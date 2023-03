Klimademo mit neuen Impulsen

Von: Alexandra Anderka

Bei der Kunstaktion zu den vergangenen Klimatagen Dorfen (v. l.): Susanne Streibl, Rainer Neuburger, Dela Weiss-Vogtmann, Cordula Schwalb und Regina Brandstetter.F: Klimabündnis Geisterräder als Inspiration © Klimabündnis

Kundgebung, Film und Kunstaktion am 3. März bei den Dorfener Klimatagen

Dorfen – In einem neuen Format präsentiert sich die Klimademonstration des Dorfener Klimabündnis’ beim weltweiten Klimaaktionstag am Freitag, 3. März, von Fridays for Future. Drei Schwerpunkte werden an den Dorfener Klimatagen gesetzt, zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Bereichen, um möglichst viele Dorfener anzusprechen, teilt das Klimabündnis mit. Es sind eine Kundgebung, ein Film und eine Kunstaktion geplant.

„Eine kurze Demonstration verblasst zu schnell, wir möchten aufrütteln, zum Nachdenken anregen und auf konkrete Möglichkeiten vor Ort hinweisen“, sagt Rita Rott als Mitorganisatorin der Dorfener Klimatage.

Die Energiethemen drängten sich in ungewohnter und noch nie da gewesener Dynamik auf. Durch den Ukrainekrieg angefacht, sei überdeutlich zu erkennen, was ein Festhalten an fossilen Energieträgern bedeutet: Abhängigkeit, Erpressbarkeit und Unsicherheit. Zusätzlich habe der Klimawandel in Europa bereits massiv seine Spuren hinterlassen.

Der Ausweg könne nur über einen verstärkten Ausbau der Erneuerbaren Energien führen. Der Klima-Report-Bayern aus dem Jahr 2021 zeige: Wenn nicht sofort und auf vielen Ebenen gegengesteuert wird, wird die durchschnittliche Jahrestemperatur in Bayern bis 2100 um 4,8 Grad steigen. Die junge Generation konstatiere zurecht, dass es nicht ausreiche, nur Ziele für 2050 festzulegen. Es gehe um konkrete Schritte zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens.

Den Auftakt macht das Klimabündnis am Donnerstag, 2. März, ab 20 Uhr mit einer Filmvorführung mit anschließender Diskussion im Kinocafé in Taufkirchen. Auf dem Programm steht „Wie gelingt die Verkehrswende“ von Johan von Mirbach. Der Film zeigt anhand von Beispielen großer Metropolen, wie das Umsteuern funktionieren kann.

Die Kundgebung folgt am Freitag, 3. März, um 16 Uhr am Marienplatz in Dorfen mit vier Redebeiträgen: Daniel Reissner alias Bundesverkehrminister Wissing, Manfred Groh von den Scientists for Future, Verkehrsexperte Martin Pavlik und ein weiterer Redner.

Dann gibt es noch eine Kunstaktion: Die Kunst AG erörtert ihre Mitmachinstallation, eine Art „Whiteboard“, das sich sogenannte Geisterräder als Inspiration gewählt hat. Die Idee der Geisterräder stammt aus den USA: weiß gestrichene Fahrräder stehen an Unglücksorten als Mahnmale für im Straßenverkehr tödlich verunglückte Radfahrer. Künstlerisch verfremdete Räder werden mit den bereits von der jüngaten Klimabündnis-Ausstellung bekannten roten Rahmen für zehn Tage den Marienplatz bestücken. Passanten haben hier die Möglichkeit, sich selbst auf diesen „Whiteboards“-Rädern künstlerisch oder gedanklich mit einzubringen. and

