„Ich wollte überleben“

Von: Alexandra Anderka

Die Liebe zur Musik hat den Schlagzeuger in vielen Krisen gerettet. „Schlagzeug spielen ist für mich wie sprechen, darüber kann ich mich ausdrücken.“ © privat

Ary Witte-Kriegner erzählt im Rahmen der Serie „Mein Leben“ über Ausländerfeindlichkeit, die er schon als Kind erlebt hat, die Zivilcourage seiner Lehrerin, seine Sucht, den Absprung und den Aufstieg zum Geschäftsführer der Behindertenhilfe Barmherzige Brüder in Algasing.

Algasing – „Herr Witte, ich habe jetzt die Mutter am Telefon, den Anwalt sollen Sie bitte auch heute noch zurückrufen“, ruft die Assistentin aus dem Nebenzimmer. Ary Witte-Kriegner steht derweil am Kaffeeautomaten, um einen Espresso für seinen Besuch rauszulassen. „Bei uns ist immer was los, aber das ist überall so, wo der Mensch im Mittelpunkt steht“, erklärt der Geschäftsführer der Behindertenhilfe der Barmherzigen Brüder in Algasing.

Seit 2019 Geschäftsführer der Behindertenhilfe der Barmherzigen Brüder Algasing: Ary Witte-Kriegner. Der Weg dorthin verlief nicht geradlinig, er ist viele Umwege gegangen. © Hermann Weingartner

Vor vier Jahren hat er die Manager-Stelle angetreten. Seitdem ist der 55-Jährige mit ambitionierten Herausforderungen konfrontiert: Im Rahmen des Masterplans 2025 soll die stationäre Einrichtung schrittweise verkleinert werden, weil Inklusion weitere Außenwohngruppen erfordert. Zudem sollen die frei werdenden Wohnplätze in Algasing sinnvoll anderweitig genutzt werden.

Er hat den Rückhalt der Geschäftsführung, der Ordensbrüder und seiner Familie, dennoch gibt es Anfeindungen. „Eigentlich kommen die Schreiben immer anonym“, berichtet er. „Natürlich prallen die nicht einfach an mir ab.“ Witte-Kriegner macht kein Hehl aus seiner Suchtkarriere: „Es gibt nicht nur Leute, die makellos durchs Leben laufen.“

Ary Witte-Kriegner wird am 18. Februar 1968 als ältestes Kind einer Bayerin und eines Iraners in München geboren. Es folgen noch ein Bruder und eine Schwester. Ary hat einen schweren Start. Viel zu früh, mit sechseinhalb Monaten, kommt er auf die Welt. Er muss in den Brutkasten. „Damals stand es Spitz auf Knopf, wie mir erzählt wurde, aber ich wollte überleben“, ist Witte-Kriegner überzeugt. Und dieser letzte Satz sollte bestimmend sein für sein gesamtes Leben.

Sein Vater kam in den 1960er Jahren als Student nach München, wo er die spätere Mutter Arys kennenlernt. Der Perser stammt aus einer wohlhabenden Familie. Also beschließt das junge Paar 1970, mit den Kindern in den Iran auszuwandern. Obwohl er noch ein kleiner Bub war, kann sich Witte-Kriegner gut an die Zeit in diesem fernen exotischen Land erinnern: „Die Großfamilie hat uns herzlich aufgenommen, wir sind von einem schönen Haus ins nächste gezogen. Überall wurden uns Wassermelonen und Orangen gereicht. Es war eine glückliche Zeit.“

Doch kurz bevor Ary in die Schule kommt, kehrt die junge Familie nach Deutschland zurück, anfangs nur die Mutter mit den drei Kindern, der Vater folgt drei Monate später. „Und mit ihm kamen die Probleme zurück“, bedauert der 55-Jährige, der bis heute ein gespaltenes Verhältnis zu seinen Eltern hat. „Mein Vater bemängelte stets: ,Du bist der Deutsche in unserer Familie.‘ In der Schule war ich der Kanake oder die Knollnase.“ Schon als kleiner Junge hat er mit Ausländerfeindlichkeit zu kämpfen. Er möchte immer wissen: Wieso, weshalb, warum? Antworten darauf bekommt er von seinen Eltern keine.

Trügerische Harmonie: Ary Witte-Kriegner (l.) mit seinem Vater und den beiden jüngeren Geschwistern. © privat

Die Familie lebt in einer Wohnung in Giesing. Der Vater arbeitet als Astrophysiker am Max Planck Institut, die Mutter ist Lehrerin. „Ich denke, meine Mutter hat eine andere Sicht auf diese Zeit, aber eigentlich waren wir drei Schlüsselkinder. Wir hatten kein Zuhause, wo wir Rückhalt bekommen haben. Irgendwie war jeder mit sich beschäftigt.“

Deutsch und Geschichte sind Arys Lieblingsfächer, in der Grundschule tut er sich leicht, doch mit den Mitschülern gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Er wird immer wieder wegen seines Aussehens gehänselt, meistens nimmt er die Beleidigungen hin – bis es eines Tages zu einem Eklat kommt, an den sich der 55-Jährige noch genau erinnert: „Ich ging die Schultreppe hoch, als mir plötzlich zwei Jungs hinterherriefen: ,Du Hurensohn, deine Mutter ist ein Nutte.‘“ Da geht es mit ihm durch, er verfolgt die beiden und schlägt sie die Treppe hinab. Die Folge: Er bekommt „eine Watschn“ vom Direktor verpasst und zuhause die nächste vom Vater.

