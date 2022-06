Häschen bringen Hilfe für ukrainische Kinder

Von: Michaele Heske

Scheckübergabe (vorne, v. l.): Klaus Blasi, Sosa Balderanou, Künstler Peter Breth, Margareta Speckmeier und Daniela Bita vom Arbeitskreis „Wir – für den Landkreis Erding“ sowie (hinten, v. l.) Alfred Scheb (Arbeitskreis) und das Verkaufsteam des Bauernmarkts mit Regina Blasi, Heidi Lechner und Angela Kurz. © Michaele Heske

Das Dorfener Bauernmarkt-Team hat wieder einmal Gutes getan.

Dorfen – Das Team des Bauernmarkts Dorfen übergab der Arbeitsgruppe „Wir – für den Landkreis Erding“ einen Scheck in Höhe von 1824 Euro. Damit sollen Mädchen und Buben, die mit ihren Müttern vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind, unterstützt werden.

Wie berichtet, hatte Peter Breth vor Ostern 130 Holzhäschen bemalt. Zehn Euro kostete ein kleines Kunstwerk. „Die meisten Kunden zahlten aber mehr – und so kam die stattliche Summe von 2524 Euro zusammen“, sagte der Grüntegernbacher bei der Spendenübergabe im Albrecht-Stadl am Isen-Wehr. 700 Euro davon sind schon im Umlauf, mit ihnen werden die Frauen und ihre Kinder unterstützt, die in Dorfen untergebracht sind.

„Man muss sich das vorstellen – man kommt hier an und hat nichts dabei, gerade mal einen Koffer“, sagt der ehemalige Stadtrat und Lehrer. Mit rund 200 Euro will er mit den ukrainischen Familien einkaufen gehen, wenn sie was brauchen – „da lernen sie auch gleich die Sprache“.

Wichtig ist es sowohl dem Künstler als auch dem Verkaufsteam des Bauernmarkts, dass die Spenden direkt ankommen. Und zwar bei den Kindern vor Ort, betonte Klaus Blasi. Er ist Vorsitzender des Bauernmarkts, der seit 27 Jahren immer freitags zwischen 11.30 und 16 Uhr geöffnet hat. Und neben dem Verkauf von Obst, Gemüse, Käse, Wurst oder auch Brot und Kuchen, von heimischen Landwirten produziert, ist der Bauernmarkt auch für seine vielfältigen regionalen Hilfsaktionen bekannt. Deshalb habe sich der Verein entschieden, die Spenden an „Wir – für den Landkreis Erding“ zu übergeben, erklärte Blasi.

Sosa Balderanou, Integrationsbeauftragte der CSU im Landkreis, nahm den Scheck entgegen. Ihr Vorschlag, im Oktober ein Netzwerktreffen von dem Geld zu finanzieren, bei dem sich Helfer und Ukrainer besser kennenlernen können – immerhin leben mittlerweile über 1000 ukrainische Flüchtlinge im Landkreis, stieß jedoch nicht auf große Gegenliebe der Spender.

„Wir dachten eher an konkrete Hilfe“, sagte Blasi. Etwa an die Mitgliedschaft in Sportvereinen, wo sich die ukrainischen Kinder integrieren könnten. Oder an Musikinstrumente und Sprachförderung. „Wir müssen das ja auch vor unseren Kunden rechtfertigen.“

Balderanou versprach Transparenz – und die Förderung von Bildung, Sport und Sprache. „Musik verbindet“, meinte die Kreisrätin. „Und beim Sport kommen Kinder schnell ins Gespräch, da ist die Schwelle niedrig.“