1250 Sekunden

NIX FÜR UNGUT

Von Alfred Mittermeier schließen

Für einen Kabarettisten, der eine satirische Kolumne schreiben soll, gibt es nix Schlimmeres, als dass alles so läuft, wie es laufen soll. In einer streitbaren Stadt wie Dorfen kommt das kaum vor. Aber derzeit ist es so. „Ein typisches Sommerloch“, werden einige sagen. Nein, das ist es nicht. Im Gegenteil! Es passiert ja was. Aber es passiert so, dass nix dabei passiert.

Der Faust ist weg, die Isenbrücke ist wieder da. Das Programm im Rahmen der 1250-Jahr-Feier läuft so geschmeidig, dass selbst die Dauerwuisler in der Facebook-Gruppe Dorfen die Jammerei massiv herunterfahren.

Dazu kommt noch die Sitzungspause vom Stadtrat, die jedes Jahr fraktionsübergreifend mit großer Souveränität absolviert wird. Kein Skandal, keine Peinlichkeit, nix!

Da lob ich mir die Berliner. Auf die kann man sich als Satiriker auch im tiefsten Sommerloch verlassen. Bevor es zu fad wird, lassen sie die Sau raus und behaupten einfach, dass es sich um einen Löwen handelt. Die Folge ist die größte Safari, die jemals auf deutschem Boden stattgefunden hat und mit dem Satz endet: „Es ist nur ein Wildschwein!“

In der Hauptstadt der Intelligenz schreiben sich Kolumnen von selbst. Ein weißer Hai, der in der Isen auftaucht, das wär’s! Die Isenbrücke wird daraufhin wieder gesperrt. Ebenso die Soafabrücke. Die Facebook-Gruppe schnauzt und schimpft im Dreieck. Der Bürgermeister sorgt sich um die Sicherheit der Fischer und verteilt Harpunen an die Leute. Nach zwei Tagen Hysterie entpuppt sich der Hai als entschwommene Forelle aus der Steckerlfisch-Fabrik vom Pelkermüller Schorsch.

Mehr braucht ein investigativer Kolumnist nicht. Aber: In der Bibel steht geschrieben: „Wer suchet, der findet!“ Zudem hat der Monaco Franze behauptet: „A bisserl was geht immer!“ Beide haben Recht. Der Monaco sogar noch a bisserl mehr als die Bibel.

Man muss nur Augen und Ohren offen halten oder – wie im aktuellen Fall – sich ins Auto setzen. Dorfen, unbestritten der Nabel der Welt, hat sich verkehrstechnisch zum Nadelöhr der Welt entwickelt. Passend zur 1250-Jahr-Feier braucht man 1250 Sekunden auf der B15 vom Kreisel Süd zum Kreisel Nord.

Die Entwicklung beruht auf folgendem Kniff: An der Stelle der B15, wo eine linke Abbiegespur in Richtung Innenstadt vorhanden ist, darf nicht mehr links abgebogen werden. Deshalb wird 300 Meter weiter ohne linke Abbiegespur links in die Innenstadt abgebogen.

Die Folge ist ein ganztägiger Stau in einer Intensität und Länge, die selbst eine top ausgebildete Klimakleber-Truppe mit komplett eingeschmierten Uhu-Hintern nicht hinkriegen würde. Aber sonst ist die Dorfener Welt in Ordnung.