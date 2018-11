Harte Linie bestätigt

Das Landratsamt hat einem Asylbewerber ein Ausbildungsverbot erteilt. Regierung und Innenministerium geben Ausländerbehörde Recht.

Dorfen – Der Fall hat für Aufsehen gesorgt: Der 24-jährige Asylbewerber Tesfaye Gebremedn lebt seit vier Jahren in Taufkirchen. Bei Praktika hat er mustergültige Beurteilungen erhalten, das Zeugnis der Berufsschule für den Besuch der Berufsintegrationsklasse ist gut. Mitte September hätte er eine Ausbildung als Pflegefachhelferschüler in der Isar-Amper-Klinik in Taufkirchen beginnen können. Das Landratsamt hat das jedoch unterbunden. Zu Recht, sagen jetzt auch die Regierung von Oberbayern und das Bayerische Innenministerium.

Sie teilen die Einschätzung der Ausländerbehörde im Landratsamt, wie die stellvertretende Pressesprecherin der Behörde, Daniela Fritzen, mitteilt. Begründet wird die harte Linie mit einer bereits erfolgten Ablehnung im Asylverfahren sowie der bis heute ungeklärten Identität des Antragstellers.

Das Bundesamt für Migration glaubt dem 24-Jährigen nicht, dass er Eritreer ist. Die Behörde sieht in ihm einen Äthiopier. Gestützt wird das auf eine zweifelhafte Aussage einer Dolmetscherin, wonach der junge Mann die falsche Sprache spreche: Tigrinya – was aber in beiden Ländern gesprochen wird.

Weil der Flüchtlinge nach Ansicht der Behörden Äthiopier ist und damit in Deutschland keinen Schutzstatus genießt, soll er abgeschoben werden. Im Mai 2017 wurde sein Asylantrag deshalb abgelehnt.

Dagegen hat Tesfaye mit Hilfe deutscher Freunde Klage eingereicht. Eine Gerichtsverhandlung fand bis heute nicht statt. Tesfaye beteuert, er habe noch nie einen Pass besessen. Angehörige habe er weder in Eritrea noch in Äthiopien. Tesfayes Mutter sei wegen des Kriegs nach Äthiopien geflohen – sie war damals mit ihm schwanger. Sein Vater war Soldat. Beide Eltern lebten schon lange nicht mehr. Bei der Botschaft Eritreas in Berlin wollte der Asylbewerber vorsprechen. Ohne Pass dürfe er aber dort nicht hinein.

Die Heimatzeitung hatte das Schicksal des Asylbewerbers „Bestens integriert – und nicht erwünscht“ thematisiert. Der Flüchtling hatte einen Antrag auf Ausbildung als Pflegefachhelfer nach Asylgesetz gestellt. Das Ausländeramt hat diesen Antrag abgelehnt.

Landrat Martin Bayerstorfer hat sich persönlich dafür eingesetzt, dass Regierung und Innenministerium die Angelegenheit prüfen, bevor eine endgültige Entscheidung durch die zuständige Ausländerbehörde Erding ergeht. Das Ergebnis liegt jetzt vor. „Sowohl die Regierung von Oberbayern als auch das Innenministerium teilten die Auffassung der Ausländerbehörde des Landratsamts. Insbesondere der Identitätsnachweis sei unverzichtbar“, schreibt Fritzen. Das Innenministerium habe dem Asylbewerber nahegelegt, durch die Vorlage eines aussagekräftigen Dokuments seine Identität nachzuweisen.

Hier macht das Landratsamt dem Asylbewerber Vorwürfe. Seit seiner Ersteinreise in die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2014 habe er nicht an der Klärung seiner Identität mitgewirkt. Erst nach Einreichung des Antrags auf Erteilung einer Ausbildungserlaubnis habe sich der Asylbewerber an die eritreische Botschaft gewandt. Dennoch liege bis heute kein Identitätsnachweis vor.

„Diese Problematik wurde dem Betroffenen in einem persönlichen Gespräch im Beisein von zwei Betreuerinnen ausführlich dargestellt und erörtert“, berichtet Fritzen. Er habe erklärt, dass er versuchen werde, alles dazu beizutragen, nun an seiner Identitätsklärung mitzuwirken. Aufgrund der Sachlage habe der Asylbewerber seinen Antrag auf Ausbildungserlaubnis zum jetzigen Zeitpunkt zurückgenommen.

Die Ausländerbehörde macht Tesfaye Gebremedn aber auch ein wenig Hoffnung. Fritzen schreibt: „Mit Offenlegung seiner Identität steht es ihm natürlich frei, nochmals an die Behörde bezüglich einer Arbeitserlaubnis im Rahmen des Asylverfahrens heranzutreten oder den Weg der legalen Arbeits- und Ausbildungsmigration zu wählen. Das Ausländeramt Erding steht hierfür beratend zur Seite.“