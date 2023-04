Gymnasium Dorfen: Fürs Leben, nicht für die Schule lernen

Von: Michaele Heske

Fit für den Alltag: In der Schulküche des Gymnasiums Dorfen machen Schüler der achten Klasse Kaiserschmarrn. Schulleiter Markus Höß (hinten, M.), die Schulpsychologin Beate Karbaumer und Klassenlehrer Daniel Gebauer haben auch ihre Freude daran. © Michaele Heske

In einer Projektwoche haben die Schüler am Gymnasium Dorfen mal keine Kurvendiskussion und auch keine Grammatikregeln gelernt, sondern Alltagskompetenzen. Sie haben gekocht und geputzt.

Dorfen – Max Borghols hat einen Mixer in der Hand, er verrührt die Zutaten in einer großen Schüssel zu einem Teig. Bisher hat der Schüler (14) aus Isen noch nie Kaiserschmarrn gemacht: „Das ist voll toll“, sagt er begeistert. „Wir kochen heute, das ist etwas, was man auch später braucht, wenn man eine eigene Wohnung hat.“

Die Schüler der achten Klasse am Gymnasium Dorfen haben Alltagskompetenzen gelernt: „Schule fürs Leben“ hieß die Projektwoche, bei der die Mädchen und Buben in den Fächern Kochen und Putzen unterrichtet wurden. Zudem standen Sexualkunde und Schuldnerberatung auf dem Lehrplan.

Max’ Klassenkameradin Alessa Niessner, ebenfalls 14 Jahre alt, steht öfters am Herd: „Am liebsten koche ich Kokos-Curry, gemeinsam mit meiner Mutter.“ Was dem Mädchen aus Dorfen gefällt: „Bei dem Kochprojekt lernen wir auch, welche Nahrungsmittel gesund sind und was sie kosten.“

Denn grau ist alle Theorie. Nach dem Abi vor vier Jahren hatte eine Gymnasiastin aus Bayern auf Facebook gepostet: „Ich kann Texte und Gedichte analysieren, habe in Stochastik gelernt, Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen – aber was bringt mir das im Alltag?“ Viele Kommentare in den sozialen Medien gaben ihr damals Recht, auch das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus sah Handlungsbedarf und ordnete die Unterrichtseinheit „Schule fürs Leben“ an. An fünf Tagen werden künftig in der Grund- und Mittelschule sowie an Realschulen und Gymnasien den Schülern Alltagskompetenzen vermittelt.

Über ein Jahr lang saß Beate Karbaumer, Mitglied der erweiterten Schulleitung am Gymnasium Dorfen, an dem Konzept für diese praxisnahe Projektwoche, die heuer erstmals in den achten Klassen stattfand. Viele Kollegen hätten sie unterstützt, erzählt sie. Etwa bei Sportprojekten oder beim Thema Medienkompetenz.

Zudem wurden externe Partner eingeladen, beispielsweise das Gesundheitsamt. „Da ging es um Verhütung und um Cannabis – wir Lehrer durften nicht teilnehmen, damit die Schüler ohne Scheu diskutieren konnten.“

Karbaumer ist Schulpsychologin, sie nahm sich den Bereich psychische Gesundheit vor, einerseits zur Stärkung des Selbstwertgefühls der Schüler, aber auch um Handlungsstrategien aufzuzeigen, damit die Mädchen und Buben in ein selbstbestimmtes und aktives Leben starten können. Ob Fastfashion inklusive Upcycling und Umweltschutz oder einfach nur schlichte Haushaltslehre: Die Schüler sind voll dabei.

„Fenster habe ich noch nie geputzt“, sagt Felix Gohlke (14). Im Haushalt helfe er aber schon, erzählt der Schüler aus Dorfen: „Ich räume regelmäßig die Spülmaschine ein und aus.“ Dass Hausarbeit Frauensache ist, hält er für ein überholtes Klischee: „Auch Mechatroniker ist kein Männerberuf, das können Frauen genauso“, setzt er sich für Gleichberechtigung an. Besonders überrascht war Gohlke über die Lebenshaltungskosten, die die Schüler gemeinsam mit der Schuldnerberatung Erding ausrechneten: „Ich wusste gar nicht, dass Heizung, Strom und Lebensmittel so teuer sind.“