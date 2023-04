In der Gondel nach Überdorfen

Von: Alfred Mittermeier

Der Dorfener Kabarettist Alfred Mittermeier wirft jeden ersten Mittwoch im Monat einen satirischen Rückblick auf das Stadtleben in Dorfen. © Makli2013

Der einwohnermäßig größte Ortsteil von Dorfen ist Oberdorfen. Allerdings nicht mehr lange, denn ein neuer Stadtteil für bis zu 1500 Menschen ist in Planung. Nennen wir ihn „Überdorfen“.

Auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Meindl soll im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs eine moderne Siedlung entstehen. Das kommt nicht überraschend, weil das Areal bereits 2018 den Besitzer gewechselt hat. Seitdem sind die Dachdecker weg und der Decker da.

Das Terrain liegt im südlichen Süden vom Stadtgebiet eingebettet zwischen Deutsche Bahn und Autobahn. Die Innenstadt in greifbarer Nähe, allerdings auf direktem Weg unerreichbar, weil es der Bahn völlig wurscht ist, eine Kleinstadt in zwei Teile zu stückeln so wie einst die Berliner Mauer die gleichnamige Großstadt.

Die Gleise verlaufen zu hoch für eine Überführung und gleichzeitig zu tief für eine Unterführung. Dass es weltweit erstmalig zu einem Kreisverkehr kommt, auf dem Schiene und Straße gleichberechtigt sind, ist eher unwahrscheinlich.

So gilt die verkehrstechnische Anbindung von Überdorfen an die City als große Herausforderung. Zusätzliches Problem: Eher geht ein Hemadlenz in Schwarz, als dass sich im Dorfener Stadtrat eine Mehrheit für eine neue Straße findet.

Es müssen klimaneutrale Alternativen her. Das Motto: „Alles außer Auto“. Mögliche Lösungswege sind Gehwege, Schleichwege und Radwege. Letztere zweispurig in jede Richtung analog zu einer Autobahn: rechte Spur Lastenräder, linke Spur Personenradl. Dazu eine solarbetriebene Gondelbahn mit Isentalstation „Marktplatz“, in der man nach einer Einkaufs- oder Wirtshaustour über Dorfen nach Überdorfen schwebt.

Mit dem Auto dauert die Heimreise länger, weil das Gelände nur über einen großen Bogen mit zwei Kreisverkehren von hinten angefahren werden kann. Glücklicherweise gibt es am zweiten Kreisel eine Tankstelle.

Trotz dieser noch zu bewältigenden Kleinigkeit ist die Lage des zukünftigen Viertels exzellent. Nirgendwo in Dorfen ist man näher an Italien dran als in Überdorfen. Man wird das Meer förmlich riechen können, sobald die noch zu bauenden Windräder die salzhaltige Luft der Adria von Propeller zu Propeller über die Alpen an die Kante des Hausmehringer Berges blasen.

Wer dort hoch genug residiert, sodass er über die Lärmschutzwände der Bahn drüber schauen kann, bekommt einen unbezahlbaren Blick auf das Isental. Unbezahlbar? Mitnichten! Das Bauvorhaben ist als „Wohnen für jeden Geldbeutel“ angekündigt. Da jubeln die kleinen Polyester-Geldbörsen ohne Kreditkartenfach, wenn ein Teil der Wohneinheiten zum Bruchteil vom Marktwert verschnalzt wird. Das hat Benefiz-Charakter und kann gar nicht hoch genug gelobt werden in der heutigen Zeit. Ein modernes Tischleindeckerdich. Großartig!