Doch am nächsten Morgen passiert etwas ganz Erstaunliches, was ihn sichtlich bis heute noch berührt und nachhaltig prägt: „Unsere Lehrerin stellte sich vor die Klasse und sagte: ,Ich mache solange keinen Unterricht, bis sich die Personen, die auf Ary losgegangen sind, nicht bei ihm entschuldigt haben.‘ Sie ist einfach so für mich aufgestanden.“

Für Witte-Kriegner ist das wohl unbewusst die Initialzündung, sich später für andere einzusetzen. Nicht umsonst sei er heute in einer Behinderteneinrichtung tätig, vermutet der studierte Verhaltenswissenschaftler. Bereits im Zivildienst arbeitet er mit psychisch Kranken.

Im Alter von zehn Jahren wechselt Ary ins Gymnasium. Seine Vater erwartet von ihm Leistung und Gehorsam. „Wenn ich zu spät nach Hause kam, bekam ich das zu spüren.“

Es fällt ihm schwer, sich verbal zu wehren. „Ich war verschlossen, meine Eltern würden mich bestimmt als schwer erziehbaren Jugendlichen beschreiben.“ Er möchte Musiker werden, für seinen Vater kein richtiger Beruf. Damit hat er das Soll des Erstgeborenen nicht erfüllt.

Bis heute komme Witte-Kriegner hin und wieder der Gedanke, versagt zu haben, obwohl er so viele Erfolge und eine beachtliche Karriere verzeichnen kann.

Dennoch lässt er sich als 15-Jähriger nicht beirren und verfolgt konsequent seine Ziele. Im Keller des Gymnasiums steht ein Schlagzeug, das er nutzen darf. So bringt er sich autodidaktisch das Spielen bei, übt und wird immer besser.

Er lernt Heidi Triska und Gerald (Gerry) Huber kennen, die beiden Musiker gründen die Indie-Pop-Band Cat Sun Flower und Ary Witte-Kriegner war der, „der den Rave-Beat am besten spielen konnte“, sagt Gerry Huber, „dafür war Ary in ganz München bekannt.“ Die Band wird die neue Familie des Schlagzeugers – und trotz eines harten Bruchs im Jahr 1993, ist das bis heute so geblieben. Gerry Huber ist 2015 Trauzeuge bei der Hochzeit von Ary und Andrea. Heute organisieren die beiden Freunde die Reihe „Kultur in Algasing“.

Mittlerweile hat Ary das Abitur in der Tasche und wohnt in einer WG. „Dort wurde Hasch geraucht. Ich hab’s probiert und das Blöde war, bei mir hat das total gewirkt. Plötzlich war ich cool, die Mädchen haben geschaut und in Kombination mit der Musik war ich der Hero.“

Ersatzfamilie: Die Band Cat Sun Flower im Jahr 1994. Ary Witte-Kriegner (2. v. r.) ist mit allen bis heute eng verbunden, Gerry Huber (r.) ist sein Trauzeuge. © privat

Cat Sun Flower werden immer erfolgreicher, sie spielen zahlreiche Konzerte, auch als Vorband von Oasis und The Charlatans, und nehmen ab 1991 eigene Platten auf. „Das ging alles ratz-fatz. Ich hatte eine neue Identität. Das Schlagzeug war mein Instrument zur Kommunikation, damit konnte ich mich ausdrücken.“

Dann kommt auch auf der Bühne der Erfolgsdruck, die Drogen helfen, doch die weichen reichen nicht mehr aus. Mittlerweile nimmt der Anfang 20-Jährige harten Stoff. Er gerät in eine Welt hinein, „die nicht mehr lustig war.“ Er verliert die Kontrolle über sich. „Einmal kam Ary völlig ramponiert zum Konzert in Berlin “, erinnert sich Gerry Huber, „es war klar, dass er in eine Schlägerei geraten war“.

