Viele Dorfener sind über die Komplett-Sperrung der Innenstadt empört

Von: Michaele Heske

Teilen

Große Stars im kleinen Dorfen: Astrid Wandinger (l.) und Birgitt Binder freuen sich darauf. © Michaele Heske

Anlässlich der Veranstaltungen zur 1250-Jahrfeier wird die Innenstadt komplett gesperrt. Einige Räte monieren die schlechte Kommunikation seitens der Stadt.

Dorfen – Während der Faust-Aufführungen und den weiteren Openair-Konzerten wird die Innenstadt bis runter zum Rathausplatz für Autos gesperrt. Ab 18 Uhr lassen Feuerwehr und professionelle Ordner niemanden mehr durch das Isener Tor sowie das Wesner Tor fahren, das Altöttinger Tor bleibt ohnehin wegen der Baustelle an der Isenbrücke zu. Der Verkehr wird über Mehrmühle und Kloster Moosen umgeleitet. Der Ärger vor dem Stadtjubiläum ist programmiert.

Gerade bei einer so schwierigen lokalen Situation hätte die Stadt die Bürger besser informieren müssen, bemängelten deshalb etliche Stadträte am Mittwoch bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Hier stellte Maria Rott vom Ordnungsamt erstmals das Sicherheitskonzept für die Veranstaltungen im Juni und Juli am Unterer Marktplatz vor. „Das wurde alles nicht gut kommuniziert, es gibt viele Unklarheiten und auch Missverständnisse, verständlich, dass unter der Bevölkerung großer Unmut herrscht“, verwies Grünen-Stadtrat Andreas Hartl auf das innerstädtische Kommunikationsproblem bei den Jubiläumsveranstaltungen.

Die Leute sind auf die Barrikaden gegangen, es gab die wildesten Gerüchte.

Sigrid Wiedenhofer, bei der die Fäden für das Freilichtspektakel zusammenlaufen, hielt dagegen: „Wir haben die Anwohner am Unteren Markt sowie die Geschäftsleute mit einem Anschreiben informiert.“ Viele hätten allerdings den Brief nicht richtig gelesen, es seinen auch Tatsachen verdreht worden. „Die Innenstadt wird nur an den Abenden, an denen auch Aufführungen stattfinden, gesperrt“, erklärte sie. Faust werde acht Mal aufgeführt, hinzu kämen drei große Openair-Konzerte sowie das Sparkassenfestival.

Wer indes in der Brandstattgasse oder am Johannisplatz wohnt, hätte keinen Infobrief von der Stadt bekommen, kritisierte Hartl weiterhin. Gerade die Isener Siedlung sei komplett von der Innenstadt abgeschnitten. „Die können von 18 bis 24 Uhr weder rein noch raus.“ Eine Infoveranstaltung sei das Mindeste gewesen, so seine Forderung. „Das sind ja drastische Einschränkungen.“

Auch Josef Jung (ÜWG) meldete sich zu Wort. Er sei viel zu Fuß unterwegs, deshalb bekäme er auch die Stimmung in der Stadt mit. „Die Leute sind auf die Barrikaden gegangen, es gab die wildesten Gerüchte.“ Dabei sei ein überaus negativer Touch reingekommen, so das Dorfener Urgestein. „Warum wurden wir Stadträte eigentlich nicht schon vorher informiert?“, fragte er.

Josef Wagenlechner (TEG) konterte: „Die Mehrheit der Bürger akzeptiert die Stadtsperrung, das sind nur einige wenige Dorfener, die ganz bewusst laut schreien.“ Der Druck hätte sich durch die Verkehrssituation potenziert. „Die Veranstaltungen kommen da als Ärgernis on top.“

Gewerbereferent Martin Greimel unterschied bei der Diskussion zwischen Anwohnern, für die die Stadtsperrung eine temporäre Einschränkung bedeutet und den Gewerbetreibenden, die wirtschaftlich davon betroffen seinen. „Wir haben uns mit dem Förderkreis Dorfen getroffen und die Situation geklärt“, verwies der CSU-Stadtrat auf ein Gespräch mit Mitgliedern des Vereins.

Besonders das Konzert von Helge Schneider werde zur Belastung, befürchtet der Einzelhandel. Weil der Künstler an einem Freitag auftritt, wird die Innenstadt wegen des Soundchecks schon um die Mittagszeit gesperrt. Jakobmayer-Managerin Birgitt Binder rechnet mit bis zu 1700 Zuschauern. Der Marktplatz mutiere dabei zum Veranstaltungssaal. „Wir konnten diesen bekannten Künstler, der sonst nur auf den größten Bühnen in Deutschland steht, mit unserer malerischen Häuserfassade in die Provinz locken“, freute sie sich.

Es gehe auch um unliebsame Zaungäste, die umsonst am Konzert teilnehmen, erläuterte sie. „Da stehen Bühnenanweisungen in den Verträgen.“ Und bei einer Künstlerin wie Martina Schwarzmann, die auch mit leisen Tönen arbeitet, stört Lärm von außerhalb. „Wir können die Geräusche ja nicht Wegfiltern“, begründet sie die weitreichende Sperrung am Unteren Markt. „Hoffentlich ist die Baustelle bis dahin endlich Geschichte“, sagt Binder, die zudem die Banner mit QR-Codes verlinken wird: „Dann wird es für alle einfacher.“