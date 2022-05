Nori und seine japanischen Messer made in Dorfen

Von: Michaele Heske

In seiner Werkstatt mit Schmiedeofen in Unterhausmehring: Noriaki Narushima brennt gerade fünf Lagen Stahl, einer der vielen Schritte, bis aus alten Feilen kostbare Messer werden. © Michaele Heske

Noriaki Narushima (68) aus Tokio beherrscht die traditionelle Schmiedekunst. Er stellt wertvolle japanische Messer her.

Dorfen – Noriaki Narushima ist gebürtiger Japaner und stellt seit über 35 Jahren japanische Messer in seiner Werkstatt in Unterhausmehring her. Die Schmiedekunst hat der 68-jährige Messermacher aus Tokio von einem japanischen Meister gelernt. Gemeinsam mit München TV besuchte die Heimatzeitung den Messermacher in seiner Werkstatt.

Ungefähr 40 Stunden braucht Nori, wie er sich selbst nennt, um ein japanisches Messer herzustellen. Fünf Lagen Stahl schweißt er zusammen, sie werden auf 1100 Grad erhitzt. „Es kommt auf die richtige Temperatur an“, erklärt er seine Kunstfertigkeit. Was er dafür braucht hat er selbst gebaut, den Schmiedeofen genauso wie die Presse, die früher mal ein Holzspalter war.

Auch das Material für die Schneide ist recycelt: Narushima stellt seine scharfen Messer aus alten Feilen her. Dabei sprühen die Funken in der kleinen Werkstatt. „Ich mache meine Messer mit der japanischen Methode, sie macht härter und die Schneidehaltigkeit ist länger.“

Ein Messer des Japaners kostet 1000 Euro oder auch mehr, je nach Größe und Funktion, denn er fertigt Taschenmesser ebenso wie Küchenmesser. „Sie sehen toll aus und schneiden wie eine Rasierklinge.“

Auf einer Handwerkermesse in München lernte Narushima einen japanischen Schmiedemeister kennen. „Seine Messer waren total scharf“, begeistert sich der Wahl-Dorfener. Bei dieser Reise vor über 35 Jahren verliebte sich der gelernte Maschinenbauer. Über einen gemeinsamen Freund lernte er seine Frau Petra kennen, beim Bierfest in München. „Dann ist es weitergegangen“, sagt Nori und lacht. Er blieb in Bayern und heiratete. Das Ehepaar zog auf den schwiegerelterlichen Bauernhof in Unterhausmehring. Hier fühlt sich der Vater zweier erwachsener Kinder sehr wohl. Und hier hat er auch seine Messerkunst perfektioniert. Neben Kursen bietet Nori auch an, Messer nachzuschärfen. Natürlich wird hierbei ebenfalls auf die japanisch Art geschliffen: „Niemals mit der Maschine – nur mit Wasser und einen feinkörnigen Schleifstein.“

Am Schluss verriet der Japaner dem Kamerateam von TV München sein Geheimnis: „Ich heiße Nori, liest man meinen Namen von rückwärts, kommt Iron raus, das Englische Wort für Eisen.“

Chefkameramann Rudi Lachner und Moderatorin Sophia Dreyer haben acht Dorfener für die „Heimatgschichtn“ interviewt und gefilmt. Darunter Lichtdesigner Thomas Bachmaier und Schuhmacher Simon Dosen. Die Brauerei Bräu z´Loh oder der Lavendel in Adlstraß – viele Geschichten über Dorfen werden ab dieser Woche jeweils um 19.45 Uhr bei München TV ausgestrahlt: „Es gibt nichts Spannenderes als Geschichten aus der Heimat, und Heimat sind vor allem die Menschen, die Orte wie Dorfen liebens- und lebenswert machen“, sagt Dreyer.