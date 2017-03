„Highway to hell“ – „Frei werd da Schädl“

Erfolg für den ersten E 3-Comedy-Keller in Dorfen. Vier unterschiedliche Künstler und ein frisches Modera toren-Duo haben die vielen Zuschauer im Eiskeller bestens unterhalten.

Von Markus Ostermaier

Dorfen – Etwas für die regionale Kulturszene tun – das war der Hauptgedanke hinter Julian Wittmanns Idee, in Dorfen eine Mixed Show ins Leben zu rufen. Der 23-jährige Musikkabarettist aus Lengdorf kümmert sich eigenständig um die komplette Organisation seiner neuen Veranstaltungsreihe. Das Konzept: Vier unterschiedliche Künstler stehen für etwa 20 Minuten auf der Bühne und präsentieren Ausschnitte aus ihren Repertoires. Vergangene Woche war es nun soweit und die Premiere des E 3-Comedy- Keller fand statt. Der Dorfener Eiskeller war mit 100 Gästen gut gefüllt. Wittmann selbst übernahm bei der Mixed Show gemeinsam mit dem befreundeten Musiker Flo Mayr (25) die Moderation. Die beiden jungen Männer aus Lengdorf standen bis dahin noch nie gemeinsam auf der Bühne, aber ergänzten sich bei ihren meistens musikalischen Ankündigungen stimmlich gut.

+ Viel zu lachen gab es für die Besucher des Kabarettabends im E3-Eiskeller. © Ostermaier

Sie begannen den Abend mit einem flotten Cover von „Highway to hell“, das in ihrer Version den Namen „Frei werd da Schädl, mim lacha geht des schnell“ trug. Einen starken ersten Auftritt lieferte Martin Frank ab, der laut Wittmanns Ankündigung aus dem „Nahen Osten“ – also einem Bauernhof bei Passau – kommt. Der 24-Jährige hatte sehr schnell das Publikum auf seiner Seite. Er lebt mittlerweile in München und geht auf die Schauspielschule mit Schwerpunkt Operngesang. „Mein Papa soll das aber nicht wissen – er denkt, ich bin beim Bauernverband.“ In München fühlt sich Frank aber noch nicht angekommen. Als er am ersten Tag die U-Bahn mit einem lauten „Grüß Gott“ betrat, dachten alle Mitfahrer, er sei ein Fahrkartenkontrolleur. Wenn sich bei der Bahn beim Einsteigen Jemand vordrängelt, denkt Frank einfach an Omas alte Bauernregel: „Erst kommt das Rindvieh, dann du.“ Einem Münchner Bettler gab der Niederbayer Tipps, wie dieser erfolgreicher sein könnte. „Ich kenn mich nämlich aus in der Bettelbranche, ich war acht Jahre lang Sternsinger.“ Was viele anfangs für einen Scherz hielten, überzeugte und begeisterte Frank am Ende bei der Abschiedshymne für ein verstorbenes Huhn doch noch mit echtem Operngesang. Das Publikum hätte den jungen Mann gerne noch länger gesehen. Schon am kommenden Freitag, 10. März, ist Frank aber erneut in Dorfen für einen Auftritt beim Jakobmayer.