Antonie Ritzer ist tot: Ihr Geist schwebt noch in der Schule

Von: Alexandra Anderka

Ein bekanntes Gesicht im Gymnasium Dorfen hat sich für immer verabschiedet: Antonie Ritzer. Sie leitete die ersten Abiturjahrgänge © Gydo

Das Gymnasium Dorfen und die Familie trauern um Antonie Ritzer (†), die 26 Jahre lang an der Dorfener Schule tätig war.

Dorfen/Walpertskirchen – „Meine Mutter hatte zwei Kinder, mich und das Gymnasium Dorfen“, meint Werner Ritzer schmunzelnd, Sohn von Antonie Ritzer. Die ehemalige stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums Dorfen ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

26 Jahre lang, von 1976 bis 2002, unterrichtete die Oberstudiendirektorin am „GyDo“ die Fächer Biologie, Chemie und Erdkunde. Kurz nach ihrem Eintritt berief Ludwig Mertl, Gründungsdirektor der Schule, sie zu seiner Stellvertreterin. In dieser Funktion übernahm sie diverse administrative Aufgaben wie Klassenbildung und Unterrichtsplanung. „Meine Mutter war mit Leidenschaft Lehrerin, deshalb wollte sie auch stets eine fünfte Klasse in Biologie unterrichten, um die Erdung zur Schule nicht zu verlieren“, weiß Werner Ritzer.

Sie leitete die ersten Abiturjahrgänge

Planung und Verwaltung des Schuletats gehörten ebenfalls zu ihren Aufgaben. So war sie ab 1978 in den Neubau der Schule an der Josef-Martin-Bauer-Straße eingebunden und koordinierte von 1984 bis 1986 den Erweiterungsbau zum Bernöder Weg hin und ab 1994 den dritten Bauabschnitt. Das bewog Antonie Ritzer wohl bei ihrer Abschiedsrede zu dem legendären Satz: „Auch nach meinem Ausscheiden stecke ich hier in jeder Ritze.“ Und so schwebe der Geist der passionierten Lehrerin noch heute in der Schule, wie stellvertretender Schulleiter Wolfgang Lanzinger anmerkt. Oft habe er sie auch nach ihrer Pensionierung noch bei Veranstaltungen in der Schule begrüßen dürfen.

Als stellvertretende Schulleiterin war sie die rechte Hand der Direktoren Ludwig Mertl, Wolfgang Odzuck, Eugen Häusler und Heinz Schaffer. Mehrmals musste sie die Schule interimsweise leiten. Dabei war sie besonders in den Jahren 1986/87 gefordert, als Direktor Mertl längere Zeit krankheitsbedingt sein Amt nicht ausüben konnte und in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde. Sie war es auch, die die ersten beiden Abiturprüfungen am Gymnasium Dorfen organisierte und leitete. Dabei bewies sie auch Humor, als der Abiturjahrgang 1987 ihr Büro besetzte und Schulradio aus dem Direktorat sendete.

Beim Abi-Scherz bewies sie Humor

Sohn Werner Ritzer beschreibt seine Mutter als zielstrebig. Es habe sie gereizt, eine Schule aufzubauen, denn Antonie Ritzer wechselte 1976 vom renommierten Münchener Maria-Theresia-Gymnasium ans damals junge Gymnasium Dorfen mit vier Schülerjahrgängen, untergebracht und notdürftig ausgestattet in einem Provisorium – der ehemaligen Mädchenschule.

„Dass ihre neue Schule sich so erfolgreich entwickeln und zu dem werden konnte, was sie heute ist, ist nicht zuletzt das Verdienst von Antonie Ritzer, die beharrlich und engagiert im Hintergrund wirkte“, ist Lanzinger überzeugt. Der ehemalige Schulleiter Odzuk habe ihm gegenüber betont, dass sie ihren Chefs uneingeschränkt loyal zugearbeitet habe. „Ja, meine Mutter hat einige Schulleiter eingearbeitet“, weiß auch Werner Ritzer.

Nach ihrer Pensionierung konnte sie aber auch loslassen. Endlich hatte sie Zeit, sich ihrem schönen Garten in Walpertskirchen zu widmen und ihrer künstlerischen Begabung als Malerin nachzugehen. „Meine beiden Großeltern waren beide Künstler“, erzählt Werner Ritzer, „meine Mutter hatte dieses Gen geerbt, ihre Bilder konnte man wirklich auch anschauen“, sagt er bewundernd. Sie frönte auch noch einem anderen Hobby: 26 Länder bereiste sie mit dem Rotelbus, eine Art Bus-Wohnmobil.

Vor drei Jahren musste sie Abschied von ihrem Mann nehmen, jetzt ging auch ihr die Lebenskraft aus. and

Der Seelengottesdienst mit Urnenbestattung findet am Donnerstag, 29. September, um 14 Uhr in Walpertskirchen statt.