Kulturpreis verliehen: Applaus für den Einsatz gegen die Stille

Von: Michaele Heske

Teilen

Gute Laune beim Eintrag ins Goldene Buch des Landkreises hatten (v. l.) die frisch gekürten Kulturpreisträgerinnen Lydia Ulrich-Riedl und Felicitas Loidl, Festrednerin Maria Els und Landrat Martin Bayerstorfer. © Michaele Heske

Der Landkreis Erding hat seinen Kulturpreis 2022 verliehen – an die Musikerinnen Lydia Ulrich-Riedl und Felicitas Loidl. Für ihre Leistung in der Pandemie gab es bei der Verleihung viel Lob.

Dorfen – Singen ist gut für die Seele. Während der Pandemie hatten es die Chöre besonders schwer – keine gemeinsamen Proben, abgesagte Auftritte. Um so größer die Freude, dass die Verleihung des 43. Kultur- und Umweltpreises des Landkreises Erding heuer ganz im Zeichen des Gesangs stand. Landrat Martin Bayerstorfer verlieh in einem feierlichen Festakt im Jakobmayer-Saal in Dorfen dem Chor „Stella Cadente“ aus Bockhorn sowie der Dorfener Kirchenmusikerin und Chorleiterin Lydia Ulrich-Riedl diese Auszeichnung.

Musik begleite das Leben der Menschen: „Die vermutlich älteste und ursprünglichste musikalische Äußerungsform ist der Gesang. Ihr Instrument ist der menschliche Körper selbst“, sagte Bayerstorfer. Chöre begeisterten allein deshalb die Menschen, egal welchen Alters.

Dem Ausschuss für Bildung und Kultur sei es jedenfalls ein besonderes Anliegen gewesen, den Preis auch im zweiten Corona-Jahr zu verleihen. Und zwar „gerade an Künstler, die besonders unter den pandemiebedingten Einschränkungen zu leiden hatten“, sagte Bayertorfer.

Festrednerin Maria Els, bis vor wenigen Wochen noch Regierungspräsidentin von Oberbayern, ergänzte: „Die Stille – beispielsweise beim ersten Osterfest in der Pandemie – war kaum auszuhalten.“ Keine Orgel, keine Pauken, kein Kirchenchor. Dabei fragte Els nach dem Stellenwert der Kultur: „Kultur ist kein Luxus, sondern Lebenselixier. Kultur ist essenzielles Bindeglied und gesellschaftlicher Kit.“

Lydia Ulrich-Riedl

Kulturpreisträgerin Ulrich-Riedl war die Freude bei er Preisverleihung deutlich anzusehen. „Der Kulturpreis ist Balsam für die Seele“, sagte die Musikerin spontan, als Bayerstorfer ihr Blumen und die Urkunde überreichte. Aus dieser Anerkennung ziehe sie „Kraft und neue Energie“. Vor allem aber dankte Ulrich-Riedl ihren Chören, allen voran dem Kirchenchor in Oberdorfen sowie dem „Lyrico Vocale“. „Alle Sänger und Sängerinnen stehen hinter mir. Seit fast 40 Jahren gehen wir zusammen durch dick und dünn.“

Die schwere Corona-Zeit verglich Ulrich-Riedl mit einer Schachpartie. „Ich musste mir jeden Zug genau überlegen, schon allein, damit die kleinen und großen Gesangskünstler nicht die Freude an der Musik verlieren.“

Bayerstorfer hob in der Laudatio Ulrich-Riedls Gabe hervor, „Menschen jeglichen Alters und jeglicher Herkunft zu musikalischem Einsatz zu motivieren“. Ihr Einsatz für die Chöre sei keine Arbeit, sondern etwas, das sie mit „Herzblut und Freude“ mache. Davon zeugten auch die acht Chöre, die das gesamte Altersspektrum vom Kindergarten bis zum Erwachsenenalter abdecken.

Lesen Sie auch Bayrischzell: Bäckerei Butz nun auch formell ein Café Das renovierte und neueröffnete Alpencafé Butz mit Bäckerei in Bayrischzell ist nun auf dem Papier abgesegnet. Die Umgestaltung hatte einen Antrag auf Nutzungsänderung erfordert. Bayrischzell: Bäckerei Butz nun auch formell ein Café „Let's Dance“: Drei Promis fallen aus - Bielendorfer zurück Bei der RTL-Tanzshow gibt es diesen Freitag Ausfälle. Drei Wettbewerber sind corona-positiv getestet. Der Comedian Bastian Bielendorfer meldet sich indes zurück. „Let's Dance“: Drei Promis fallen aus - Bielendorfer zurück

Geistliche Werke stünden bei der vielseitigen Musikerin, die Flöte und Orgel im Hauptfach studiert hat, ebenso auf dem Programm wie weltliche Konzerte. Zudem fördere Ulrich-Riedl musikalische und schauspielerische Talente in den jüngeren Chören mit eigens arrangierten Musicals und Singspielen. Dafür gebe sie Workshops in Gesang, Theater und Tanz.

Mit ihrer bereits 40 Jahre andauernden Arbeit sorge sie für „einen höchst wertzuschätzenden und ganzheitlichen Ansatz in der Kinder- und Jugendarbeit“. Zu Recht erhalte die Chorleiterin den Kulturpreis des Landkreises Erding, sagte Bayerstorfer.

„Stella Cadente“

Der weitere Kulturpreis ging an den Chor „Stella Cadente“. Viele der jungen Chormitglieder des 80 Sänger und Sängerinnen starken Ensembles saßen an den Tischen im Jakobmayersaal. Die stellvertretende Leiterin Felicitas Loidl nahm für Gertraut Angermaier den Preis entgegen, die an der Veranstaltung krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte.

„Die Gemeinde Bockhorn ist um ein kulturelles Juwel reicher“, erklärte Bayerstorfer. Der Kinder- und Jugendchor wurde im Jahr 1998 gegründet. „Der Chor ist in verschiedensten musikalischen Stilrichtungen zuhause, von Popsongs über die Gestaltung von Familiengottesdiensten mit neuem geistlichen Liedgut bis hin zu anspruchsvollen Motetten von Johann Sebastian Bach“, begründete der Landrat die Entscheidung der Jury. Zudem zeichne sich der Chor durch liebevoll inszenierte Musicalproduktionen aus.

Es sei sehr erfreulich, dass die Chormitglieder in den vergangene Monaten, in denen Probenarbeit und Konzerte nahezu zum Erliegen gekommen waren, den Mut und die Hoffnung nicht aufgegeben hätten, lobte Bayerstorfer. Im Gegenteil, die Sänger hätten sich mit „Feuereifer den Herausforderungen gestellt.“

So begeisterte der Chor während des Lockdowns mit kreativen Online-Videos. Außerdem habe ein Pop-Up-Konzert an drei Standorten in der Gemeinde großen Zuspruch erhalten, betonte der Landrat. Jeder und jede wachse an seinen oder ihren Aufgaben – „von der Stückauswahl bis zum Schlussapplaus“.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.