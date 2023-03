In Dorfens guter Stube ist es jetzt viel gemütlicher

Von: Michaele Heske

Genießen die neuen Bänke: Matthias (l.) und Eva Schuler (2. v. l.) mit Tochter Cornelia Meister sowie den Enkelinnen Isabella und Hannah. © Michaele Heske

Neue Holzbänke ersetzen Metallgestelle am Unteren Markt und stoßen auf Begeisterung.

Dorfen – Platz da! Über die neuen Holzbänke, die jetzt am Unteren Markt aufgestellt wurden, freuen sich die Dorfener. „Die sind viel schöner und auch bequemer als die kalten Metallbänke, die hier noch bis vor kurzem standen“, sagt Matthias Schuler, der mit seiner Familie die ersten Sonnenstrahlen genießt. Seine Frau Eva fügt an: „Gerade jetzt, wo im Jubiläumsjahr so viele Veranstaltungen sind, sind die Bänke in der Innenstadt eine große Bereicherung.“

Die neuen Sitzgelegenheiten sind hochwertig: Eine Bank kostetet 5800 Euro, die mobilen Hochbeete mit Sitzbank kosten pro Stück 4600 Euro. Im Sommer, nach Abbau der Freilichtbühne, wird noch eine L-förmige Bank aufgestellt, die Kosten liegen hier bei 24 500 Euro. Abschließend soll ein Fontänen-Feld angelegt werden. Diese Maßnahme wird aber frühestens 2024 umgesetzt.

Die Neugestaltung des Platzes vis à vis der Marktkirche habe allerdings nichts mit den Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr zu zu tun, sagt Stadtsprecherin Gudrun Gersbach. Im Rahmen der Stadtentwicklung habe man sich im Rathaus für die Aufwertung des Unteren Marktplatzes entschieden. Dafür gibt es sogar einen Sonderfond vom Land: Der Untere Marktplatz wird nämlich im Rahmen des Förderprogramms Bayerisches Städtebauförderprogramm „Innenstädte beleben“ umgestaltet, mit einer 80-prozentigen Förderung vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr.

Dass auch der Dorfener Stadtpark in diesem Jahr neu erblüht ist, darüber freuen sich vor allem die Kinder. Dort haben die Stadtwerke nicht nur neue Bänke aufgestellt, sondern einen neuen Kinderspielplatz und eine Boule-Bahn errichtet, darüber hinaus eine Tischtennisplatte aufgestellt und einen Steg in den kleinen Teich gebaut. „Das ist ein kleines Paradies für die Kleinen geworden“, findet Cornelia Meister.