum Abschied

Von: Lea Warmedinger

Ein herzliches Dankeschön hatte Schulleiterin Birgit Fischer (M.) für Walburga Seidl (l.) und Elisabeth Finger. © Lea Warmedinger

Die Grundschule St. Wolfgang entlässt mit Walburga Seidl und Elisabeth Finger zwei Lehrerinnen in den Ruhestand. Die Kinder singen zum Abschied einen Kanon.

St. Wolfgang – „Wir möchten einfach Danke sagen für eure Arbeit in all den Jahren“, erklang es in der Aula der St. Wolfganger Grundschule. Alle Kinder sangen gemeinsam im Kanon zum Abschied der beiden Lehrerinnen Walburga Seidl und Elisabeth Finger. „Als ich vor 23 Jahren nach St. Wolfgang kam, warst du schon zwei Jahre an unserer Schule“, erinnerte sich Schulleiterin Birgit Fischer an „Walli“ Walburga Seidl gewandt. „Ich musste oft schauen, dass ich dir hinterherkomme, da du mit dem Stoff schon wieder voraus warst. So kennen und lieben wir dich – du bist einfach eine Powerfrau mit ganz viel Enthusiasmus“, betonte sie.

Im Altmühltal aufgewachsen, ist Seidl nach dem Studium in München 1998 an die Grundschule in St. Wolfgang gekommen. „Du hast dich beim ADAC-Fahrradtraining, als Jury beim Malwettbewerb und bei Schulhausübernachtungen engagiert“, zählte Fischer auf. Auch mit vielen musikalischen Beiträgen habe Seidl schulische Feierlichkeiten bereichert. „Dein Temperament, dein Humor und dein Einsatz werden fehlen.“

Der Meinung war auch die Klasse 4a, die Seidl die vergangenen zwei Jahre unterrichtet hat. Mit einem selbst gedichteten Lied verabschiedeten die Mädchen und Buben ihre Lehrerin in den Ruhestand. Zur Melodie von „Der Löwe schläft heut’ Nacht“ aus König der Löwen sangen die Schüler „Adieu, bei dir war’s so schee“.

Für Konrektorin „Lissi“ Elisabeth Finger gab es von ihrer 4b ein Hip-Hop-Stück mit dem Refrain: „Wenn man versucht, Frau Finger zu beschreiben, fallen einem sofort 1000 Worte ein, denn sie ist schlau, cool, nett und liebevoll.“

Auch Rektorin Fischer betonte, dass Fingers großes Herz das Markenzeichen der Konrektorin sei. „Du bist einfach eine Vollblutlehrerin. Bereits im Jahr 2004 sei Finger für ein Jahr in St. Wolfgang gewesen. „Da dann dein Mann Franz Finger 2005 meinte, er müsse jetzt Schulleiter werden, räumtest du das Feld“, erzählte Fischer mit einem Augenzwinkern. Nach 15 Jahren in Schwindkirchen sei 2020 schließlich die Stelle der Stellvertreterin freigeworden. „Es war ein riesengroßes Geschenk, dass du an unsere Schule als neue Konrektorin gekommen bist“, betonte Fischer. Sie dankt Finger für ihren enormen Einsatz. „Die Worte fehlen, um meine Dankbarkeit auszudrücken.“ Dankbar zeigte sich auch Nicole Otto, Vorsitzende des Elternbeirats. „Sie haben sehr, sehr viele Kinder in den schwierigen dritten und vierten Klassen auf dem Weg zum Übertritt begleitet“, lobte sie.

Von Bürgermeister Ullrich Gaigl gab es ebenfalls einen großen Dank – im Namen der Gemeinde sowie persönlich. „Sie haben auch meinen Sohn hier unterrichtet“, sagte Gaigl an Seidl gewandt. „Ich weiß noch heute, als wir erfahren haben, dass er Sie bekommt. Eine strenge Lehrerin, hat es geheißen – aber gerecht ist sie.“ Er kenne auch Finger schon viele Jahre. „Es ist einfach schön, wenn man in die Schule kommt und so viele freudige Gesichter sieht“, sagte der Bürgermeister.

„Der Abschied fällt mir wirklich schwer“, betonte Seidl. „Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt.“ Trotzdem sei es gut, nun in den Ruhestand gehen zu dürfen. „Schon in der ersten Klasse war es mein Traum, Grundschullehrerin zu werden“, erzählte Finger zum Abschied. „Es war mir eine große Freude mit dem schönen Schulhaus und den wertschätzenden, lieben Kollegen.“ Vor allem bei all den Begegnungen mit den Kindern sei ihr immer wieder das Herz aufgegangen.