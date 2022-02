Die Katzenretter: So hilft die Tierschutzjugend Streunern

Von: Michaele Heske

Bereit für den nächsten kleinen Patienten: Tierärztin Stefanie Zwirglmaier und Tanja Glasl von der Tierschutzjugend. © Michaele Heske

Die Tierschutzjugend Erding fängt Streuner ein, um sie kastrieren und behandeln zu lassen.

Dorfen/Schwindkirchen – Bauernhöfe, um die viele mehr oder weniger herrenlose Katzen herumstreunen, gibt es immer noch – trotz der Aufklärungsarbeit von Tierärzten und Tierschützern. Ein Katzenjammer. Abgemagert, verfilztes Fell und kein Frauchen oder Herrchen, das Streicheleinheiten gibt: Streuner haben in Dorfen und Umgebung mitunter ein hartes Los.

Das Leid dieser Katzen sei unbeschreiblich, sagt Tanja Glasl, Vorsitzende der Tierschutzjugend Erding. „Die Tiere tun mir unendlich leid.“ Glasl und ihre Mitstreiter waren deshalb am Samstag unterwegs, so wie oft an den Wochenenden, um sechs Hofkatzen einzufangen und sie kastrieren zu lassen. Dieses Mal in Schwindkirchen.

Die Katzenfänger brauchen dabei viel Geduld. Tanja Glasl, Felicitas von Roennebeck sowie deren beide Söhne Aaron und Nathan stellten Lebendfallen auf, legten sich auf die Lauer. Nach stundenlangem Locken und Rufen, kam das erste Kätzchen angekrochen. „Das ist dann immer ein großes Erfolgserlebnis“, freut sich Glasl. Ab ins Auto mit dem Käfig – und sofort weiter in die Praxis der Dorfener Tierärztin Stefanie Zwirglmaier. Während die Veterinärin das Tier noch untersuchte, kam schon die nächste Erfolgsmeldung: Eine weitere Katze saß hinter Gittern, wartete auf den Transfer nach Dorfen.

„Oft werden wir von Landwirten gebeten, ihre Katzen einzufangen und zum Tierarzt zu bringen“, erzählt Glasl. „Wir“, das ist die Tierschutzjugend Erding, eine Gruppe von zehn jungen und jung gebliebenen Tierfreunden aus der Region, die sich zum Ziel gesetzt haben, „die Welt für Tiere ein bisschen besser zu machen“. Dafür hat der Verein im Jahr 2019 sogar einen Tierschutzpreis der Bayerischen Staatsregierung bekommen.

Fleißige Helfer waren am Samstag Aaron und Nathan von Roennebeck. © Michaele Heske

Viele Landwirte müssten aber auch überredet werden, bevor sie ihre Mäusefänger kastrieren lassen. Etwa der ältere Bauer aus Schwindkirchen, der den Tierschützern mehrmals im Jahr einen Wurf Kätzchen brachte. Von Kastration seiner sechs Katzen wollte er lange Zeit nichts wissen. „Erst als wir das K-Wort nicht mehr in den Mund nahmen und eine ‚Behandlung‘ versprachen, willigte der Besitzer ein, dass wir den Tierarzt konsultieren“, erzählt Glasl. „Die Tiere werden auf unsere Kosten kastriert, geimpft und gechipt.“

Und tatsächlich auch behandelt: Denn Freigänger, derer sich keiner annimmt, haben meistens schlechte Zähne und sind von Parasiten befallen. Um die 100 Katzen werden im Jahr auf Kosten der Tierschutzjugend Erding kastriert. 120 Euro kostet allein die Kastration eines Weibchens, für den Kater werden beim Tierarzt 100 Euro fällig.

Eine unkastrierte Katze und ihre Nachkommen können rein rechnerisch in nur sieben Jahren bis zu 370 000 Nachkommen zeugen. Auf all diese Katzenkinder wartet ein entbehrungsreiches und leidvolles Leben. Und unkastrierte Freigänger verschärfen die Problematik stetig weiter.

Irr- und Aberglaube seien der Grund, warum die Besitzer ihre Tiere nicht kastrieren lassen, beklagt Roennebeck. „Viele meinen, eine Kätzin sollte wenigsten ein Mal geworfen haben. Dabei ist die Fortpflanzung weder aus medizinischer noch aus verhaltensphysiologischer Sicht für eine Katze notwendig“, erklärt die Tierschützerin.

Oft stecke hinter diesen Äußerungen auch der Wunsch nach einem Wurf süßer Kätzchen, um die sich später aber niemand kümmern will. Der Überlebenskampf der Tiere sei mitunter schrecklich.

Bestens ausgestattet mit einer Reihe von Umsetzboxen haben sich die Tierschützer am Samstag ans Werk gemacht. © Michaele Heske

Katzen, die Glück haben, enden nicht auf der Straße, sondern in einer der vier Pflegestellen der Tierschutzjugend, eine davon in Dorfen. Von hier aus werden sie dann vermittelt. „Wir suchen immer neue Lebensplätze für die Tiere. Oft sind scheue, herrenlose Katzen darunter“, sagt Glasl. Diese Miezen seien später zwar oft keine Schmusekatzen. Aber: „Allein schon der Anblick einer in der Sonne dösender Katze im Garten ist Balsam für die Seele.“

Glasl und ihre Mitstreiter suchen aktuell ein Zuhause für rund zwölf Stallkatzen. Finden diese Tiere nicht schnellstmöglich ein neues Quartier, werden sie elendig verenden, fürchtet sie. In der kommenden Woche soll nämlich ein Stall samt Nebengebäude in der Gegend abgerissen werden, an dieser Stelle wird bald schon ein Neubaugebiet entstehen.

Dadurch verliere ein Dutzend Wildkatzen das Zuhause, so Glasl. „Wir stehen gerade vor einer fast unlösbaren Aufgabe.“ Die Katzen seien scheu, herrenlos, sechs Monate bis zehn Jahre alt. „Zehn Wildkatzen können wir nicht aufnehmen“, erklärt Glasl. Gesucht seien Tierfreunde, die in ländlicher Gegend wohnen, etwa auf einem Bauern- oder Pferdehof. „Egal ob Schuppen, Stall oder Gartenhaus, wer einen neuen Lebensplatz für die scheuen Samtpfoten hat, soll sich dringend melden.“

Freilich sind die Katzen nicht im Dutzend zu vermitteln, das wissen alle Mitstreiter der Tierschutzjugend. „Wir würden sie auch paarweise einfangen, kastrieren und dann in ein neues Zuhause bringen.“