A94-Kämpfer und SPD-Stadtrat Heiner Müller-Ermann geht in den Polit-Ruhestand

Von Timo Aichele schließen

Jahrzehnte lang war Heiner Müller-Ermann die Schlüsselfigur des Dorfener A94-Widerstands. Jetzt zieht sich der SPD-Stadtrat aus der Politik zurück.

Dorfen – Eine Ära geht im Dorfener Stadtrat zu Ende: Heiner Müller-Ermann verlässt nach 21 Jahren das Gremium. „Ich werde zum 1. Mai mein Ehrenamt niederlegen“, erklärte er am Mittwoch in der Stadtratssitzung. „Ich spüre, dass ich immer altersmilder werde“, sagte der 73-Jährige – wohl nur halb im Scherz. Denn tatsächlich ist er als SPD-Urgestein mit ökologischen Überzeugungen vor allem für seine Diskussionsfreudigkeit bekannt: immer mit klarer Kante, nie unsachlich oder gar verletzend.

Mit dieser Verkündung überraschte der Genosse die meisten im Sitzungssaal –und dann hob auch noch Martin Bachmaier (CSU) die Hand und kündigte den gleichen Schritt an. Dies sei heute seine letzte Sitzung, sagte der 44-Jährige. „Ich kann es dienstlich und privat einfach nicht mehr leisten“, begründete der Polizeibeamte und dreifache Familienvater den Schritt. Er gebe zu, dass er in seinen neun Jahren im Stadtrat „manchmal schwierig“ gewesen sei: „Wenn ich jemanden unter der Gürtellinie getroffen habe, muss ich mich entschuldigen.“ Er wünsche den Kollegen, die positive Streitkultur im Stadtrat zu bewahren.

Das betonte auch Müller-Ermann. Er könne Rufe nach Konsens nicht immer teilen. „Es ist notwendig, dass wir eine streitbare Auseinandersetzung haben.“ Mit seinem Namen ist vor allem der Jahrzehnte lange Kampf gegen die Isentalautobahn verbunden. Mit Kompetenz und Unbeirrbarkeit war er die Schlüsselfigur des Dorfener Autobahnwiderstands. Seit über einem halben Jahrhundert gehört der studierte Volkswirt und langjährige Radiojournalist der SPD an.

+ Neun Jahre Mitglied des Dorfener Stadtrats: Martin Bachmaier (CSU). © privat

Er habe früher nie gedacht, dass Kommunalpolitik in einer Stadt wie Dorfen mit 15 000 Einwohnern so schwierig sei. „Wir sind zu groß, um alles in kleinen Runden ausschnapseln zu können, und zu klein, um hauptamtliche Mitarbeiter zu beschäftigen.“

„Das trifft mich schon, das ist auch für mich ein bisschen emotional“, kommentierte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) Müller-Ermanns Ankündigung. Bei allen Gegensätzen „dürfen wir seit 2002 miteinander arbeiten“, sagt er zu dem scheidenden Stadtratskollegen.

Dieser meinte schließlich: „Nach der April-Sitzung trinken wir einen, und dann gehe ich zur Ex-Kollegin Ermann heim.“ Mit 21 Jahren im Stadtrat habe er seine Frau, die Dorfener Grünen-Gründerin Hanna Ermann, um drei Jahre überflügelt, meinte der Genosse schmunzelnd. Die Listennachfolger sind Seppo Schmid bei der SPD und Hans Baumgartner bei der CSU.