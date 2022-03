Turnhalle für Ukraine-Geflüchtete geräumt

Von: Hans Moritz, Michaele Heske

„Wir sind bereit“: Markus Höß, Leiter des Dorfener Gymnasiums, in einer seiner Turnhallen, in der Ukraine-Flüchtlinge vorübergehend untergebracht und vom BRK versorgt werden können. © Michaele Heske

Im Landkreis Erding gibt es nun eine zweite Sammelunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge - im Gymnasium Dorfen.

Dorfen - Am Eingang zur Turnhalle des Dorfener Gymnasiums steht seit einigen Tagen ein großes Whiteboard. Bilder hängen daran, von den Gymnasiasten gemalt – mit Friedenstaube und ukrainischer Flagge als Symbol der Solidarität. Hier sollen 64 Flüchtlinge aus der Ukraine Unterschlupf finden können und sofort sehen: „Ihr seid herzlich willkommen.“



Ein bisschen stressig seien die vergangenen Tage schon gewesen, sagt Schulleiter Markus Höß. Das Landratsamt hatte nämlich angefragt, ob es möglich sei, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. „Wir haben ja drei Turnhallen und den sogenannten Spiegelsaal für Gymnastik. Da konnten wir schon Platz machen. Bei schönem Wetter gehen die Schüler eben raus ins Freie“, erklärt der Oberstudiendirektor. Für das Kollegium und ihn stand fest: „Da stehen wir in der Verantwortung.“ Schlafmöglichkeiten wurden in der Sporthalle geschaffen, Betten und Trennwände aufgestellt – alles kleine Quartiere für die Geflüchteten.



„Wir freuen uns, Mütter mit ihren Kindern aufzunehmen, die vor Bomben und Raketen aus der Ukraine geflohen sind. Hier können wir den Familien erst mal Sicherheit geben“, beteuert Höß. Anteilnahme und Hilfestellung für Notleidende gehöre ohnehin zu den Leit- und Grundsätzen der Schulfamilie. Der Krieg bewege die Schüler, das Mitgefühl sei immens.



Mehr als 6500 Euro an Spenden kamen schon zusammen, weitere Aktionen sind geplant, etwa Kuchenverkauf in der Pause. Das Geld soll die Menschen im Kriegsgebiet vor Ort unterstützen, sagt Höß: „Die Spenden fließen direkt in die Ukraine, Eltern organisieren Transporte mit Hilfsgütern an die slowakische Grenze.“



Dass die russische Armee viele Städte angreift und auch die Zivilbevölkerung von den Luftangriffen betroffen ist, findet Höß grausam und unvorstellbar. „Gegen den Krieg können wir nichts machen, da sind wir ohnmächtig. Aber hier in Dorfen, da sind wir präsent.“ Das Gymnasium sei zudem für ein Auffanglager prädestiniert. „Wir müssen die ukrainischen Kinder auch integrieren.“ Die Schwierigkeit sei zunächst die Sprache. „Die Kinder können ja kein deutsch – aber auch da fühlen wir uns, wenn nötig, in der Verantwortung und heißen die geflüchteten Schüler herzlich willkommen.“



Betrieben wird die Aufnahmeeinrichtung vom BRK Kreisverband Erding. Wie intensiv die Halle genutzt werden wird, vermag noch niemand zu sagen. Denn es handelt sich gewissermaßen um die zweite Rückfallebene des Ukraine-Ankunftszentrums des Landkreises in Erding. Wie berichtet, kommen Geflüchtete zunächst in den Räumlichkeiten der Energie Südbayern an der Robert-Bosch-Straße an und werden dort registriert. Ziel ist, sie umgehend in – dezentrale – Unterkünfte zu bringen. Gelingt das nicht sofort, stehen in Erding 40 Betten und ein Aufenthaltsraum bereit – betrieben vom Malteser Hilfsdienst. Erst wenn dessen Kapazitäten erschöpft sind, wird die Dorfener Gymnasiumshalle belegt.



In den vergangenen Tagen kamen aber nur vereinzelt Ukraine-Geflüchtete im Landkreis Erding an. Mindestens ein angekündigter Bus fuhr dann doch nicht nach Erding. Bisher werden die über 100 Betten also nicht benötigt. Doch es kommen täglich mehr Menschen aus dem Kriegsgebiet.



Die Umnutzung der Dorfener Halle erinnert an die große Flüchtlingswelle ab 2015, als die Turnhalle der Berufsschule Erding auf Wunsch der Regierung von Oberbayern in ein Notquartier für Geflüchtete umfunktioniert wurde. Sie war monatelang bewohnt.

