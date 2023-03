Juristische Zweifel an Dorfener Stadtratsbeschluss zur Staatsstraße 2086

Von: Timo Aichele

Teilen

Ein Dorfener Wahrzeichen: Durch das Wailtl-Tor führt die Staatsstraße 2086. © Michaele Heske

Der Streit um die Staatsstraßenverlegung bei Dorfen hört nicht auf. Ein Bürger hat Beschwerde wegen der mutmaßlichen persönlichen Beteiligung zweier Stadträte eingereicht. Das Landratsamt prüft das nun.

Dorfen – Einer der größeren Aufreger der Dorfener Kommunalpolitik war in den vergangenen Monaten die Verlegung der Staatsstraße 2086. Und die Debatten im Stadtrat sind an Aufregern nicht gerade arm. Trotz einiger Beschlüsse könnte der Streit nun munter weitergehen. Ein Bürger hat kommunalaufsichtliche Beschwerde gegen die Stadtratsentscheidung vom 1. Februar eingelegt. Das Landratsamt prüft aktuell den Vorgang, eine Wiederholung der Abstimmung könnte die Folge sein – und damit eine Umkehr der knappen Beschlusslage.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Teilnahme zweier Stadträte an der Abstimmung: Gerald Forstmaier (GAL) und Walter Zwirglmaier (ÜWG). Sie wohnen beide im Süden des Stadtgebiets – und damit nur wenige hundert Meter von den diskutierten Straßentrassen entfernt. Flächen, die diese Verkehrswege berühren, besitzen sie beide nicht. Das betonen die beiden Räte auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die neue Straße trifft mich grundstücksmäßig nicht“, sagt etwa Zwirglmaier.

Darum geht es: Die St 2086 führt aus Dorfen Richtung Isen im Süden – und ist nicht gerade eine Hauptverkehrsader. Dennoch ist es eine überörtliche Verbindung die über Isener Straße, Marienplatz und Rathausplatz quer durch die Innenstadt geht. Im Zuge einer Brückensanierung beim Bahnausbauprojekt ABS 38 gäbe es nun die Möglichkeit, die Straße (rechtlich) aus dem Ortskern heraus zu verlegen. Zu diesem Zweck müsste südlich der Bahn eine Querverbindung gebaut werden, etwas mehr als ein Kilometer Straße zwischen der jetzigen St 2086 und der B 15 bei Hausmehring.

Gerald Forstmaier (GAL): „Falls die persönliche Betroffenheit nun so weit ausgelegt wird, dann dürfte man als Stadtrat bei vielem nicht mitstimmen.“ © privat

„Eine einmalige Chance“, sagt Bürgermeister Heinz Grundner (CSU). „Naturzerstörung“, nennen es Forstmaier und eine knappe Mehrheit im Stadtrat. Der bis dato letzte Beschluss fiel 12:11 gegen die Verlegung aus. Laut Grundner konterkariert dies frühere Beschlusslagen des Kommunalparlaments in den Jahren 1996 bis 2015. Doch schon im Oktober 2021, als er das Thema wegen aktueller Entwicklungen an der Bahn erneut auf die Tagesordnung setzte, scheiterte der Versuch des Rathauschefs, Fakten zu schaffen, an einer 18:5-Mehrheit im Stadtrat.

Damit hätte der Streitfall eigentlich gestorben sein müssen. Doch durch eine Abstimmung in einer Bürgerversammlung im November 2022 lebte er wieder auf. Die Versammlung übte ihr Empfehlungsrecht an den Stadtrat aus, noch einmal darüber zu beraten. Dem folgten ein Vertagungsbeschluss im Dezember und die nun angegriffene Entscheidung vom 1. Februar.

Vor allem die Befürworter einer neuen Straße verstehen die Welt nicht mehr. Von einer „Jahrhundert-Chance“ ist die Rede. Der Einzelhandel in der Stadt fordert die Verkehrsentlastung für die City, und das Rathaus hätte sich gefreut, als Straßenbaulastträger endlich selbst über Sanierungen, Sperrungen und weiteres entscheiden zu können, ohne vom Staatlichen Bauamt abhängig zu sein. Aus den Reihen der Befürworter dürfte der Beschwerdeführer kommen. Laut Grundner ist es „niemand aus dem Bereich des Stadtrats oder der Verwaltung“.

Walter Zwirglmaier (ÜWG): „Wenn der Bahnausbau kommt, wäre ich durch Schallschutzwände vom neuen Straßenlärm abgeschirmt.“ © privat

Nun geht es darum, die „persönliche Beteiligung“ nach Artikel 49 der Bayerischen Gemeindeordnung festzustellen. Darin ist festgelegt, dass ein Gremiumsmitglied von Beratung und Abstimmung auszuschließen ist, „wenn der Beschluss ... einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann“.

Alltägliche Praxis ist die Anwendung dieses Artikels, wenn ein Stadt- oder Gemeinderat als Grundstückseigner von einem Bauprojekt direkt betroffen ist. Laut Zwirglmaier und Forstmaier ist dies aber nicht der Fall. „Wir haben das an die Rechtsaufsicht im Landratsamt weitergegeben, weil wir das im Haus nicht klären können“, sagt dazu nun der Bürgermeister.

Er sei allenfalls in seinem Freizeitverhalten betroffen, weil er gerne im Naherholungsgebiet rund um die Lindenallee joggen gehe, meint Forstmaier. „Die Isener Straße ist Luftlinie 160 Meter von meinem Haus weg, die neue Straße wäre doppelt so weit entfernt.“ Bei Zwirglmaier ist es eher umgekehrt.

Doch zwischen beiden Räten und der diskutierten möglichen Umgehungsstraße liegt die Bahn. „Wenn der Bahnausbau kommt, wäre ich durch Schallschutzwände vom neuen Straßenlärm abgeschirmt“, erläutert Zwirglmaier. „Falls die persönliche Betroffenheit nun so weit ausgelegt wird, dann dürfte man als Stadtrat bei vielem nicht mitstimmen“, erklärt Forstmaier fast wortgleich mit seinem ÜWG-Kollegen.

Sie sind beide Umweltreferenten der Stadt und sehen großen Schaden und geringen Nutzen durch eine neue St 2086. Nach vorliegenden Verkehrszahlen könnten gut 1000 Fahrzeuge am Tag um die Innenstadt herumgeleitet werden. „Ich stimme ja nicht für mich ab, ich bin von vielen Bürgern von Hausmehring dazu aufgefordert worden gegen die neue Straße zu stimmen“, sagt Zwirglmaier.

Die Causa wird vom Landratsamt geprüft. Die Bitte um rechtsaufsichtliche Beratung sei Ende Februar eingegangen, bestätigt Behördensprecher Markus Hautmann. „Die Prüfung dauert an.“