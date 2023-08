Klimafreundlicher Zustellstützpunkt

Post Dorfen und Schwindegg

Die Deutsche Post weiht CO2-neutrales Logistikzentrum auf dem Meindl-Areal ein.

Dorfen – Die Deutsche Post hat ihren hochmodernen Zustellstützpunkt auf dem Meindl-Areal nun ganz offiziell eingeweiht. Den Umzug an den neuen Standort in die Alte Ziegelei 1 hatten die über 56 Postler aus Dorfen und Schwindegg bereits zu Beginn des Jahres geschafft, ohne dass die Kunden etwas davon gemerkt hatten. Stadtpfarrer Stephan Matula segnete nun das neue Gebäude, das jetzt Ausgangspunkt für die Touren der Postler in Dorfen und Schwindegg ist.

„Früher übermittelten die Erzengel die frohen Botschaften, die Weisen aus dem Morgenland mussten ihre Geschenke persönlich vorbeibringen“, sagte Pater Matula. Dafür seien heutzutage die Zusteller zuständig, so der katholische Priester. Während er die neuen Räume mit Weihwasser segnete und ganz offiziell ihrer Bestimmung übergab, spielte Martin Engelmann, Briefträger aus Eibach, das Posthorn. „Das war früher das Signal des Postillions, wenn die Kutsche ankam.“

56 Postler arbeiten in der Alten Ziegelei 1 südlich der Bahn in Dorfen. Die Räume erfüllen alle Voraussetzungen einer modernen Logistik-Station für die Zustellung in der Stadt sowie den umliegenden Gemeinden, wie Isen, St. Wolfgang, Lengdorf, Schwindegg und Buchbach. Der Zustellstützpunkt Dorfen versorgt etwa 17 000 Haushalte, wöchentlich werden rund 114 000 Briefe, Postkarten, Päckchen oder auch Pakete ausgetragen.

Ausschließlich E-Fahrzeuge kommen dabei zum Einsatz, die entsprechende Ladeinfrastruktur ist vorhanden. „Das neue Zentrum ist als CO2- neutraler Standort besonders zukunftsfähig und nachhaltig und erfüllt alle Anforderungen, die für eine zuverlässige, klimafreundliche Zustellung die Grundvoraussetzung sind“, erklärte Michael Wanke, Betriebsleiter ZSPL Mühldorf. „Ein Musterstandort mit hervorragenden Arbeitsbedingungen“, ergänzte Christoph Meffert, Niederlassungsleiter Betrieb Freising. „Es ist immer wieder ein schöner Moment, wenn man sieht, wie sich ein Unternehmen weiterentwickelt.“ Denn die alten Gebäude in Schwindegg und Dorfen hätten schon „viele Löcher“ gehabt.

Das sah auch Heidemarie Häusler-Buhlan so, Leiterin des Standorts Dorfen. „Wir haben endlich keine Platzprobleme mehr.“ Im alten Gebäude mussten die Mitarbeiter teilweise draußen die Sendungen verteilen: „Gerade im Winter war das sehr unangenehm.“

+ An der kleinen Feier anlässlich der Einweihung des neuen Zustellstützpunkts nahmen unter anderem teil (v. l.): Alexander Hofer und Christoph Meffert, (Mitte, v. l.) Heidemarie Häusler-Buhlan, Michael Wanke und Martin Engelmann, dahinter Robert Decker und Pater Matula sowie (2. v. r.) Bürgermeister Heinz Grundner und etliche Postler. © heske

Das Post-Gelände ist etwa 6400 Quadratmeter groß, das Gebäude hat eine Nettoraumfläche von 1230 Quadratmetern. Die Wärme wird mit einer elektrischen Wärmepumpe erzeugt, auch eine 80 kWp-Photovoltaik-Anlage wurde installiert. Verbaut wurden rund 115 Kubikmeter Holz. Der Zustellstützpunkt entspricht damit dem Quartierskonzept von Timber Town Dorfen, dem neuen Stadtviertel, dass die Firmengruppe Decker auf dem 21 Hektar großen Gelände der ehemaligen Ziegelei Meindl südlich der Bahnlinie entwickelt.

Das Kerngeschäft der Post hat sich bekanntlich durch die Digitalisierung verschoben. Dennoch gebe es auch heute noch viele Situationen, in denen wir Briefe schreiben, statt WhatsApps oder Mails zu schicken, so Bürgermeister Heinz Grundner: „Meist freudige Anlässe.“ Der Zustellstützpunkt in Dorfen stehe für Effektivität, Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit. „In unserer schnelllebigen Zeit sind das Faktoren, die man berücksichtigen muss, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, ohne dabei die Arbeitsbedingungen der Zusteller aus dem Blick zu verlieren.“ Und der Rathauschef fügte an: „Wer freut sich nicht, wenn er die Postboten durch die Stadt radeln oder fahren sieht?“ Auch viele der Zusteller waren bei der Einweihungsfeier anwesend.