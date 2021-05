Bühne frei: Kleinkunst in Dorfen legt wieder los

Jakobmayer und Tonwerk: Veranstalter zuversichtlich

Vorhang auf für die Kleinkunstszene im östlichen Landkreis. Der Jakobmayer öffnet den Saal für Kabarett und Konzerte, im Dorfener Tonwerk startet bald der Kultursommer. Im Gasthaus Klement in Isen gibt‘s spontane Musik-Veranstaltungen im Biergarten.

„Wir haben uns ständig die Inzidenzzahlen angeschaut, immer in der Erwartung, dass es bald wieder los geht“, sagt Jakobmayer-Chefin Birgitt Binder, stellvertretend für alle in der Kulturbranche. Völlig ausgebremst, mussten Termine ein ums andere Mal verschoben werden. Doch jetzt heißt es: Bühne frei.

Der Jakobmayer

Im Jakobmayer-Saal in Dorfen ist am Samstag, 12. Juni, Christoph Weiherer der erste Künstler nach sieben Monaten Zwangspause auftritt: „Ehrlich, direkt und bodenständig“, so beschreibt Binder sein Programm „Im Prinzip aus Protest“. Tags drauf geht es weiter mit dem oberösterreichischen Entertainer Stefan Leonhardsberger, dessen Show für Binder „Glamour, Glanz und Gloria“ ist: „Ein toller Entertainer.“

Ein volles Haus, das sei „Balsam für die Seele“, so Binder. Und ihre Kollegin Astrid Wandinger ergänzt: „Auch wenn der Aufwand exorbitant groß ist – wir sind froh, wieder Künstler auf die Bühne zu bringen.“

Zwischen 130 und 150 Zuschauer könnten derzeit in den Saal. „Wenn aber nur ein Meter Abstand verlangt wird, dann hätten wir auch noch Karten, selbst für Auftritte, die schon ausverkauft sind, etwa für Franziska Wanninger“, sagt Wandinger. Auch hofft das Jakobmayer-Team, dass eine Bewirtung an den Plätzen bei Programmstart möglich sein wird. Das entscheidet sich aber erst nach Pfingsten.

Binder, die in der Szene stark verwurzelt ist und auch Interpreten nach Dorfen lockt, die sonst eher auf großen Bühnen spielen, weiß, dass es für Live-Veranstaltungen keinen Ersatz gibt: „Die Interaktion zwischen Künstlern und Publikum, der Applaus, aber auch der Austausch, die Begegnung mit anderen Besuchern – davon lebt Kultur.“

Die Künstler hätten jedenfalls eine Art „Berufsverbot“ gehabt, so Binder. Es fehlten dabei nicht nur Applaus und Anerkennung, sondern auch die Gage. Streaming-Events während des Lockdowns waren meist kostenlos: „Kultur ist aber viel mehr, auf jeden Fall kein Ramschprodukt.“

Das Tonwerk

In den vergangen zwei Jahren war beim Tonwerk in Dorfen das Freiluftkino angesagt. Heuer stehen Kabarett, Konzerte und Comedy-Nights auf dem Programm. „Tanzbare Veranstaltungen und Nachtclub-Events sind derzeit wegen der Abstandsregeln nicht möglich“, sagt Geschäftsführer Andreas Wagner. „Deshalb gibt es einen abwechslungsreichen Kultursommer.“ Los geht es am 16. Juni mit dem Kabarettisten Frank-Markus Barwasser als Erwin Pelzig mit „Der Wunde Punkt“, gefolgt von Harry G. Hoamboy.

Der Klement-Saal

In Isen bleibt die Bühne zunächst leer. Möglicherweise ab Herbst, spätestens im kommenden Jahr sind die nächsten Veranstaltungen geplant. „Es geht bei uns mit kleinen Schritten los“, sagt Thomas Klement, Wirt des gleichnamigen Gasthofs. Der Biergarten macht am 22. Mai auf, berichtet er. Hier wird es wie im vergangenen Jahr wieder spontane und kurzfristig angesetzte Open-Air-Auftritte geben, verspricht Klement. Fest ausgemacht sei allerdings noch nichts. „Wenn man es wie wir gewohnt ist, mindestens einen Kabarett-Abend im Monat zu haben, ist die Situation schon schwierig“, sagt Klement. „Dass wieder Veranstaltungen stattfinden, ist ein Stück Freiheit.“

Von Michaele Heske