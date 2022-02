Gymnasium Dorfen bleibt Umweltschule

Von: Alexandra Anderka

Freude über die Auszeichnung für das Gymnasium Dorfen (Bild links, v. l.): Biologielehrerin Angelika Semerad, die Schüler Enrique Parache-Diaz (9A), Carlotta Müller (9A) und Freya Wegmann (9A) sowie Schulleiter Markus Höß. © Gymnasium Dorfen

509 Schulen in Bayern erhalten für ihren Einsatz im vergangenen Schuljahr die Auszeichnung „Umweltschule in Europa/Internationale Nachhaltigkeitsschule“. Das Gymnasium Dorfen ist zum neunten Mal dabei.

Dorfen - Die diesjährige Auszeichnung wird an Schulen vergeben, die sich im Schuljahr 2020/21 in zwei Handlungsfeldern für Umwelt und Nachhaltigkeit eingesetzt und durch konkrete Maßnahmen innerhalb der gesamten Schulgemeinschaft in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt haben.



Besondere Herausforderungen waren einer Pressemitteilung der Schule zufolge die wechselnden Phasen des Präsenz- und Distanzunterrichts. Im Präsenzunterricht wurden, wie in den Vorjahren, individuelle Maßnahmen umgesetzt. Vermeidung von Plastik im Schulalltag, die Anlage eines Schulgartens, die Umstellung auf ein nachhaltiges Sortiment im Pausenverkauf oder in der Mensa sowie die Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Schüler und Lehrkräfte sind hier als Beispiele zu nennen.



Das Gymnasium Dorfen konnte sich in den Handlungsfeldern „Schulgarten“ und „Klimaschutztag“ profilieren. Der Schulgarten sei mit großem Engagement um ein Gartenhäuschen und zwei Bienenvölker bereichert worden und der Klimaschutztag, der bereits 2020 stattfinden sollte, wurde weiter geplant und steht nun am 25. März an, steht in der Pressemitteilung.



Im Distanzunterricht seien aufgrund des verstärkten Einsatzes digitaler Medien auch die Familien eingebunden worden. Gemeinsam habe man Konsumartikel und Lebensmittel hinsichtlich Verpackung, Regionalität, Saisonalität, Fair Trade oder anderer Sozial- und Umweltkriterien in den Fokus genommen. Die Schüler arbeiteten an Kochbüchern mit klimafreundlichen Rezeptideen, tauschten Tipps zum Selbermachen aus oder gestalteten Garten und Balkon naturnah.



„Die ausgezeichneten Schulen tragen durch ihr Engagement dazu bei, das Schulleben Schritt für Schritt nachhaltiger zu gestalten. Sie setzen sich für Klima- und Biodiversitätsschutz ein und fördern globale sowie generationenübergreifende Gerechtigkeit“, lobte die Bayerische Landeskoordinatorin Birgit Feldmann vom bayerische Naturschutzverband LBV.



Über die Auszeichnung entscheidet eine Jury aus Mitgliedern des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, des Kultusministeriums, der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen sowie des LBV als Koordinator dieser Auszeichnung. and