Der Schlagzeuger wird immer unzuverlässiger. Die Band beschließt schweren Herzens: „Ary, du bist draußen.“ Damit verliert er den Halt unter den Füßen, die Musik und seine Ersatzfamilie sind verloren. Ab da geht es nur noch ums Überleben. „Die Sucht habt mich zerfressen.“ Heute macht sich sein Freund Gerry Huber Vorwürfe: „Wir hätten uns um ihn kümmern müssen.“

Doch Ary Witte-Kriegner wiegelt ab: „Ihr hättet keine Chance gehabt. Ich habe mich für meine Sucht geschämt und nie von euch Hilfe annehmen, geschweige denn darum bitten können.“ Er möchte kein Mitgefühl: „Für meine Suchtkarriere bin ich selbst verantwortlich.“

In seiner schlimmsten Zeit wohnt er in einer „Rotz-Bude“ im Lehel, tagsüber schlägt er die Zeit tot, fährt stundenlang mit der Straßenbahn durch München. Als er eines Tages an der Isar entlanggeht, ist er so am Ende, dass er den Entschluss fasst, sein Leben mit einer Überdosis auszulöschen. Letztlich ist wieder der Wille weiterzuleben stärker. Kurze Zeit später kommt er an der St. Anna Kirche im Lehel vorbei, die ihn an diesem Tag magisch anzieht. Er betritt das Gotteshaus und fleht: „Hilf mir!“ Da habe er gemerkt: „Da gibt es was. Es war eine Begegnung mit mir selbst und mit Gott.“

Ab diesem Zeitpunkt geht es bergauf. Das Ziel ist, seine Sucht zu besiegen. Er macht einen kalten Entzug in der Klinik. Im Anschluss absolviert er eine Therapie nach dem Daytop-Prinzip aus den USA. Es gilt als eines der härtesten und gleichzeitig erfolgreichsten Suchthilfe-Programme. Rund 85 Prozent der Behandelten bleiben sauber. Ary Witte-Kriegner lebt ein Jahr in der Villa Petersen in Emmering. „Es gab schon entwürdigende Szenen, am schlimmsten war es, wenn man mit dem Rücken zu den anderen essen musste.“ Wenn die Patienten trotz der auferlegten Härte nicht rückfällig werden, gehen sie gestärkt daraus hervor, gilt damals das Prinzip.

In der Therapie fängt er wieder an, Schlagzeug zu spielen. „Das war mein Anker.“ Der Musiker gründet die Band Crab-Cakes und gibt Konzerte, bis schließlich Cat Sun Flower wieder an seine Tür klopft – Ary Witte-Kriegner ist zurück. Mittlerweile verdient er sich seinen Lebensunterhalt als Sozialbetreuer und zwar genau in dem Haus, wo er selbst behandelt wurde: „Klar konnte ich mit den Jugendlichen anders reden, als jemand, der noch nicht auf der anderen Seite stand.“

Bei dieser Arbeit lernt er seine spätere Frau Andrea kennen. Sie ist Studentin und absolviert ein Praktikum in der Petersen-Villa. Die 48-Jährige erinnert sich noch genau: „Ich war das katholische Mädchen vom Land, kam vom Studium und mir war noch nie was Verrücktes passiert.“ Ihr späterer Ehemann das totale Gegenteil: „Autodidakt, aber mit einem enormen Erfahrungsschatz.“

Spätes Familienglück: Ary Witte-Kriegner mit seiner Frau Andrea (r.), seinem Sohn Leo (12) und seiner Tochter Ella (9). Seine Sehnsucht nach Verwurzelung war stets da. © privat

Doch er will es auch wissenschaftlich belegen können, studiert nebenher Soziale Erziehungs- und Verhaltenswissenschaften und wird letztlich der Leiter der Suchthilfe. Andrea und Ary sind weiterhin Kollegen, „bis ich mich 2001 einfach in sie verliebt habe“, erzählt der 55-Jährige verschmitzt.

Bis Zur Hochzeit dauert es noch 14 Jahre, vorher kommen Sohn Leo (12) und Tochter Ella (9) zur Welt. „Meine Frau kann das gut, sie gibt mir die Verwurzelung, nach der ich mich immer gesehnt habe und lässt mir gleichzeitig meine Freiheit, die ich nach wie vor brauche.“ Denn: Auch im großen Gefüge fühle er sich manchmal immer noch wie ein einsamer Wolf.

Er setzt ein berufsbegleitendes MBA-Studium zum Thema Führungsstrategien drauf. Auch hier ist er gut. „Wenn Ary etwas anfängt, macht er es stets mit Leidenschaft“, sagt seine Frau anerkennend. Er begleitet als Coach 2018 die Führungsmannschaft in Algasing bei der Umstrukturierung und wird daraufhin der Geschäftsführer. „Die Brüder sind ganz unbefangen an mich herangetreten, obwohl sie meinen Lebensweg kannten. Das hat mich sehr überrascht. Ihnen war nur wichtig, dass ich ihre Werte vertrete und vorlebe“, erzählt Witte-Kriegner.

Und die Werte der Barmherzigen Brüder beeindrucken ihn: „Ich lebe gerne deren Hospitalität und Weltoffenheit und stelle mich in den Dienst am Nächsten.“ Optimistisch meint er: „Man kann auch zwischen zwei Stühlen gut leben.“