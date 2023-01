Diebe klauen Diesel

Von: Alexandra Anderka

Diebe zapften die Kraftstoffbehälter geparkter Lastwagen an. © Winfried Ess/Archiv

Während die Brummifahrer in ihren Kabinen schliefen, zapften Diebe ihre Dieseltanks an. Die Lkw-Fahrer bemerkten den Diebstahl erst am nächsten Morgen.

Dorfen - Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch, 25. Januar, 19 Uhr, auf Donnerstag, 26. Januar, 5 Uhr, auf dem Parkplatz Fürthholz-Süd an der A 94 bei Dorfen aus mindestens drei Sattelzügen, die dort geparkt waren, Diesel abgezapft. Die Fahrer, die derweil ahnungslos in ihren Kabinen schliefen, bemerkten den dreisten Diebstahl erst am nächsten Morgen. Sie verständigten die Polizei. Der oder die Täter erbeuteten in den drei bislang bekannten Fällen mindestens 450 Liter Kraftstoff. Der Beuteschaden beläuft sich somit laut Angaben der Polizei auf etwa 1 000 Euro. Zeugen, die sich während des Tatzeitraumes auf dem Parkplatz Fürthholz-Süd an der A 94 aufgehalten und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Mühldorf unter Tel. (0 86 31) 3 67 30 in Verbindung zu setzen. and