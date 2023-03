Junge Isener wollen drei bis vier Zimmer

Von: Henry Dinger

Vier Monate hinter dem Zeitplan: Der Neubau des Feuerwehrhauses Mittbach soll dennoch heuer abgeschlossen werden. © Henry Dinger

15 bis 20 Eigentumswohnungen sind in Mehrfamilienhäusern in Isen geplant. Die Bedarfsumfrage läuft noch bis 17. März.

Isen – Im Isener Baugebiet Südliche Haager Straße sollen drei bis vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 15 bis 20 Eigentumswohnungen entstehen. Bei dem gemeinsamen Projekt der Marktgemeinde mit der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises soll die Vergabe nach den Kriterien des Isener Wohnbaulandmodells erfolgen. Ein Quadratmeterpreis von etwa 5000 Euro ist angepeilt.

Um herauszufinden, welche Anforderungen die Wohnungen erfüllen müssten, haben Gemeinde und Wohnbaugesellschaft eine Umfrage per Fragebogen gestartet. Die Befragung läuft zwar noch bis zum 17. März, eine erste Tendenz zeichnet sich laut Geschäftsleiterin Christine Pettinger aber bereits jetzt ab. „Wir haben schon fast 20 Rückmeldungen. Die meisten kommen von jungen Leuten zwischen 18 und 35 Jahren, die mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenziehen möchten und dafür gern drei oder vier Zimmern hätten“, berichtete sie bei einem Pressegespräch.

Auch aus der Altersgruppe 61plus gibt es Interessenten, die auf der Suche nach einer altersgerechten oder barrierefreien Unterkunft sind. Nach Abschluss der Fragebogenaktion sollen die Planungen weitergehen. Baubeginn könnte schon 2024 sein, der Bezug dann ab 2025.

Schon 16 Nutzerbeim Carsharing

Der Carsharing-Verein Erding zieht eine positive Bilanz der Isener Aktivitäten. „Wir freuen uns, dass die Sache so gut angelaufen ist“, erklärte Bürgermeisterin Irmgard Hibler bei dem Termin im Rathaus. Seit dem offiziellen Start vor einem Monat haben sich acht Familien mit insgesamt 16 Nutzern angemeldet. Tobias List vom Verein teilte mit, dass der Fiat 500 L schon 600 Kilometer zurückgelegt habe, „das ist ganz ordentlich“, so Hibler.

Der Wagen hat seinen festen Parkplatz an der Ecke Pfarrgasse/Münchner Straße gefunden. Parkplatzschilder wurden bereits angebracht, nun fehlt noch eine Bodenmarkierung. „Die kommt, sobald das Wetter es zulässt“, versprach Pettinger.

Auf passendes Wetter hoffen Gemeindeverwaltung und Auto-Teiler auch am kommenden Sonntag, 12. März. Denn da wird der Verein mit einem Stand beim Frühlingsfest des Bauernmarkts an der Raiffeisenstraße vertreten sein und Fragen beantworten. Gleichzeitig gibt es an diesem Tag noch ein besonders Angebot: Wer sich beim Fest anmeldet, spart die Hälfte der Anmeldegebühr und zahlt 25 Euro.

Feuerwehrhaus soll heuer fertig werden

Die Arbeiten am Feuerwehrhaus Mittbach schreiten voran. Nachdem der Rohbau steht, fangen nun die Zimmerleute mit den Arbeiten am Dachstuhl an. Großes Ziel ist es, das Haus noch heuer fertigzustellen. Ein ehrgeiziger Plan: In der Vergangenheit wurden die Arbeiten durch Widrigkeiten wie Lieferschwierigkeiten und coronabedingte Verzögerungen bereits mehrfach ausgebremst, sodass der Zeitplan vier Monate hinterherhinkt.

Neuer Mann fürdie Kläranlage

Er ist schon seit 1. Februar im Dienst, nun wurde der neue Mitarbeiter Michael Hacker offiziell begrüßt. Der 23-Jährige wird im Bauhof vor allem in den Bereichen Kläranlage und Kanal eingesetzt, dort hat ein Kollege das Team verlassen. „Zurzeit wird er in der Kläranlage und beim Abwasser von Franz Schweiger eingewiesen“, erzählte die Geschäftsleiterin. Mittelfristig soll er dessen Posten übernehmen, wenn er in den Ruhestand geht. Dahin ist es noch ein längerer Weg, auf dem der Abschluss als „Fachkraft für Abwassertechnik“ die nächste Etappe ist.

Sein handwerkliches Geschick hat er schon als Schreiner in St. Wolfgang bewiesen. „Ich wollte auch mal etwas Neues ausprobieren“, erklärte Hacker seinen Wechsel vom Holz zum Wasser. Er lebt mit seiner Partnerin auf dem Hof seiner Familie in Mittbach, wo seine Vorfahren schon einen Teil der Ortsgeschichte mitgeschrieben haben.