Jakobmayer: Von der Brauerei zum Kulturzentrum

Von: Alexandra Anderka

Der Jakobmayer vor 1899. Im Jahr 1910 brannte das Gasthaus ab, wurde im Jugendstil wieder errichtet. © Günter Janocha

WIRTSHAUSKALENDER Dorfener Geschichtswerkstatt beleuchtet zwölf Brauereien und Gasthäuser

Dorfen – Der Jakobmayer war eine der sechs alteingesessenen Brauereien und Gasthäuser Dorfens. 1717 wird als Wirtin und Bierbrauerin eine Jakobe Mayrin erwähnt, daher kommt vermutlich der Name Jakobmayer, wie die Geschichtswerkstatt für seinen Wirtshauskalender 2023 recherchiert hat. Die Heimatzeitung veröffentlicht jeden Monat eine dieser Dorfener Wirtshausgeschichte(n).

1904 erwarb die Dorfener Brauerei Bachmayer das Anwesen. Nur einige Jahre später brach 1910 der „Dorfener Bierkrieg“ aus. Aus Protest gegen eine Bierpreiserhöhung um zwei Pfennige zündeten aufgebrachte Bürger mehrere Gaststätten an, darunter auch den Jakobmayer. Er brannte vollständig ab, wurde aber in weniger als einem Jahr im Jugendstil wiederaufgebaut. Über mehrere Jahrzehnte hinweg, war das Wirtshaus, vor allem der Saal im ersten Obergeschoss, Mittelpunkt des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in Dorfen. Zur Freude und auch Überraschung nicht nur vieler Dorfenerinnen und Dorfener gibt es den Jakobmayer auch heute noch bzw. wieder, wenn auch nicht mehr mit einer eigenen Brauerei.

Das Wirtshaus wurde von 2000 bis 2011 nicht mehr bewirtschaftet. Sogar über einen Abbruch wurde debattiert. Der Saal stand von 1964 bis 2011 leer, teils wurde er von den Zeugen Jehovas genutzt. 2002 kaufte die Stadt das Gebäude und ließ es ab 2009 sanieren. 2011 wurde der neue Jakobmayer eröffnet. Seitdem ist der Jakobmayer wieder eine privat geführte Gaststätte mit Veranstaltungssaal und Kino.

Zeitgleich mit der Jakobmayer-Restaurierung entdeckte das Bündnis „Dorfen ist bunt“, dass in den Nachkriegsjahren etwa 400 jüdische Überlebende des Holocaust als Displaced Persons in Dorfen lebten, davon zeugt auch der Davidstern im Treppenhaus zum ersten Stock. Deren Zentrum war der Jakobmayer. Nach dem Wegzug der Jüdischen DP wurde der Jakobmayer bis 1964 für gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen genutzt, was auch heute der Fall ist. Dank Kulturmanagerin Birgitt Binder hat sich der Jakobmayer in den zehn Jahren seines Bestehens als eine bayerische Kabarett- und Kleinkunst-Institution etabliert. red

Wirtshausgeschichte(n):

Die Geschichtswerkstatt Dorfen hat einen Wirtshauskalender mit historischen Aufnahmen traditioneller Gaststätten in der Stadt Dorfen aufgelegt. Die Heimatzeitung veröffentlicht jeden Monat eine dieser Dorfener Wirtshausgeschichte(n).