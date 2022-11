Helfer in der größten Not: Stadtrat Dorfen für den Pflegekrisendienst

Von: Timo Aichele

Die Stadt Dorfen will dem Pflegekrisendienst beitreten - aber nur als Ergänzung zu Angebot des Marienstifts.

Dorfen – Häusliche Pflege ist eine riesige Herausforderung für alle Beteiligten. Gerade in Situationen, in denen eine unvorhersehbare Krise auftritt, ist schnelle Hilfe von unschätzbarem Wert. Der Pflegekrisendienst des BRK bietet solche Unterstützung. Der Landkreis und fast alle Gemeinden im Kreis Erding sind bereits dabei. Und auch der Stadtrat Dorfen hat nun einstimmig für den Beitritt votiert – allerdings unter einer Bedingung.

Das Marienstift sei eine Einrichtung in städtischer Trägerschaft, das ein ähnliches Leistungsspektrum anbiete, gab Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) zu bedenken. Er wolle erst mit der Leiterin des Marienstifts abstimmen, wie ein ergänzendes Angebot geschaffen werden kann. Nach dem Stadtratsbeschluss wird Grundner mit eben dieser Klärung beauftragt. Danach soll er den Beitritt in die Wege leiten.

Noch schneller hätte es gerne Barbara Lanzinger (CSU) gehabt. Sie beantragte den sofortigen Beitritt ohne die Klärungsrunde, das lehnte das Gremium aber 9:14 ab.

Vizebürgermeister Dr. Ludwig Rudolf erklärte aus seiner langjährigen Erfahrung als Mediziner, dass er hier keine schädlichen Überschneidungen sehe. „Es ist keine Konkurrenz für irgendeine Institution“, sagte auch Sybille Müller, Pflegedienstleiterin beim Pflegkrisendienst. „Es geht nur um die Bewältigung der akuten Krisen“, so die Praktikerin.

Der Krisendienst kümmert sich temporär – maximal fünf Tage – um zu Pflegende, wenn kein ambulanter Dienst oder ehrenamtliche Helfer die Tätigkeit übernehmen können oder etwa die Angehörigen erkrankt sind. Es gehe nicht nur um ältere Menschen, erzählte Müller. Sie berichtete von einem jungen Mann, der bei einem Unfall schwer verletzt worden sei. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus habe sich herausgestellt, dass seine Eltern mit der Wundversorgung überfordert waren.

Sie erlebe immer wieder, wie dankbar die Betroffenen für ihre Arbeit seien. „Die Menschen sind es nicht gewohnt, dass so schnell jemand kommt, der Hand anlegt und nicht nur berät“, berichtete die BRK-Mitarbeiterin. Der Vertrag zwischen dem Roten Kreuz und dem Landkreis lege fest, dass binnen 90 Minuten nach dem Anruf jemand da sein muss.

Die Stadträte zeigten sich durch die Bank beeindruckt von den Schilderungen. „Wir reden von Menschen, die vielleicht nicht das Glück haben, von Angehörigen umsorgt zu werden“, unterstrich Michael Oberhofer (CSU) die Bedeutung des Angebots.

Zur Finanzierung erläuterte der Bürgermeister, dass die Stadt Dorfen sich bereits über die Kreisumlage am Pflegekrisendienst beteilige. Dorfens Anteil an der Kreisumlage liege bei einem Zehntel. Entsprechend viel trage Dorfen bereits von den 40 000 Euro, die der Landkreis aus seinem Haushalt zur Finanzierung des Pflegekrisendienstes zahle. Dazu kommt nun ein Euro pro Einwohner. Für Dorfen sind das also etwa 15 000 Euro,