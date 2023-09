Integrationsgruppe für St. Wolfgang – Antrag an den Gemeinderat

Zwei Einzelintegrationsplätze sind derzeit im Kindergarten in Armstorf belegt. Für eine Gruppe ist kein Platz. © furch

In seiner Sitzung lag dem St. Wolfganger Gemeinderat ein Antrag vor, eine Integrationsgruppe im Kindergarten zu schaffen. Dem will das Gremium nun nachgehen.

St. Wolfgang – Es gibt immer mehr Kinder, die einen erhöhten Förderungsbedarf haben, auch in der Gemeinde St. Wolfgang. Deshalb lag dem Gemeinderat in seiner Sitzung ein Antrag vor, eine Integrationsgruppe zu schaffen. Bisher gebe es in der Gemeinde nämlich nur wenig Platz.

„Integrationskinder nehmen im Prinzip drei Kindergartenplätze ein“, erklärte Verwaltungsleiter Christian Miksch. Durch den erhöhten Bedarf an Förderung sei entsprechendes Personal und viel Zeit notwendig.

Derzeit gebe es in St. Wolfgang keine Integrationsgruppe, im Kindergarten in Armstorf allerdings zwei Einzelintegrationsplätze, die auch belegt seien. Zudem besuchen die Frühförderstellen in Haag derzeit zwölf und die in Dorfen sechs Integrationskinder aus dem Gemeindebereich.

„Der Gemeinderat sollte sich Gedanken machen, ob wir noch irgendwo eine Integrationsgruppe ansiedeln könnten“, lautete der Auftrag. Und obwohl das Gremium ein Zeichen setzen und die Betreuung ermöglichen wolle, stehe es vor mehreren Problemen. So stelle sich einerseits die Frage, wo sich eine solche Gruppe unterbringen ließe. Der Kindergarten Armstorf sei beispielsweise nur für eine Kindergartengruppe ausgelegt, und im Kinderhaus St. Wolfgang müsse vorab mit dem Träger, der Katholischen Pfarrkirchenstiftung, gesprochen werden.

Markus Eberl (WG Entwicklung gemeinsam) betonte außerdem: „Alle umliegenden Kindergärten suchen händeringend nach Leuten.“ Er sah ein großes Problem darin, das nötige Personal zu finden.

Im ersten Schritt wolle man nun ins Gespräch mit der Pfarrkirchenstiftung und den Kindergartenleitungen gehen, das beschloss der Gemeinderat einstimmig. Erst dann solle die Suche nach einem geeigneten Raum für eine Integrationsgruppe beginnen. Dieses Thema müsse allerdings unbedingt und zeitnah verfolgt werden, darin war sich der Gemeinderat einig.