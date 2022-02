Ganz ohne raffinierte Gags oder polierte Pointen

Endlich „plugged“, also „eingesteckt“, ist Helmfried von Lüttichau. Der Schauspieler, bekannt als Polizeiobermeister Johannes Staller, setzt jetzt auf eine Solokarriere als Kabarettist und Musiker. © Michaele Heske

Helmfried von Lüttichau begeistert mit Anekdoten, Gedichten, Songs und mehr

Dorfen – „Hubert ohne Staller“ heißt die beliebte Vorabendserie mittlerweile, denn Helmfried von Lüttichau, bekannt als tollpatschiger Polizeiobermeister Johannes Staller, setzt jetzt auf eine Solokarriere als Kabarettist und Musiker.

Im Jakobmayer-Saal brillierte er mit seinem Programm „Plugged“ vor 160 Zuschauern – eine gekonnte Show zwischen musikalischem Dilettantismus und höchst professioneller Schauspielkunst.

Der Barre-Akkord auf der Gitarre ist nicht wirklich sein Ding. Lüttichau hat nämlich erst nach seinem Serienausstieg vor rund vier Jahren mit dem Gitarrenunterricht begonnen. Das hinderte den Schauspieler allerdings nicht daran, auf seiner E-Klampfe vor dem Publikum im Jakobmayer zu debütieren: „Ich wollte schon immer Rockstar werden“, sagte er, das sei sein Traum aus Kindertagen. „Das Blöde war nur, dass ich lediglich Geige spielen konnte – und das nicht mal gut.“ Jetzt sei er endlich „plugged“ – zu deutsch „eingesteckt“.

Helmfried von Lüttichau im Jakobmayer: Enorme Bühnenpräsenz

Mit enormer Bühnenpräsenz powerte Lüttichau durch den Abend, schüttelte alle Dialekte problemlos aus dem Ärmel: Mal schwätzte er in breitestem Schwäbisch, dann berlinerte er wie ein waschechter Hauptstädter oder wechselte vom hanseatischen Platt in hessische Mundart.

Schon als kleiner Bub wurde er aber zum waschechten Bajuwaren – schließlich begann er sofort, als er mit seinen Eltern nach Gilching zog, die bairischen Vokabeln zu lernen.

Damit zog der Komödiant die Zuschauer ins Gilching der 70er Jahre. Er erzählte vom Dorfkino und davon, wie er schon mit acht Jahren in die „Sandkastige“ verknallt war, seine erste große Liebe und „älteste Freundin“ – ein Ausdruck, den er als mittlerweile 65-Jähriger despektierlich findet. Und damals, da wurde er „Pril“ genannt, weil er sich Blumen auf die Jeans gemalt hatte.

Helmfried von Lüttichau im Jakobmayer: Anekdoten, Gedichte, Rocksongs und Szenen eines Schauspielerlebens

Lüttichau hatte keine raffinierten Gags oder polierte Pointen im Gepäck. „Plugged“ ist ein Sammelsurium aus Anekdoten, ausdrucksstarken Gedichten, Rocksongs und Szenen eines Schauspielerlebens.

Immer wieder kommt er auf Christian Tramitz zu sprechen, den „Hubsi“, seinen ehemaligen Partner bei „Hubert und Staller“. Mit ihm hat der ehemalige TV-Polizist 112 Folgen der Serie gedreht. Tramitz nenne ihn den „besten Ungeschickten“, den er kenne. „Zwei linke Hände“, das hatte schon der Vater immer gesagt.

Gewollt tollpatschig kämpfte er mit fliegenden Blättern und dem Notenständer oder seiner E-Gitarre. Dabei machte er auf Johnny Cash und sagte so wunderbare Sachen wie: „Solo, da sitzt man in der Falle, da kommt keiner mehr.“

Helmfried von Lüttichau im Jakobmayer: Publikum war begeistert

Autobiografisch driftete der Mime zu seinen Anfängen als Schauspielschüler. Bei der Aufnahmeprüfung an der Otto-Falckenberg-Schule in München, wo der Direktor ausgerechnet ein Wiener war, musste er den fiesen Vinzenz Chramosta aus Karl Kraus’ „Die letzten Tage der Menschheit“ geben – die Szene in wienerischem Dialekt war zweifelsohne eine der schönsten des Abends.

Zumal er als Despot der Viktualienhandlung zum Schluss plärrte: „1,5 Meter Abstand und Maskenpflicht!“ Und dann kam ein Wiener Walzer, bei dem er sich als gar nicht so schlechter Gitarrist und darüber hinaus als veritabler Sänger entpuppte.

Das Publikum im Jakobmayer war begeistert. Darunter Thomas Schülke, denn so meisterhaft hatte er sich den Auftritt vom „Staller“ nicht vorgestellt: „Die Bewegungen, die inszenierte Natürlichkeit des Schauspielprofis und natürlich die Dialekte – das war faszinierend“, fasste der Taufkirchener zusammen.

Er gehört zu den Jakobmayer-Stammgästen, gemeinsam mit seinen Freunden Michaela Schmiegel und Thomas Müller schaut Schülke sich nahezu jede Kabarett-Vorstellung dort an. „Gerade jetzt ist es wichtig, die Kultur zu unterstützen – wir lechzen ja alle nach Normalität und nach Leichtigkeit“, ergänzte Müller.

Zudem seien die Künstler im Jakobmayer immer außergewöhnlich: „Da kann uns auch die hohe Inzidenz nicht abschrecken – wir sind alle geimpft, und außer beim Trinken tragen wir natürlich die Maske.“

