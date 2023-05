Karfreitagsprozession in Dorfen war nicht angemeldet

Von: Timo Aichele

In Dorfen zogen am Karfreitag über 200 Gläubige von der Pfarrkirche hinunter in die Altstadt, wo es mehrfach zu Behinderungen kam. © Weingartner

Bürgermeister Heinz Grundner wehrt sich nach Alfred Mittermeiers Kolumne „Nix für ungut“ gegen Kritik. Der wiederum antwortet in gewohnt ironischem Tonfall.

Dorfen – Erst war es ein Ärgernis, dann Anlass für Entrüstung und zuletzt für Spott. Jetzt folgt zur Dorfener Karfreitagsprozession eine Richtigstellung von Bürgermeister Heinz Grundner. Die Gläubigen marschierten heuer durch dichten Stadtverkehr. Von Rücksichtslosigkeit der Autofahrer sowie ungleicher Behandlung von Klima-Aktivisten, die unter Polizeischutz demonstrieren können, und ungeschützten Christen war die Rede. Doch der Rathauschef stellt nun klar: „Die Karfreitagsprozession war nicht angemeldet.“ Und ohne Anmeldung seien die Sicherheitsbehörden nicht aktiv geworden, so Grundner am Mittwoch im Stadtrat. „Die Stadt hat also nichts verweigert.“

Die Wut einiger Gläubiger schwelte schon, da könnten die Heimatzeitung und Kabarettist Alfred Mittermeier noch zusätzlich Öl ins Feuer der Entrüstung geschüttet haben. Am Mittwoch, also dem Tag der Stadtratssitzung, erschien Mittermeiers Monatskolumne „Nix für ungut“. Er schrieb hier von dem „Christi-Himmelfahrtskommando an Car-Freitag“.

Doch auch Mittermeier sieht nun ein, dass er aufgrund der Falschinformation, dass die Prozession angeblich angemeldet gewesen sei, satirisch nicht ganz richtig lag. Seine Korrektur erreichte die Redaktion in gewohnt ironischem Tonfall (siehe Kolumne unten). Der Bürgermeister hält seine Richtigstellung der Würde des Amtes entsprechend nüchterner.

Sowohl die fehlende Verkehrssicherung des Prozessionszuges als auch das mitunter rücksichtslose Verhalten der motorisierten Verkehrsteilnehmer „seien gleichermaßen zu bedauern und die Verärgerung der die Prozession organisierenden und leitenden Personen nachvollziehbar“, schreibt Grundner.

Er wolle nun dem Anschein entgegentreten, „die Stadt würde im Verhältnis zu anderen, kirchliche Veranstaltungen nicht angemessen unterstützen“. Es sei aber eben nicht so gewesen, dass das Ordnungsamt Verkehrssicherung nicht durchgeführt oder verweigert habe. Denn das Katholische Pfarramt Maria Dorfen habe für Karfreitag weder eine Verkehrssicherung beantragt noch die Prozession angemeldet.

Lediglich für den Jugend- und Familienkreuzweg von Zeilhofen nach Esterndorf habe die Pfarrei angefragt. Die Karfreitagsprozession durch die Innenstadt sei dagegen in der E-Mail vom Pfarrbüro nicht erwähnt worden. Auch eine spätere Anmeldung sei nicht erfolgt.

„Inzwischen wurde dieses Missverständnis in diversen Gesprächen mit der Pfarrei Maria Dorfen geklärt und ausgeräumt“, berichtet Grundner. Die Stadt werde stets unabhängig von Art und Veranstalter, stets die in ihrer Obliegenheit stehenden Maßnahmen zur Verkehrssicherung der Teilnehmer durchführen. „Dies gilt insbesondere auch für die Kirchengemeinden als wichtigem und tragendem Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens“, schließt der Bürgermeister seine schriftliche Richtigstellung.

Nix für ungut

Wenn die Richtigstellung vom Bürgermeister richtig ist, dann war die nicht angemeldete Karfreitagsprozession illegal und hätte von der Polizei gestoppt werden müssen.

Sorry, Dorfener Stadtverwaltung! Ich habe in meiner Kolumne an die Unfehlbarkeit der Kirche geglaubt. Das war offensichtlich falsch. Nix für ungut! Alfred Mittermeier