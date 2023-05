Hausarztpraxis zieht in die Innenstadt

MVZ

Das MVZ bezieht Räume in der Sparkasse. Die Künstliche Intelligenz soll bei der Darmkrebs-Früherkennung helfen.

Dorfen – Die Allgemeinmedizin des MVZ Dorfen zieht ins Sparkassenhaus am Unteren Markt, auch die Behandlungsräume der Kardiologie werden künftig in der Innenstadt sein. „Wir sind in den Behandlungsräumen in der Erdinger Straße räumlich sehr beengt“, sagt der ärztliche Leiter Christian Zillinger. Zudem liegen die neuen Praxen direkt im Zentrum, ein weiterer Vorteil für die Patienten.

Derzeit wird schon fleißig im zweiten Stock über der Stadtsparkasse umgebaut. Der Standortwechsel werde voraussichtlich zum vierten Quartal diesen Jahres sein, so Zillinger. „Die Gastroenterologie bleibt indes im Ärztehaus neben dem Dorfener Krankenhaus.“

Zillinger und seinen Kollegen Jochen Türk sowie Dirk Wefelscheid, alle drei Fachärzte für Gastroenterologie, haben seit einem Jahr zudem einen besonders umsichtigen Assistenten, der sie bei der Endoskopie unterstützt: Ein von Künstlicher Intelligenz unterstützes Gerät, das 60 Aufnahmen pro Sekunde macht und diese mit 1,5 Millionen Bildern vergleicht.

„Damit ist das MVZ Dorfen eine der ersten niedergelassenen Praxen in Bayern, die bei der Erkennung von Darmkrebs und dessen Vorstufen die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz einsetzen“, sagt Zillinger.

Pro Jahr lassen sich um die 12 000 Patienten in der Gastroenterologie des MVZ mit vier Behandlungsräumen in Dorfen und in der Filialpraxis am Medizincampus Erding untersuchen. Etwa 9000 davon bekommen eine Darmspiegelung.

Bei dieser sucht die Künstliche Intelligenz (KI) parallel zum Arzt nach verdächtigen Veränderungen der Darmschleimhaut. „Die Anwendung von KI ist eine Möglichkeit der Früherkennung von Polypen, aus denen sich Darmkrebs entwickeln kann“, erläutert Türck die Funktion der virtuellen Unterstützung. Das System übermittelt Bilder in Echtzeit aus dem Inneren des Darms in hundertfacher Vergrößerung an einen Computer und warnt vor kleinsten Auffälligkeiten. Den Mediziner könne die KI nicht ersetzen, so Wefelscheid. „Das ist natürlich nur ein Analyse-System des Bildes, die Untersuchung an sich kann dieses Gerät nicht durchführen. Ob es sich tatsächlich um einen Polypen handelt oder lediglich eine Falte ist, erkennt nur der behandelnde Arzt.“

Es biete allerdings ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Für die Entwicklung der KI wurden Computer mit 1,5 Millionen Einzelbildern aus Darmspiegelungen gefüttert – einerseits Aufnahmen von gesundem Darmgewebe, andererseits Aufnahmen von Polypen, den potenziellen Krebsvorstufen. Die Computer haben aus der großen Bilddatenbank und den jeweils zugehörigen Diagnosen ihre Algorithmen berechnet.

In Deutschland erkranken jährlich rund 33 000 Männer und 28 000 Frauen an Darmkrebs, es ist die dritthäufigste Krebserkrankung. „Prävention ist extrem wichtig – durch eine Vorsorge-Darmspiegelung und die Früherkennung von Polypen, lassen sich Tumore in den allermeisten Fällen sogar verhindern“, rät Zillinger. Ärzte führen die Untersuchung bei Patienten ab dem 50. Lebensjahr durch, sowie bei familiären Vorbelastungen oder bei Beschwerden im Bauchraum, Blut im Stuhl oder Verdacht auf eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung.

Mit der KI diagnostiziere man zusätzlich zehn bis 15 Prozent mehr an Befunden, ergänzt Wefelscheid. Diese Anschaffung war den Gesellschaftern des MVZ immerhin 100 000 Euro wert: „Unser MVZ wird nicht von Investoren geführt, sondern von Ärzten. Bei uns ist der Patient im Fokus und nicht der Profit. Wir machen deshalb auch viele Untersuchungen, die sich zwar nicht rechnen, aber medizinisch notwendig sind“, so der Facharzt.

