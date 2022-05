Millionen-Reha für die Klinik Dorfen

Von: Hans Moritz

Teilen

Für die Geriatrie-Abteilung werden Teile der Klinik Dorfen aufwendig saniert. Auch der Aufzug soll in diesem Zuge endlich erneuert werden. © Hermann Weingartner

Der medizinische Fortschritt ist schnell, die Kliniken müssen permanent auf den Wandel reagieren – und sind deswegen immer wieder Baustellen. In eine solche wird sich noch im Laufe dieses Jahres die Klinik Dorfen verwandeln.

Erding - In erster Linie geht es darum, der vor zwei Monaten in Betrieb gegangenen stationären Geriatrie vernünftige Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.



In diesem Zuge sind aber noch weitere Modernisierungen erforderlich. Der Bauausschuss des Kreistags hat am Montag die Weichen dafür gestellt. Im Kreis-Haushalt stehen 1,46 Millionen Euro bereit, erforderlich sein werden durch zusätzliche Arbeiten und Baukostensteigerungen 3,45 Millionen Euro.



Das alles soll sich an der Klinik Dorfen ändern: der Bau einer geriatrischen Abteilung, die Modernisierung von Patientenzimmern, die Instandsetzung des Fahrstuhls, die Modernisierung der Lüftungsanlage und Erneuerungen an der Trink- und Löschwasserleitung sowie bei den medizinischen Gasen.



Die Geriatrie befindet sich im ersten Stock des aus dem Jahr 1986 stammenden Neubaus, erklärte Markus Neuber vom Landshuter Architekturbüro ALN in der Sitzung. ALN hat Erfahrung auf diesem Gebiet, und hat etwa die Sanierung des Klinikums Landshut während des laufenden Betriebs projektiert.



Ziel seien 20 Plätze in Doppel- und Einzelzimmern, alle dann mit barrierefreier Nasszelle. Zudem benötigt die neue Abteilung einen Aufenthalts- und und einen Therapieraum ebenfalls im ersten Stock sowie vier bis sechs Büroarbeitsplätze unter dem Dach. Die Kosten allein hierfür beziffert der Landkreis mit zwei Millionen Euro, 800 000 Euro mehr als ursprünglich kalkuliert. Neuber betonte jedoch, dass man weitere Preissteigerungen schon berücksichtigt habe.



Seit langem ist der Raum der Stille in der Dorfener Klinik nicht mehr barrierefrei zu erreichen, was wiederholt im Krankenhausausschuss moniert worden war. Neuber erklärte dem Ausschuss, „dass eine Instandsetzung nicht mehr möglich ist“. Der TÜV spiele da nicht mit. Er sprach von 300 000 Euro, 160 000 mehr als zunächst veranschlagt.



Deutlichen Nachholbedarf gibt es auch bei der Lüftung. Sie ist laut Neuber zwar noch in Betrieb, die Automatisierungstechnik allerdings „überwiegend nicht mehr funktionstüchtig“. Auch die Wärmerückgewinnung sei eher schwach. Eine Erneuerung würde die Energiekosten senken. Matthias Huber von der Kreisverwaltung rechnet mit Kosten von 650 000 Euro plus Förderung durch den Bund.



Gesundheitsgefahr droht gar bei der Trink- und Löschwasserleitung, deren Trennung nicht mehr besteht. In der stehenden Wassersäule könnten sich Legionellen bilden, warnte Neuber. Die Systeme sollen wieder getrennt werden, die Feuerwehr wird eine eigene Trockenleitung bekommen.



In diesem Zuge soll auch die Versorgung mit medizinischen Gasen, darunter Sauerstoff, auf den Stand der Technik gebracht werden. Ein Ingenieurbüro beziffert die Kosten für beide Vorhaben im mittleren sechsstelligen Bereich. Neuber und Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) betonten, all das wolle man auf jeden Fall noch im Laufe dieses Jahres anpacken. Besonderes Augenmerk legen sie dabei auf die Geriatrie, die erst in neuen Räumen ihren vollen Betrieb entfalten könne. Im Ausschuss gab es dazu keinerlei Debatte, der Beschluss erging einstimmig.



Die Maßnahmen haben übrigens nichts mit den Neubauplänen am Standort Dorfen zu tun. Bekanntlich will der Landkreis zusätzlich eine geriatrische Ambulanz, deren Träger noch nicht feststeht, sowie eine psychiatrische Tagesklinik aufbauen – mit dem Bezirk Oberbayern. Hier könnte dann auch der neue Notarzt-Standort geschaffen werden.

ham

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.