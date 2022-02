Alle freuen sich auf den heimlichen Hemadlenz

Im Corona-Fasching 2022 hat die Gaudi ein gewaltiges Loch. In Dorfen machen sich dennoch einige Hemadlenzn bereit, am Unsinnigen Donnerstag durch die Stadt zu ziehen. Jeder weiß es, keiner will es öffentlich zugeben. Kommentar.

„Verrückt!“ Mit diesem Ausruf meint man im Fasching 2022 sicher etwas ganz anderes als sonst in der fünften Jahreszeit. Wer früher von durchgedrehten Kostümen, etwas Exzess und dem mitternächtlichen Wer-mit-wem erzählen konnte, der muss heuer schon fast krampfhaft nach Faschingsgaudi suchen.

Die Faschings Deifen zogen kürzlich a bisserl einsam durch die Dorfener Innenstadt – das große Hallo, mit Schnapserl hier und Bierchen da fiel eher sparsam aus. Die Karnevalsgesellschaft ließ sogar nur virtuell für ein Video die Puppen, Verzeihung, die Gardemädels tanzen.

Nach allem, was man hört, muss immerhin Alfred Mittermeier dieses Jahr kein Hemadlenzn-Frust-Video drehen. Angeblich, laut geheimen Quellen, Gerüchte halber – „aber sag’s nicht weiter“ – soll der Unsinnige doch nicht ganz so traurig werden.

Ein Grüppchen Unbeugsamer hat schon die weißen Hemden zum Auslüften aus den Schränken geholt und überprüft, ob gar zu große Senf- oder Marmeladen-Flecken von vor zwei (!) Jahren das Hemadlenzn-Gwand verunstalten. Alle sind bereit. Aber keiner – auch nicht Kabarettist Mittermeier – will es öffentlich zugeben. Nicht, dass doch noch die Staatsgewalt die Wasserwerfer für einen waschechten Münchner Kessel in Stellung bringt.

Aber ganz im Ernst: Diese Zurückhaltung ist mehr als verständlich. Einerseits ist die Sorge nicht unberechtigt, dass die Behörden doch noch auf Übervorsicht umschalten. Andererseits wollen einige Hemadlenzn nicht in die Nähe der Montagsspaziergänger gerückt werden. Schließlich nutzen beide Gruppen den rechtlichen Graubereich aus, in dem man sich ganz zufällig zum Flanieren durch die Innenstadt treffen kann.

Umso wichtiger ist es, dass der Infektionsschutz nächsten Donnerstag nicht ganz vergessen wird. Bierselige Verbrüderung und eng umschlungenes Schunkeln verbieten sich einfach. Nicht auszudenken, wenn ein paar Unvernünftige eine Mehrheit friedlicher Hemadlenzn in Misskredit bringen und die Polizei zum Einschreiten zwingen würden. Das wäre dann wirklich verrückt.