Kleiner Klimaprotest mit großen Visionen für Dorfen

Von: Timo Aichele

„Wichtig, dass wir hier stehen“: Das rief Rita Rott vom Klimabündnis den etwa 50 Demonstrierenden entgegen. © Timo Aichele

50 Teilnehmer kommen zur Kundgebung des Klimabündnisses Dorfen. Fridays For Future war nicht dabei. Die Ausstellung „Real Fiction“ formuliert Visionen für Dorfen im Jahr 2050.

Dorfen – Ein Häuflein von etwa 50 Teilnehmern versammelte sich am Freitagnachmittag auf dem Unteren Markt zur Klimakundgebung. Das Klimabündnis Dorfen hatte eingeladen und dieses Mal auf eine Veranstaltung ohne Protestmarsch gesetzt. Damit blieben auch die vielen jungen Leute aus, die sonst immer „Wir sind hier, wir sind laut“ skandierend mit durch die Stadt gezogen waren. „Wir sind weniger, aber wir stehen hier“, rief Rita Rott vom Klimabündnis den Demonstrierenden zu. Das sei gerade in der heutigen Zeit wichtig.

Der Ukrainekrieg und Preisanstiege stünden derzeit im Vordergrund, erklärte Rott. Doch viele der aktuellen Probleme könnten nicht ohne eine vernünftige Klimapolitik gelöst werden. „Wir wollten uns etwas von Fridays For Future emanzipieren“, sagte sie auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Dorfener Veranstaltung fand zwar zeitgleich zum weltweiten Klimastreik statt – aber eben ohne Fridays For Future und damit auch ohne die Werbung auf der FF-Website.

In ihrer Rede kritisierte GAL-Stadträtin Susanne Streibl die Klimapolitik der bayerischen Staatsregierung. „Beim jetzigen Ausbautempo ist das klimaneutrale Bayern bis 2040 leider nur eine Illusion“, sagte sie. Eine rein technologische Lösung trage nicht weit genug. Es sei vor allem wichtig, „sich radikal auf die Reduktion der CO2-Emissionen zu fokussieren“.

Das Rathaus im Visier haben Cordula Schwalb und Rainer Neuburger hier mit der Ausstellung „Real Fiction“. © Timo Aichele

Der Dorfener Grünen-Ortssprecher Michael Rott zeigte an einem sogenannten Erwärmungsstreifen, dass auch Dorfen Fieber habe. Immer mehr Jahre seien überdurchschnittlich warm. Gerade in der Landwirtschaft seien die Folgen bereits spürbar: Trockenheit, Zwischenfrüchte, die nicht abfrieren, Abschwemmungen, Borkenkäferschäden und mehr, erklärte der Landwirt.

Stefan Brandhuber von der AG International weitete den Blick auf die internationale Klimakrise. Aktuell seien durch extremen Monsun Millionen Menschen in Pakistan obdachlos geworden. Eine Fläche dreimal so groß wie Portugal sei überflutet. Als große Industrienation trage Deutschland eine große Verantwortung und müsse daher umsteuern.

Nachhall wird die gleichzeitig eröffnete Ausstellung „Real Fiction“ haben. „Voll verbockt“ versus „Gut gemacht“ – mit diesen Gegensätzen spielen die zehn Infotafeln mit großen roten Rahmen, die das Klimabündnis gemeinsam mit der Kunst AG Dorfen konzipiert hatte. Jeweils für das Jahr 2050 werden zu zehn Themen eine positive und eine negative Vision formuliert. Darunter ist zum Thema „Energie“ eine Installation mit einer Solarzelle am Rathaus. „Man betrachtet das Jetzt und wie es mal sein könnte“, erläutert Rainer Neuburger die Grundidee der Begleittexte.

Hochwasser im Jahr 2050: So hoch könnte es ohne Gegenmaßnahmen werden, zeigt Jakob Ermann. © Timo Aichele

An dieser Stelle geht es den Ausstellungsmachern um Gebäudedämmung und fehlende regenerative Energien am Rathaus. „Man sieht ja in der ganzen Innenstadt keine einzige Photovoltaikanlage – auch nicht auf dem Rathaus. Das Gebäude ist ja nicht so alt“, kritisiert Cordula Schwalb vom Klimabündnis. Sie hatte die Idee zu der Ausstellung gehabt und entwickelte sie in den vergangenen drei Monaten mit ihren Mitstreitern.

Auf der Isenbrücke hinter dem Wesner Tor zeigt ein übermannshoher Hochwasserpegel die Schreckensvision von einem Mega-Hochwasser im Jahr 2050 an, das erst möglich würde, wenn die Stadt ihre Hausaufgaben im Hochwasserschutz nicht macht. Am Unteren Markt markiert ein ratternder Fahrradreifen eine „Reale Fiktion“ zum Thema „Radeln“. Und wer am Kirchtorplatz durch den roten Rahmen auf die Brauerei Bachmayer blickt, kann darüber nachdenken, ob 2050 in Dorfen noch Bier gebraut werden kann. Bis 3. Oktober bietet die Ausstellung noch ihre Denkanstöße.