In Sicherheit, aber das Heimweh bleibt

Von: Michaele Heske

Wollen in Dorfen bleiben: Altaqi Aldks und seine Frau Ghzlan Almousa mit Maryam (10), Josef (6) und Nada (9).

Eine syrische Familie ist in Dorfen mittlerweile gut integriert, doch sie sorgt sich um die Angehörigen in der Heimat.

Dorfen – Volle Boote, teure Schlepper – ein Weg ins Ungewisse. Altaqi Aldks und Ghzlan Almousa haben mit ihren zwei kleinen Töchtern wegen des Krieges in Syrien ihr Dorf in der Nähe von Idlib verlassen. 2016 landeten sie in Dorfen, zunächst in der Flüchtlingsunterkunft am Bahndamm, mittlerweile haben sie eine Wohnung am Stadtrand. Hier ist ihre neue Heimat. Sie haben Arbeit gefunden, Sicherheit und eine Zukunft. Dennoch bleibt das Heimweh.

Im Februar wurde ihr Land bei der Erdbeben-Katastrophe erneut schwerst gebeutelt: Nahe Verwandte von Ghzlan Almousa fanden den Tod in den Trümmern.

Der gelbe Kanarienvogel brütet auf dem Boden des Käfigs, das Männchen sitzt derweil auf der Stange und zwitschert. „Bald gibt es kleine Vögel“, sagt Josef. Der aufgeweckte Bub wurde im Landkreis Erding geboren. Er wirkt unbeschwert, glücklich. Auch seine beiden Schwestern, die die Grundschule in Dorfen besuchen, sind interessiert. Sie fragen, ob ich ein Foto machen könnte: „Für unser Freundschaftsbuch“, sagen sie.

Auf dem Herd steht ein großer Topf, gefüllte Weinblätter kochen darin. Dazu gibt es frischgebackenes Brot – syrische Spezialitäten. Altaqi Aldks (31) ist eben von der Arbeit in St. Wolfgang gekommen. Er ist bei der Josef Altenberger GmbH beschäftigt. Seine 27-jährige Frau spricht nahezu perfekt Deutsch. Wenn die Kinder älter sind, will sie weitere Sprachkurse belegen, denn sie hofft auf einen Ausbildungsplatz als Apothekenhelferin.

„Immer wieder fielen Bomben“, erinnert sich Ghzlan Almousa an die Zeit vor der Flucht. Das Regime von Diktator Assad wütete, die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) war wegen ihrer Gräueltaten gefürchtet – ein mörderischer Krieg. Und mittendrin die junge Familie mit ihren beiden kleinen Töchtern. Altaqi Aldks, ein Gegner von Assad, wurde angeschossen, er floh in die Türkei und plante von dort aus die Flucht nach Europa.

4000 Euro kostete die Passage über das Mittelmeer, im Schlauchboot. Die Angst fuhr mit, danach das Auffanglager. „Es war bitterkalt, wir hatten Hunger“, erzählen die Eheleute. In München angekommen, mussten die Töchter sofort ins Krankenhaus. Bis heute haben sie sich noch nicht wirklich vom Krieg und der Flucht erholt.

Einfach sei auch die Zeit anfangs in der Flüchtlingsunterkunft am Bahndamm nicht gewesen, berichtet das Ehepaar. Eingepfercht mit vielen anderen Geflüchteten, ohne Privatsphäre: Doch es gab erstmals wieder Hoffnung. „Alle Leute in Dorfen sind sehr nett zu uns“, betont Ghzlan Almousa. Sie blickt auf ihren Nachwuchs: „Uns geht es in Dorfen sehr gut. Ich möchte nicht mehr zurück nach Syrien“, sagt die Mutter.

Altaqi Aldks hat deutlich mehr Heimweh: „Wir hatten in Syrien alles: ein eigenes Haus, viele Freunde und die Familie, aber unsere Kinder wachsen hier auf, gehen in den Kindergarten und in die Schule. Wir werden in Dorfen bleiben.“ Schwierigkeiten wegen ihres Glaubens, sie sind Muslime, gebe es nicht. Ob Gott oder Allah, so groß sei der Unterschied gar nicht, meint er. Eine der Töchter heißt Maryam nach der Mutter Gottes. „Jesus ist ein großer Prophet für uns.“ Zuckerfest und Ostern, selbst Weihnachten – alle religiösen Feste werden in der Familie gefeiert, sogar mit Tannenbaum.

Altaqi Aldks engagiert sich bei der Flüchtlingshilfe Dorfen: „Uns wurde damals geholfen, das will ich jetzt zurückgeben.“ Derzeit sammelt er Spenden für die Erdbebenopfer in Syrien. „Die Leute dort brauchen Zelte, Schlafsäcke, warme Kleidung.“ Idlib und Aleppo liegen in Schutt und Asche. Vom Assad-Regime sei wohl keine Hilfe zu erwarten, meint er. Und Syrien werde bei den Hilfsaktionen vergessen.

Die Tante und der Onkel von Ghzlan Almousa starben in den Trümmern, auch deren Kinder wurden beim Erdbeben am 6. Februar Jahres begraben. Lediglich ein Neffe überlebte. Er liegt immer noch im Krankenhaus, schwerst traumatisiert. „Erst der Bürgerkrieg, jetzt dieses Beben. Es gibt keine Ruhe mehr.“

