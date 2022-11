Junge Schwindkirchener wollen bauen

Von: Michaele Heske

Großen Anklang fand die Bürgerversammlung in Schwindkrichen. Über 100 Bürger kamen in den Gasthof Feckl „Neuwirt“. © Michaele Heske

In der Bürgerversammlung Schwindkirchen legten die Bürger großen Wert auf Ausweisung eines Baugebiets und den Hochwasserschutz.

Schwindkirchen – Der letzte Teil der Bürgerversammlungstrilogie Dorfen stand am Montagabend auf dem Programm. Weit über hundert Teilnehmer interessierten sich im Gasthof Feckl „Neuwirt“ in Schwindkirchen für die Ausführungen von Bürgermeister Heinz Grundner und Klaus Steiner, Vorsitzender der Stadtwerke Dorfen. Später stieß noch Landrat Martin Bayerstorfer dazu, der den Bürgern für ihr ehrenamtliches Engagement dankte: „Keine Selbstverständlichkeit.“

Die Weltmeisterschaft in Katar scheine nicht sehr spannend zu sein, wenn hier so viele Leute sitzen, meinte Stadtwerk-Chef Steiner. Erst vor wenigen Tagen haben die Stadtwerke den Strompreis erhöht: „Ich habe draußen einen Fluchtwagen mit laufendem Motor stehen – man weiß ja nie, wie es ausgeht“, witzelte er. Auch vor den Schwindkirchenern referierte Steiner über die Energiewende. „Die Stadt Dorfen wird immer mehr zum Exporteur regenerativer Energien. „Wir haben auf dem Land viele Photovoltaikanlagen – der Strom fließt in die Stadt.“ Dabei sehe er durchaus den Spagat „Ackerflächen versus Stromproduktion“. Strom müsse bezahlbar bleiben, damit es nicht zur Spaltung der Gesellschaft komme: „Die Energiepreise sind ein Thema, das seit Monaten existenzielle Ängste bei vielen Kunden auslöst.“

Im Landkreis Erding leben mittlerweile über 2000 Geflüchtete, die Hälfte davon kommen aus der Ukraine. Gerade jetzt, wo jede Woche Busse mit bis zu 50 Flüchtlinge in Erding ankommen, brauche es mehr Wohnraum denn je, meinte Bayerstorfer. „Dorfen ist vorbildlich“, sagte der Landrat und verwies dabei auch auf den Pflege- und Familienstützpunkt in Dorfen: „Jeder kommt mittlerweile mit dem Thema Pflege in Berührung, egal ob im Familien- oder Freundeskreis. Hier finden die Angehörigen vor Ort Unterstützung.“

Nach knapp drei Stunden Vorträgen läutete Grundner die Fragerunde ein. „Die Hochwasserschutzmaßnahmen und die Ausweisung der Baugebiete, das sind die Themenkomplexe, die wir vorab per Mail bei der Stadtverwaltung eingereicht haben. Das brennt uns unter den Nägeln, da möchten wir den aktuellen Stand wissen“, sagte Alfred Mayerhofer von der Initiative Schwindkirchen vorab auf Nachfrage. Schließlich wollen viele jungen Familien in Schwindkirchen bauen.

Die Grundstücksverhandlungen hätten sich konkretisiert, das Baugebiet Schwindkirchen sei mittlerweile skizziert, erläuterte Grundner: „Wir sind in der ersten Planung.“Ein genaues Datum konnte der Rathauschef nicht nennen: „Das hängt jetzt von den Einwendungen ab, im günstigsten Fall ist der Bebauungsplan Ende 2023 fertig, das ist zwar sportlich, aber machbar.“ Grundner entschuldigte sich bei den Bürgern auch wegen der Verzögerungen bei den Grundstücksverhandlungen: „Wir hatten personelle Engpässe im Bereich der Bauverwaltung.“ Zudem erklärte er, dass auch der Aufstellungsbeschluss für Hampersdorf Ost vom Bauausschuss zurückgestellt wurde: „Auch da geht es nicht so schnell voran.“

Das kommunale Konzept für Sturzfluten-Risikomanagement sei fertig, eine Starkregenkarte wurde ebenfalls vorgestellt, brachte Grundner die Zuhörer auf den aktuellen Stand. Der Schutz Schwindkirchens vor dem Görgenbach habe Priorität. „Hier besteht schneller Handlungsbedarf“ – die Planung konkretisiere sich, auch mit der Autobahndirektion, schließlich wurden in Schwindkirchen die Probleme durch die A 94 ausgelöst.

Barbara Hollweg, Elternbeirat von der Grundschule Schwindkirchen, meldete sich zu Wort. Hier gehen 54 Schüler in den Unterricht: „Seit Schulleiterin Gisela Steinberger gegangen ist, gibt es nur noch zwei Lehrer an der Schule. Was, wenn einer davon krank ist?“, monierte sie. Sie habe Angst, dass der Schulstandort nicht erhalten bleibe. Grundner macht die Schülerzahl ebenfalls Sorge: „Es ist aber unser politisches Ziel, den Schulstandort zu halten.“

