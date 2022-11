Konzerte als Zeichen der Verbundenheit mit Benno Meindl

Von: Michaele Heske

Teilen

Die Kirchenmusiker Lydia Ulrich-Riedl und Ernst Bartmann erinnern an Benno Meindl. © Michaele Heske

Lydia Ulrich-Riedl und Ernst Bartmann erinnern mit zwei Konzerten an den Kirchenmusiker Benno Meindl, der vor zwei Jahren gestorben ist.

Dorfen – Der Todestag von Benno Meindl jährt sich am 20. November zum zweiten Mal. 63 Jahre lang war er Organist der Pfarrei Maria Dorfen, leitete Chöre und gründete die Bläserbuben, das spätere Dorfener Blechbläserensemble. Zudem unterrichtete Meindl Generationen von Schülern. Er war Vorbild und Freund. An die prägendste Figur des Dorfener Kulturlebens, die auch mit dem Kulturpreis von Stadt und Landkreis sowie der Bürgermedaille ausgezeichnet wurde, soll am kommenden Wochenende mit zwei Konzerten erinnert werden: „Das ist unser Dank für sein Wirken, ein Zeichen unserer Verbundenheit“, erklären Dorfens Kirchenmusiker Lydia Ulrich-Riedl und Ernst Bartmann.

Sein Musikzimmer war sein Reich. Auf der Galerie hatte Meindl sich eine Hausorgel installiert, hier stand auch sein geliebter Konzertflügel. Und überall hingen Gemälde, viele von Künstlern, die er persönlich kannte. Meindl habe sich oft hingesetzt und diese angeschaut, erinnert sich Bartmann. „Er kannte zu jedem Bild die Geschichte. Er hat immer gesagt, Farben seien ihm genauso wichtig wie Klänge.“ An seinem Todestag sei Meindl noch zum Bauernmarkt gegangen, erzählt Bartmann. Danach habe er sich zuhause in seinem Zimmer hingelegt und verstarb in seinem 92. Lebensjahr. „Neben Cembalo, der Orgel und den Bildern.“

Benno Meindl ist am 20. November vor zwei Jahren verstorben. Das Klavier war der Lieblingsplatz des Kirchenmusikers. © Hermann Weingartner

Das deutsche Volkslied „Im schönsten Wiesengrunde“ hatte Meindl sich für seine Beerdigung gewünscht. Der Künstler verband es mit der Kistlmühle bei Armstorf im Goldachtal. Hier ist er geboren und mit seinem Bruder Anton aufgewachsen. Als Jugendlicher bekam er von seinem Vater, der Landwirt war, ein Klavier. Und im nahen Kloster Armstorf begleitete er Messen auf einem Harmonium.

Erst nach Kriegsende, er war damals 16 Jahre alt, hat Meindl begonnen, bei einer Pianistin in München Klavierunterricht zu nehmen. Seine Begabung an der Orgel sprach sich herum, er wurde Kirchenmusiker, zunächst in Rosenheim, später in Maria Dorfen. Diese Stelle war Initialzündung für ihn, beim berühmten Karl Richter ein Studium zu beginnen, der das Münchner Bach-Kollegium gegründet hatte und ein international gefragter Konzertorganist war. Nebenbei spielte Meindl Tanzmusik am Klavier und Akkordeon, er war in mehreren Gruppen unter anderem in der Charly Sewald Band, die in Dorfen sehr aktiv war.

Die Pfarrei Dorfen, das kirchliche Leben im Ort, war Meindl ein echtes Anliegen. Und auch die musikalische Ausbildung der Kinder und Jugendlichen lag ihm am Herzen. Beide Kirchenmusiker waren somit auch Schüler von ihm: „Ich war sieben Jahre alt, habe schon im Kinderchor bei Benno gesungen, dann bei ihm Blockflöte und Klavier gespielt, später lernte ich Orgel“, erzählt Ulrich-Riedl. Meindl forderte Bartmann sogar auf, in die Pedale zu treten, weil er so begabt am Klavier war: „Das war total prägend – seitdem waren wir sehr eng verbunden.“ Und der Organist ergänzt: „Jeder Musiker und jeder Sänger im Kirchenchor hat seine eigene Geschichte mit Benno gehabt.“

Künstler gehen bekanntlich nicht in Ruhestand, sie arbeiten immer weiter. So auch Meindl: Bis kurz vor seinem Tod konnte man oft noch sein Orgelspiel in Maria Dorfen hören. Bartmann traf ihn am Sonntag, bevor er starb, ein letztes Mal. Beim Gottesdienst am Volkstrauertag hat das Dorfener Blechbläserensemble gespielt, das Meindl gegründet hatte und das heute sein Sohn Guido leitet. Und in dem auch Enkel Tobias spielt. „Hinterher ist Benno zu mir gekommen und hat mir gesagt, wie stolz er auf die Bläser ist – das war mein Abschied.“

Meindl hat während seiner Zeit als Kirchenmusiker wohl mehr als 5000 Beerdigungen musikalisch begleitet. Bei seinem eigenen Trauergottesdienst konnte der Kirchenchor nicht singen, die Corona-Beschränkungen erlaubten es nicht. „Jetzt, zwei Jahre später, ist ein buntes Programm mit Chorstücken aus verschiedenen Jahrhunderten wieder möglich. Und wir spielen an beiden Orgeln, mit denen Benno so verbunden war“, kündigt Ulrich-Riedl an.

Am Samstag, 19. November, gibt es um 19 Uhr ein Konzert mit dem Dorfener Kirchenchor in Maria Dorfen. Am Sonntag, 20. November, um 16 Uhr singen Lyrico Vocale und der Kirchenchor Oberdorfen-Hofkirchen in St. Georg. Dort steht übrigens seit dem Frühjahr die Orgel aus dem Nachlass von Meindl. „Ein Riesengeschenk“, sagt Ulrich-Riedl.