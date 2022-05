Kreuzung ist wieder offen

Von: Michaele Heske

Informierten zu den Bauarbeiten (v.l.): Thomas Jakob vom staatlichen Bauamt Freising, Bauleiter Florian Stralek und Maria Rott vom Ordnungsamt Dorfen. Eine intelligente Ampelanlage an der Kreuzung Jahn-, Rosenau- und Gartenstraße soll Unfälle verhindern und gleichermaßen den Strom der Autos am Fließen halten. © Michaele Heske

Dorfen – Die Bauarbeiten an der B 15 laufen auf Hochtouren. „Alles liegt im Zeitplan“, sagte Thomas Jakob, Pressesprecher des Staatlichen Bauamts Freising bei einem Ortstermin. Seit gestern ist die Kreuzung Jahn-, Rosenau- und Gartenstraße wieder offen. Durch die Verlegung der Induktionsschleife steht hier nun eine intelligent geschaltete Ampelanlage.

„Die Verkehrsführung für den innerstädtischen Verkehr ist ab sofort wieder geändert, die Autos werden über die Rosenaustraße in die Stadt geleitet, die Beschilderung wurde angepasst“, sagte Gudrun Gersbach, Pressesprecherin der Stadt Dorfen vor Ort. „Die Rosenaustraße wird stadteinwärts zur Einbahnstraße, die Haager Straße wird stadtauswärts zur Einbahnstraße. Der überörtliche Verkehr wird weiterhin über die Umleitungsstrecken geführt.“

Grund für die Ampelanlage an dieser Stelle ist die Entschärfung eines Unfallschwerpunktes, erklärte Jakob. Die Ampel werde verkehrsabhängig gesteuert. Standardmäßig stehe sie für Autofahrer auf der B 15 auf Grün. „Sensoren im Belag der Garten- sowie der Rosenaustraße erkennen, wenn dort ein Auto oder Fahrrad wartet. Die Ampel schaltet dann auf Rot für die B 15 und Grün für die Querrichtung“, sagte der Bauamt-Sprecher. Fußgänger, die überqueren wollen, müssen den Ampeldrücker aktivieren.

Die Übergänge an den Ampeln sind barrierefrei und mit einem akustischen Signal für Sehbehinderte ausgestattet. Sie kosten gut 500 000 Euro, die der Bund trägt. Generell sei Jakob mit der Verkehrssituation zufrieden: „Klar, morgens und abends gibt es Stau, doch die Lage hat sich verbessert.“ Anfangs, so seine Beobachtung bei allen Baustellen, würden es etliche Autofahrer noch versuchen, sich irgendwie durchzuschlängeln: „Doch das legt sich erfahrungsgemäß sehr schnell.“

Auch seien die Arbeiten am Bahnübergang Moosen beendet und dieser wieder geöffnet (wir berichteten). Die Anzahl der Pendler habe zudem nachgelassen. „Deutlich weniger Autos stehen am Bahnhof, auch staut sich der Verkehr nicht mehr vor dem Bahnübergang“, meinte Maria Rott vom Ordnungsamt Dorfen.

Eine Problemzone sei weiterhin das Wesener Tor. „Ein Nadelöhr“, das sei den Verantwortlichen in der Stadt und beim Freisinger Bauamt bewusst. Eine Ampelschaltung an dem engen Durchgang sei allerdings schwierig, meinte Jakob, denn diese würde am Stau morgens und abends nichts ändern: „Es bleibt gleich viel Verkehr.“ Auch mit dem Bauunternehmer Georg Scharl sei das Amt im Gespräch, ob ein Fußweg durch das Areal des früheren Kaufhauses Schmederer möglich sei, sagte Rott.

Die Kanalarbeiten im Bereich Herzoggraben und Altöttinger Tor sollten bis Anfang Juni abgeschlossen sein. Temposünder sollten indes aufpassen, warnt Gersbach: „An Verkehrspunkten, bei denen der Umleitungsverkehr schneller als die vorgegebene Geschwindigkeit unterwegs ist, wird die Stadt mobile Messgeräte aufstellen.“