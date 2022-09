„Hier geht es um die Zukunft“: Grundschule Grüntegernbach saniert

Von: Michaele Heske

Sicher und modern: Bürgermeister Heinz Grundner (l.) und Andreas Richter vom städtischen Hochbauamt vor der Grundschule Grüntegernbach mit der neuen Fluchttreppe. © Michaele Heske

Brandschutz und Modernisierungen - die Grundschule Grüntegernbach wird pünktlich zum Unterrichtsbeginn fertig saniert sein.

Grüntegernbach – Die Bauarbeiten in der Grundschule Grüntegernbach liegen in den letzten Zügen. „Das wird eine Punktlandung“, sagt Dorfens Bürgermeister Heinz Grundner. Wenn die Schulglocke am Dienstag erstmals nach den Sommerferien läutet, werden die Kinder aus Grüntegernbach und Eibach Unterricht in einem nach modernstem Standard sanierten Schulgebäude haben.

Die Klassenzimmer sind 80 Quadratmeter groß, der Boden ist neu, ebenso Lehrerpult und Schulbänke. „Jetzt fehlen nur noch die modernen Tafeln mit Touchscreen, die am Montag geliefert werden“, sagt Andreas Richter vom Hochbauamt. Das Schulgebäude in Grüntegernbach sei zudem digitalisiert worden, ein Glasfasernetz verlegt und mit WLAN ausgerüstet, somit auf dem neuesten Stand der Technik. Projektleiter Richter fügt an: „Außerdem hat sich die Akustik deutlich verbessert, es hallt nicht mehr in den Räumen.“

Ein ganzes Schuljahr hat die Sanierung gedauert, die Grundschüler der dritten und vierten Klasse wurden während dieser Zeit in die Grundschule Nord ausgelagert. Wichtigster Grund für die Maßnahme: der Brandschutz. Über zwei neue Flucht- und Rettungswege kommen die Schüler im Fall des Falles über eine Stahltreppe nach draußen. „Die Konstruktion ist sozusagen recycelt, wir haben sie von der Gemeinde Fraunberg übernommen“, erläutert Richter.

Außerdem wurde das Dachgeschoss energetisch saniert und die Energieversorgung von Heizöl auf Fernwärme umgestellt. Auch die Toiletten sind neu, der Zugang zum unteren Geschoss des Schulgebäudes ist jetzt barrierefrei. Im Februar kommenden Jahres werde noch die Fassade des Schulgebäudes gestrichen, erklärte der Bauamtsmitarbeiter.

Die Instandsetzung des Altbaus in Grüntegernbach belief sich auf 750 000 Euro. Weitere 450 000 Euro fallen nun noch für die energetische Modernisierung der Grundschule in Eibach an. Die staatliche Förderung am Gesamtpaket beträgt 700 000 Euro, eine knappe halbe Million Euro trägt also die Stadt Dorfen.

Der Erhalt der kleinen Landschulen sei zwingend, sagt Dorfens Rathauschef: „Da geht es auch um die Stärkung des Siedlungsschwerpunkts, um den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft.“ Denn gerade in Grüntegernbach und Eibach leben viele Familien. „Für Kinder ist es in den ersten vier Schuljahren wichtig, heimatnah den Unterricht zu besuchen – hier geht es auch um die Zukunft.“

Als nächstes Projekt steht ein neues Kinderhaus in Grüntegernbach an, über das diesen Herbst noch im Bauausschuss beraten wird. „Die Bausubstanz des Kindergartens ist wesentlich schlechter als die der Schule, außerdem prägt dieser das Dorfbild nicht so stark, wie das architektonisch schöne Schulgebäude“, meint Grundner.