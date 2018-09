Ja zum Miteinander, Nein zu Hass und Hetze

Miteinander anstatt Gegeneinander, Integration anstatt Ausgrenzung. Mit einem Fest der Kulturen soll am Tag der Deutschen Einheit in Dorfen ein Zeichen für Zusammenhalt und gegen Hass und Hetze gesetzt werden. Veranstalter sind Schüler des Gymnasiums.

Dorfen – Der Untere Markt in Dorfen wird am Mittwoch, 3. Oktober, zum Sinnbild für eine bunte Stadt, eine bunte Welt. „Gerade angesichts der notwendigen Integration Geflüchteter und einer vom rechten politischen Spektrum angeheizten Fremdenfeindlichkeit in Deutschland“ sieht Wolfgang Lanzinger, Mitglied der Schulleitung und Leiter des P-Seminars Religion, die Dringlichkeit, wieder ein Dorfener Fest der Kulturen zu veranstalten. Ein solches findet nach 2006 und 2010 zum dritten Mal statt und steht unter dem Motto „Gelebte Integration“. Von 11 bis 20 Uhr wird am Unteren Markt ein großes Kulturprogramm mit Musik und Tanz auf zwei Freilichtbühnen sowie in Marktkirche und Jakobmayer-Gaststätte geboten.

Dazu gibt es eine Lesung von Märchen aus aller Welt in der Buchhandlung, einige Kunst-Projekte, viele Info- und Verkaufsstände und allerhand Gaumenfreuden aus aller Herren Länder. Auch ein Kinderprogramm mit vielen Gemeinschaftsspielen ist vorgesehen. Schirmherrin der Veranstaltung ist die ehemalige bayerische Umweltministerin und frühere Schülersprecherin des Gymnasiums Dorfen, Ulrike Scharf. Auf den Bühnen sind unter anderem afrikanische Trommelrhythmen zu erleben, Tanzgruppen mit polnischer und srilankischer Folklore, irische und schottische Musik, aus-tralische Didgeridoo-Klänge, aber auch Breakdance und Hip-Hop sowie die traditionelle heimische Kultur. Mitwirkende sind unter anderem die Kreismusikschule Erding mit den Ensembles „Elikea“, „Flauta es magia“ und „Saideira – choro do brasil“, die Trachtenvereine Dorfen und Gebensbach, die Familienmusik Ernst aus Schwindkirchen, die Orchester-Akademie Dorfen, die Gruppe „Alabanza“, die Bigband des Gymnasiums Dorfen sowie die Band „High Priority“.

Mit Info- und Verkaufsständen präsentieren sich der FAIR-Weltladen Dorfen, das Dorfener Zentrum für Integration und Familie, die Flüchtlingshilfe Dorfen, die Vereinigung „Dorfen ist bunt“, verschiedene Hilfsprojekte für Afrika und Lateinamerika und andere. Der frühere Kunstlehrer an der Schule, Anton Empl, führt zusammen mit Flüchtlingen eine spektakuläre Kunst-Aktion durch.

Und noch ein Projekt begeistert Lanzinger: „Im Kunst-Unterricht des Gymnasiums gestalteten Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse mit Migrationshintergrund eine Figurengruppe, die die verschiedenen nationalen Identitäten zum Ausdruck bringt und doch das gemeinsame Band aller betont. Diese Installation wird ebenfalls zu sehen sein.“ Das Programm beginnt bereits um 11 Uhr. Um 13 Uhr werden dann Schirmherrin Scharf und Schulleiterin Andrea Hafner zusammen mit anderen Ehrengästen das Festival offiziell eröffnen. Daran schließt sich ein ökumenisches Friedensgebet an, vorgetragen von Vertreterinnen und Vertretern der örtlichen Religionsgemeinschaften. Bei ungünstiger Witterung wird die Open-Air-Veranstaltung ins Schulzentrum an der Josef-Martin-Bauer-Straße verlegt. Dann findet das Festival unter dem Dach von Gymnasium und Förderzentrum statt.

An dem P-Seminars nehmen 17 Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe teil. Die konkrete Vorbereitung lief im März 2018 an. Die Veranstaltung wird von der Stadt Dorfen, dem Zentrum für Integration und Familie, dem Eine-Welt-Verein DUKA und der Flüchtlingshilfe Dorfen sowie der Kreismusikschule Erding mitgetragen. An der Finanzierung beteiligen sich die beiden Dorfener Geldinstitute und viele örtliche Firmen.