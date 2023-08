„Heute zahlt der Landrat“

Von: Michaele Heske

Hatten ihren Spaß: Viele Seniorinnen und Senioren folgten der Einladung des Landkreises und genossen mit ihren Angehörigen den Seniorennachmittag auf dem Volksfest. © Michaele Heske

Volles Haus beim Seniorennachmittag im Volksfestzelt – Kommunalpolitischer Abend

Dorfen – Volles Haus beim Seniorennachmittag am Mittwoch auf dem Volksfest: „Heute zahlt der Landrat“, forderte Bürgermeister Heinz Grundner die älteren Herrschaften auf, sich eine Mass Bier und ein Hendl zu bestellen.

Ein Empfangskomitee stand am Eingang der Festhalle, Sozialministerin Ulrike Scharf, Vize-Landrat Franz Hofstetter und Bürgermeister Heinz Grundner begrüßten die Gäste per Handschlag. Auch Wiesnmadl Sandra Bauer war dabei: „Die älteren Leute haben sich so gefreut – für mich ist das heute eine sehr intensive Begegnung.“ Um die 3000 Ruheständler hatte die Stadt eingeladen, die meisten Tische waren besetzt. Dabei wurde viel geratscht und gelacht. „Man trifft sich oft das ganze Jahr nicht“, sagte etwa Simon Klar, 85 Jahre alt. Und Sepp Schweindl (75), früher Postzusteller, ergänzte: „Ich kenne hier sehr viele Leute.“ Er habe seine Nachbarn mitgenommen, die deutlich älter seien als er: „Das hat bei uns schon Tradition – wir kommen gern auf’s Volksfest.“

Wunderbare Stunden, findet auch der Stadtchef. „Heute erleben wir hier Geselligkeit und Gemeinschaft.“ Grundner, 56 Jahre alt, erinnert sich noch, wie er als Kind mit seinen Großeltern auf die Wiesn in Dorfen ging: „Den Seniorennachmittag gibt es schon seit gut 50 Jahren – einer der Höhepunkte des Volksfestes.“

Eingeführt hatte diese „kleine Anerkennung“ für die ältere Generation der frühere Landrat Simon Weinhuber. Es sei nicht selbstverständlich, dass der Landkreis und die Stadt, immer im Wechsel, ihre Senioren einlädt, weiß die Bayrische Staatsministerin. Aber es sei eine wichtige Geste der Wertschätzung, findet Scharf: „Und eine gute Gelegenheit, sich für ihre Lebensleistung zu bedanken – schließlich steht unsere Generation auf deren Schultern.“

Das Volksfest in Dorfen hätte sich stark verändert, so Gastgeber Hofstetter. „Früher war hier nicht so viel los, jetzt ist für jede Generation was geboten. Und die Halle ist toll dekoriert.“ Doch besonders die Leute prägen so ein Fest: „Vorwiegend Hiesige – das macht die Dorfener Wiesn authentisch.“ Auch der stellvertretende Landrat bedankte sich bei den Senioren: „Heute können wir ein bisschen was zurückgeben.“

Für Stimmung sorgte Dorfens Stadtkapelle, die auch unter Gast-Dirigent Grundner ordentlich aufspielte. Abends wurde weiter gefeiert. Fernab des Tagesgeschäftes kamen viele Vertreter der Politik, des Öffentlichen Lebens und der Wirtschaft aus der ganzen Region in der Dorfener Festhalle zusammen.

Spektakulärer Höhepunkt nach 22 Uhr: eine Lasershow der Extraklasse. Erneut verzichteten die Veranstalter auf ein Feuerwerk – der Umwelt zuliebe.