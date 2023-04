Helge Schneider feiert Premiere in Dorfen

Von: Michaele Heske

Präsentieren bekannte Künstler: Birgitt Binder (l.) und Astrid Wandinger freuen sich auf das Festival. © Heske

Das Jakobmayer-Team lädt zum Open-Air beim 1250. Stadtjubiläum in Dorfen. Bekannte Künstler werden auf der Bühne stehen.

Dorfen – Während des Dorfen-Jubiläums im Sommer feiert auch der Jakobmayer ausgiebig. Das Kulturzentrum nutzt im Juli die große Freiluftbühne am Unteren Markt und lockt damit Helge Schneider, das Herbert Pixner Projekt und Martina Schwarzmann zum ersten Open-Air-Festival in die Isenstadt. Über das Programm sprechen Kulturmanagerin Birgitt Binder und Assistentin Astrid Wandinger mit der Heimatzeitung.

Frau Binder, es gibt erstmals Platzkonzerte vor dem Jakobmayer. Was erwartet die Besucher?

Birgitt Binder: Das ist für uns eine echte Premiere – die Auftritte werden draußen unter freiem Himmel sein, wir können die große Tribüne nutzen, die wegen der Faust-Aufführungen am Unteren Markt aufgebaut wird. Wir rechnen mit 1500 Zuschauern am Abend. Es werden hochrangige Künstler auf der Bühne stehen …

Wer kommt nach Dorfen?

Binder: Helge Schneider kommt – ich bin ganz begeistert, bewundere ihn schon seit meiner Jugendzeit. Mehrmals habe ich ihn schon eingeladen, aber bisher hatte ich immer keine Chance gehabt, ihn zu engagieren. Jetzt feiert er erstmals bei uns in Dorfen Premiere.

Wie konnten Sie ihn für das Jubiläumskonzert gewinnen?

Binder: Erst kürzlich trat Schneider in der Isarphilharmonie in München auf, er ist ausschließlich in großen Häusern anzutreffen. Die große Bühne gab den Ausschlag und natürlich unser Konzept, auch haben wir ihm von Dorfen erzählt, wie schön es hier ist. Astrid Wandinger: Das Stadtjubiläum gibt uns die Möglichkeit zu großen Veranstaltungen. 1250 Jahre, das ist schon eine Hausnummer, München ist lange nicht so alt wie Dorfen. Und da wird eben ausgiebig gefeiert.

Auch Herbert Pixner gibt sich die Ehre.

Binder: Der Südtiroler Musiker wird als Jimi Hendrix der Volksmusik bezeichnet, manchmal auch als Frank Zappa der Alpen. Mit verspielt-lasziver Sanftmut, wuchtigen Rock- und Bluesriffs, brillanter Technik und extatischer Spielfreude begeistern er und seine Band seit Jahren ein immer größer werdendes Publikum. Er war schon zweimal bei uns zu Gast und auch ihn reizte das Platzkonzert im Freien.

Und dann kommt noch Martina Schwarzmann.

Binder: Diese Kabarettistin ist ja beim Dorfener Publikum bestens bekannt. Ihr Thema werden wieder Alltagsgeschichten sein, die Kinder und der Mann, dem sie auf dem Acker hilft, nebenbei sucht sie wie gewohnt nach dem Sinn des Lebens. Der Vorverkauf von Martina Schwarzmann läuft bombastisch – für die Vorstellung gibt es nur noch wenige Karten.

Es findet zudem das 4. Dorfener Saitenfestival statt.

Binder: Damit zeigen wir ein vielfältiges, breites Repertoire, nämlich auch Klassik und Weltmusik. Zum Saitenfestival kommen viele internationale Künstler, unter anderem Nick Woodland als „Hiesieger“ und als Highlight der Gitarrist John Scofield – das ist ungefähr so, wie wenn Helene Fischer bei uns im Jakobmayer auftreten würde.

Haben Sie die Preiserhöhung der Saalmiete und Corona gut überstanden?

Wandinger: Ob Geschichtswerkstatt oder Kleidertauschparty, unser Saal wird weiter gut gebucht. Außerdem können bestimmte Gruppen eine Kulturförderung bei der Stadt Dorfen beantragen.

Binder: Gerade junge, unbekannte Künstler spüren immer noch die Auswirkungen von Corona, da kommen leider nicht mehr so viele Leute. Karten werden immer kurzfristiger gekauft, momentan ist auch viel los, überall sind Feste und Veranstaltungen. Natürlich gibt es auch die Selbstläufer wie Martin Frank, der im September hier Vorpremiere feiert und jetzt schon ausverkauft ist. Wir mussten vor Kurzem aber auch mal eine Veranstaltung absagen.