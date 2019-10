Kleidertauschbörse Dorfen: Nachhaltig ist chic

Dorfen - Neue Klamotten braucht frau hin und wieder. Auch gebrauchte Jeans, Pullis und Schuhe können chic sein. Die Kleidertauschbörse Dorfen im Jakobmayer beweist das.

„Frauen lieben Shoppen und neues Gwand – das ist wahrscheinlich genetisch bedingt“, scherzte Jakobmayer-Chefin Birgitt Binder aus Dorfen. In der Tat, zur Kleidertauschbörse kamen fast ausschließlich Frauen, die auf den Tischen nach dem passenden Dress suchten: Ob Stiefel oder Accessoires, Blusen und Jacken – das Angebot reichte von teuren Designerstücken bis zur Jeans.

Das Prinzip der Kleidertauschbörse, die zweimal im Jahr im Jakobmayer-Saal stattfindet und von der Dorfener Agenda 21 ins Leben gerufen wurde, ist einfach: Man bringt alles, was schon längere Zeit im Kleiderschrank liegt und nicht mehr getragen wurde zur Tauschparty. Dann legt man diese Teile auf die dafür vorgesehenen Tische. Danach stöbert man selbst, wird fündig und packt einfach ein, was einem gefällt. Die eine oder andere Frau verließ jedenfalls mit vollen Tüten die Veranstaltung, derweil andere wählerischer waren. „Ich habe eine grüne Bluse von Escada gefunden – noch nicht mal getragen“, freute sich Gaby Hartl über ihr exklusives Fundstück.

„Früher war die Tauschbörse ein Geheimtipp“, erzählte Maggie Schmidt, die mit ihrer Freundin Lissi Füssinger nach neuen Hosen suchte. „Es macht einfach Freude hier zu kruschen“, sagte sie. Doch natürlich steckte für die beiden Frauen nicht nur der Spaßfaktor hinter dieser Veranstaltung: „Kleider werden in Ländern produziert, in denen es keinen Mindestlohn gibt“, sagten sie. Die Produktionsbedingungen sind katastrophal, Kinderarbeit ist Usus. „Es gibt mehr als genug Kleidung auf dieser Welt. Würde die ganze Kleiderproduktion eingestellt werden, reicht der heutige Bestand bestimmt noch weitere zehn Jahre“, meinte Schmidt, die schon lange in keinem Kleiderladen mehr geshoppt hat und bis auf Unterwäsche und Strümpfe, ausschließlich Secondhand kauft.

Bei der Kleidertauschparty der Agenda 21 geht es generell darum, Ressourcen zu sparen. „Wasser und Energie wird auf den Baumwollfeldern vergeudet – hinzu kommt der CO2-Ausstoß bei der Produktion. Von den weiten Transportwegen aus Fernost mal ganz zu schweigen“, erklärte Organisatorin Susanne Streibl, warum gerade der Gebrauchtkauf aus ökologischer Sicht so wichtig ist. Billigmarken boomen, und statt auf Qualität wird heutzutage immer mehr auf Quantität gesetzt: „Kleider sollen jedenfalls kein billiges Wegwerfprodukt sein“, erklärte Streibl.

Fernab von jeder Verschwendung tauchte sogar eine Bluse von Andrea Hofer erneut auf den Tischen der Kleidertauschbörse auf: „Die habe ich bei der letzten Tauschbörse abgelegt, dann hat sie wohl jemand ein halbes Jahr getragen, und nun ist sie erneut im Zirkel“, freute sich die Dorfenerin und fasste damit ihren persönlichen Sinn der ökonomischen und ökologischen Aktion zusammen.

Doch geben ist bekanntlich immer seliger denn nehmen. Susanne Gelsheimer hatte zwar ein Kleidungsstück für sich gefunden, begeisterte sich aber, dass die Sachen, die sie selbst mitgebracht, hatte, in Nullkommanichts in den Taschen anderer Abnehmerinnen verschwanden. „Die Klamotten von meinem Mann waren der Renner.“ In der Tat: Männerkleidung war bei der Kleidertauschbörse rar – ebenso wie die Herren der Schöpfung selbst.

Doch Ausnahmen bestätigen die Regel. Klaus Uhlein aus Dorfen kauft schon lange nur noch im Secondhandladen, auf dem Flohmarkt oder eben bei der Kleidertauschbörse. „Die Sachen sind meistens nur einmal getragen, wenn überhaupt.“ Auch er ist ein Gegner der Wegwerfgesellschaft und auf Nachhaltigkeit bedacht. Seit sieben Jahren ist er mittlerweile im Jakobmayer-Saal dabei.

Hanna Ermann hatte im November 2012 nämlich die erste Kleidertauschparty organisiert. „Global denken, lokal handeln – das steht auch bei Kleidern im Fokus“, sagte die Agenda-Frau. (Michaele Heske)