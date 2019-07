Investoren sollen nicht länger nur kassieren

Sozialgerechte Bodennutzung

Wer kann sich das noch leisten? An der Buchbacher Straße in Dorfen werden derzeit im Bau befindliche Eigenheime angeboten: 223 Quadratmeter groß ist das Grundstück, die Wohnfläche beträgt 140 Quadratmeter. Der Preis: 629 900 Euro! Die Stadt will versuchen, die Preisspirale abzubremsen.