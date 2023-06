Junger Mediziner verstärkt Hausarzt-Praxis

Von: Hermann Weingartner

Teilen

Neu in der Dorfener Praxis von Chrysovalantis Kantzeloglou (l.) ist Julian Rudolf. © Weingartner

Dr. Julian Rudolf (32) übernimmt die Patienten von Allgemeinarzt Bertram Arendt und verstärkt die „Hausärzte im Isental“.

Dorfen – Gerade im ländlichen Bereich herrscht überall Hausärztemangel. Ein Pfeiler in der Gesundheitsversorgung im östlichen Landkreis ist die 2020 gegründete überärztliche Gemeinschaftspraxis „Hausärzte im Isental“. Diese besteht jetzt aus den Praxen der Allgemeinmediziner Udo Hahn (St. Wolfgang, Gewerbegebiet) und Chrysovalantis Kantzeloglou (Dorfen, Ärztehaus). Jetzt gab’s in der Praxisgemeinschaft einen Wechsel nach dem Ausscheiden von Allgemein- und Notarzt Bertram Arendt, den viele auch als früheren FW-Stadtrat kennen.

Dessen Sitz in der Praxis Dorfen hat kürzlich Dr. Julian Rudolf, Sohn von Emil Rudolf, übernommen. Gleichzeitig haben damit die „Hausärzte im Isental“ ihr medizinisches Spektrum erweitert.

Arendt sei nach über 20 Jahren erfolgreicher, niedergelassener Arzttätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand gegangen, informierte Kantzeloglou im Gespräch mit der Heimatzeitung. Als Notfallmediziner sei er noch aktiv. Als Nachfolger habe Rudolf nun Sitz und Patienten von Arendt übernommen. „Wir sind froh, dass wir für den Bertl einen so engagierten, dynamischen jungen Arzt gefunden haben, der dazu ja auch noch ein Dorfener ist“, sagt Kantzeloglou.

Mit dem Allgemein- und Sportmediziner habe man jetzt das Leistungsspektrum der Praxis von Allgemein- und Venenmedizin um die Sportmedizin, den muskuloskelettalen Ultraschall und der Prävention und Behandlung von Hauterkrankungen vergrößern können.

„Es gefällt mir, mit Patienten von klein bis groß zu arbeiten. Der Arztberuf, gerade als Allgemeinarzt, ist sehr vielseitig, durch alle Krankheiten hindurch“, beschrieb Rudolf seine Motivation, Mediziner zu werden. Im Februar schnupperte Rudolf erstmals bei den „Hausärzten im Isental“ rein und verstärkt seit März die Praxen in St. Wolfgang und Dorfen.

Seit April sei er „nun fest mit dabei“ im Dorfener-Team, erzählte der 32-Jährige. Ein Feedback seiner neuen Patienten sei, dass sie froh seien, dass „jetzt wieder ein Junger da ist, der uns bleibt“.

Nach einem Medizinstudium an der PTE Pécs (Ungarn) und der FAU Erlangen mit Auslandsaufenthalten an großen Universitätskliniken in den USA, Großbritannien und Australien hat Rudolf seinen Facharzt in der Schweiz am Universitätsspital Bern sowie am Spital Interlaken absolviert. Dabei arbeitete er in den verschiedenen Bereichen der Inneren Medizin, der Notfall- und Intensivstation. Weitere Erfahrungen sammelte der Mediziner in Praxen der kardialen Rehabilitation und Sportmedizin sowie in der Orthopädie. Zuletzt arbeitete Rudolf in einer großen, dermatologischen Praxis in Bern.

Die neue samstägliche Notfall-Sprechstunde für allgemeinmedizinische Krankheitsfälle bei den „Hausärzten im Isental“ sei „offen für alle“ und eine Entlastung für die Notfall-Praxis und Notaufnahme der Klinik.

Die neue Samstagssprechstunde hatte zunächst in St. Wolfgang begonnen (wir berichteten), erinnerte Kantzeloglou. Im Ärztehaus Dorfen behandelt nun Allgemeinärztin Imke Wittkowski von 9 bis 13 Uhr die Patienten. Derzeit biete man das Angebot zweimal pro Monat an. Im Herbst wolle man auf Dauer jeden Samstag Sprechstunden anbieten können. Für einen Praxisbesuch sollte man sich vorher unter Tel. (0 80 81) 21 09 oder online unter www.hausaerzteimisental.de anmelden.

Immer mehr Einzug in die Praxen hält die Digitalisierung und Internetnutzung: „Ohne geht es nicht mehr“, sagt Kantzeloglou. Parallel zu den normalen Sprechstunden bieten die „Hausärzte im Isental“ daher grundsätzlich nachmittags jetzt auch Online-Video-Sprechstunden an. Für einen zehn Minuten-Termin in der Dorfener Praxisgemeinschaft muss man sich vorher beim Internet-Portal www.Fernarzt.com anmelden, um dann medizinische Beratung bei einem der Hausärzte zu bekommen. Rezeptausstellungen und Krankschreibungen sind möglich.

Seit Dezember laufe eine Testphase, berichtete Kantzeloglou. Man habe bisher gute Erfahrungen. Genützt werde der Online-Service überwiegend von jüngeren Patienten aus anderen Bundesländern, die in ihrer Nähe keinen Hausarzt mehr haben. Es seien aber auch Senioren dabei.