Innenstadt wird zum Surfer-Paradies

Im Frühjahr treiben nicht nur Bäume aus – in Dorfen auch Antennen. Konkret WLAN-Antennen. Ende Februar/Anfang März soll in der gesamten Innenstadt ein öffentliches und kostenfreies WLAN-Netz zur Verfügung stehen.

Dorfen –Aufgebaut wird dieses durch die Stadtwerke Dorfen. Geschäftsführer Karl Steiner stellte jetzt eine von insgesamt zehn Antennen vor, die das Stadtgebiet mit schnellem Internet versorgen werden und Dorfen zur digitalen Stadt machen.

Die Attraktivität in einer Stadt hängt heutzutage längst nicht mehr nur von Läden und Geschäften ab. In Zeiten von Smartphone und Tablet wollen die Menschen möglichst überall online gehen können. In Dorfen wird das durch ein freies City-WLAN-Netz auf den innerstädtischen Plätzen Rathausplatz, Unterer Markt, Marienplatz, Kirchtorplatz und Johannisplatz ermöglicht. Ursprünglich war angedacht, das Angebot BayernWLAN des Freistaates umzusetzen. Die Stadt hätte für zwei Antennen insgesamt bis zu 5000 Euro Zuschüsse erhalten.

Auf den ersten Blick habe das durchaus interessant geklungen, sagt dazu Pressesprecher Georg Seitz. Doch BayernWLAN sei an den Netzbetreiber Vodafone gebunden. Das hätte bedeutet, zwei Hotspots wären über Vodafone versorgt worden, die restlichen über einen anderen Anbieter. Für Internet-Nutzer hätte das bedeutet, bei einem Standortwechsel sich jedes Mal neu einloggen zu müssen. Daher hat sich die Stadt dazu entschieden, das WLAN-Netz in Kooperation mit den Stadtwerken aufzubauen.

20 000 Euro kostet die Anschaffung der WLAN-Antennen und deren Installation. Finanziert wird dies vom Projektfonds der Stadt, der auch aus der Stadtschweine-Aktion gefüttert wird. Dorfen wird damit als WLAN-City im Landkreis zum Vorreiter und Vorbild. Denn selbst in der Großen Kreisstadt Erding gibt es kein die gesamte Innenstadt umspannendes öffentliches WLAN-Netz. Der Vorteil für die Stadt: Die Stadtwerke haben im Bereich Breitbandausbau bereits viel Erfahrung. Zudem sind im Störfall Techniker vor Ort, die das Problem umgehend beheben können. Es muss nicht bei irgendeiner Hotline angerufen werden.