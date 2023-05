Wie Promi-Fotografin Ingeborg Bock-Schroeder lernte, sich selbst zu lieben

Von: Michaele Heske

Erstmals selbst vor der Kamera: Ingeborg Bock-Schroeder bei den Dreharbeiten zu „... wie Dich selbst?“. © Privat

s’Kino in Dorfen zeigt Dokufilm „... wie Dich selbst?. Promi-Fotografin Ingeborg Bock-Schroeder und andere sprechen über Selbstliebe.

Dorfen – Im Dokumentarfilm „... wie Dich selbst?“ geht es um Selbstliebe. Dabei erzählen neun Menschen von ihrem Leben. Auch Ingeborg Bock-Schroeder, 87 Jahre, stand bei den Dreharbeiten vor der Kamera. Die Promi-Fotografin ist zudem live dabei, wenn der Streifen am Donnerstagabend im Kino in Dorfen läuft. Über 20 Jahre lang hat sie im Landkreis gelebt, einige davon für den Erdinger/Dorfener Anzeiger gearbeitet.

„Ich bin gut so, wie ich bin“, sagt etwa die 28-jährige Visagistin Laura im Film. Dabei gehe es nicht um Narzissmus: „Wenn mehr Menschen so empfinden würden, dann wäre die Welt eine bessere“, glaubt die junge Frau. Das meint auch Regisseurin Susanne Petz. Wer sich selbst liebe, begegne dem Leben angstfreier, sei weniger von Neid- und Konkurrenzgedanken gesteuert und könne leichter Interessen anderer berücksichtigen. „Wenn wir uns selbst in gesunder Weise lieben, gehen wir besser miteinander und der Welt um.“

Das ist auch die Botschaft, die die Regisseurin dem Publikum mit dem Film „... wie Dich selbst?“ vermitteln will. Mit Co-Regisseur Ralph Gladitz ließ sie die Protagonisten aus dem Stegreif erzählen: einen Zimmerer, eine Verkäuferin, einen Pädagoge, eine Rangerin, einen Demeter-Gärtner, einen Schauspieler, eine Tierpsychologin – und auch Fotografin Ingeborg Bock-Schroeder, die sich seither viele Gedanken über ihr Leben gemacht hat.

„Ist uneingeschränkte Selbstliebe ein Privileg der heutigen Jugend?“, fragt sie sich. Früher habe sie nämlich deutlich mehr Selbstzweifel gehabt: „Erst im Laufe meines Lebens habe ich gelernt, mich so anzunehmen, wie ich bin“, sagt die 1936 geborene Seniorin, die auf die schwierigen Kriegsjahre verweist, in denen sie aufgewachsen ist. „Ich habe mich immer kleiner gemacht, als ich war – und wirkte taffer, als ich mich fühlte.“

Für den Film stand Bock-Schroeder erstmals selbst vor der Kamera und drückte nicht wie früher auf den Auslöser. „Als Fotografin habe ich ja sonst Menschen porträtiert.“ Für „Stern“, „Quick“ und andere Illustrierte lichtete sie Christine Kaufmann, Hannelore Elsner oder auch den Dalai Lama und Heinrich Böll ab. Selbst Gorbatschow wurde von ihr im Bild eingefangen: „Ich traf ihn zufällig am Flughafen in München, da habe ich natürlich die Gelegenheit ergriffen, ihn zu fotografieren.“

1960 heiratete Bock-Schroeder den 25 Jahre älteren Fotografen und Bildjournalisten Peter Bock-Schroeder, bekam vier Kinder. Die Familie lebte zunächst in Ottenhofen, dann in Niederwörth und später in Erding. Ihr Mann wollte kein „Heimchen am Herd“, erzählt sie. Deshalb hatte sie sich beim Erdinger Anzeiger als Fotografin beworben. Ab 1977 schrieb sie dann über fünf Jahre für die Heimatzeitung: „Das war eine tolle Zeit.“

„Ich fühl’ mich wohl in meiner Haut“, findet die Wahl-Obingerin, die mit ihrer Tochter in einem alten Schulgebäude wohnt. Ihr Leben lang habe sie gearbeitet – und politisch engagiert: „Ich sage, was ich denke – und habe schon lange keine Angst mehr.“ Schließlich könne nur, wer sich selbst liebt, auch andere lieben und verstehen, so ihr Fazit.

Man hört Bock-Schroeder gerne zu, wenn sie erzählt. Das können auch die Kinobesucher am Donnerstagabend nach der Vorstellung erleben. „Film ab“ heißt es ab 20 Uhr.

Weitere Vorstellungen: 29. Mai, 18 Uhr; 31. Mai, 20 Uhr.