Pate Michael Mittermeier: „Lacht viel und engagiert euch weiter!“

Von: Alexandra Anderka

Als Pate für Schule gegen Rassismus mischte sich Komiker Michael Mittermeier (M.) unter die Schüler und bestaunte gemeinsam mit Schulleiter Markus Höß (l.) die Originalfahrzeuge, die Thorsten Blaschke und sein Vater Erich Blaschke, beide in amerikanischen Uniformen, auf den Schulhof geschafft (v. r.) hatten. © Alexandra Anderka

Schulpate Michael Mittermeier kommt zum Geschichte-Aktionstag ans Gymnasium Dorfen und unterhält sich mit den Schülern über Rassismus, Mobbing, die Serie LOL und erzählt von seiner 15-jährgen Tochter Lilly. Aber nicht nur der Star-Comedian, auch die Zeitzeugen beeindrucken die Schülerinnen und Schüler nachhaltig.

Dorfen - Riechen, schmecken, hören und erleben sollten die Schüler des Gymnasiums Dorfen die Zeit des Zweiten Weltkriegs kurz nach der Befreiung. Die Fachschaft Geschichte, federführend war hier Wolfgang Lanzinger, hatte sich für den Aktionstag, der zugleich der Beitrag der Schule zum Festjahr „1250 Jahre Dorfen“ war, einiges einfallen lassen. So konnte Lanzinger 26 Zeitzeugen aus dem Verbreitungsgebiet der Schule gewinnen, die den gesamten Vormittag in fünf Jahrgangsstufen ihre Erinnerungen aus der Nachkriegszeit schilderten.

Comedian Michael Mittermeier, Pate der „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ war ebenfalls vor Ort und zeigte sich beeindruckt, „wie nachhaltig das Thema hier an der Schule betrieben wird“.

Mucksmäuschenstill war es im Klassenraum, als Schwester Hildegund erzählte, dass sie und ihre Familie nach Kriegsende, „wo es bitterkalt war“, in einer Viehunterkunft leben mussten, weil ihr Haus besetzt worden war und sie mangels Bezugschein bis zum Herbst barfuß laufen musste.

Zeitzeuge Jakob Lutz hatte noch gut in Erinnerung, dass ein amerikanischer Panzer direkt vor der Haustür gestoppt und eine Artillerie abgeschossen habe. Den Feuerstrahl sehe er noch heute vor sich. Im Haus wurden dann blindlings fünf Schüsse abgegeben – zwei Beispiele von Schilderungen, die die Kinder sehr betroffen machten. Anna Stocker aus der Q 11 meinte: „Ich finde es sehr cool, dass wir die Möglichkeit hatten, die Zeitzeugen zu erleben. Zum Beispiel hatte ein Zeitzeuge erzählt, dass der Lebzelter bombardiert wurde. Finde ich krass, was da früher alles passiert ist.“

Elftklässler des W-Seminars hatten Impulsreferate über den Zweiten Weltkrieg vorbereitet, eine Wanderausstellung mit dem Titel „Was konnten sie tun?“ informierte in der Aula über den Widerstand, die Film-AG dokumentierte den Tag.

Besonders beeindruckte die Schüler die Schulspeisung im Pausenhof, die ein Freundeskreis um die Erdinger Thorsten und Erich Blaschke vorbereitet hatte. Ähnlich zur Nachkriegszeit wurde eine Gemüsesuppe ausgegeben, die die Schüler interessiert probierten. Phillip Demir aus der Q 11 zeigte sich demütig: „Die Suppe ist ja nicht schlecht, aber die Schüler damals haben die jeden Tag bekommen. Ist schon mega, welches Angebot wir heute in der Mensa haben.“ Eines der Ziele war es laut Lanzinger auch, „den Kindern bewusst zu machen, wie verwöhnt wir alle im reichen Deutschland leben“.

Der Freundeskreis aus Erding stellte zudem amerikanische Originalfahrzeuge aus dieser Zeit auf dem Pausenhof aus, darunter Jeeps und ein Motorrad, auf die die Schüler gerne kletterten.

Auch Stargast Michael Mittermeier setzte sich auf das Motorrad. Er nahm sich viel Zeit, mischte sich unter die Schüler und machte unzählige Selfies mit den Jugendlichen. Viele kannten ihn aus der Serie LOL, in der Comedians sechs Stunden lang nicht lachen dürfen, die Kollegen aber zum Lachen bringen müssen.

Nach anfänglichem Zögern hatten die Gymnasiasten viele Fragen an den Komiker: Wieso er denn Pate des Gymnasiums sei, obwohl er in München wohne. „Ich bin in Dorfen aufgewachsen, hier zur Schule gegangen, Dorfen bleibt meine Heimat. Wenn ich Pate für eine Schule mache, dann hier“, antwortete er. Was man als Pate alles zu tun habe, wollte jemand wissen. „Ich bin vor Ort, gebe mein Gesicht und trage das Thema nach außen“, erklärte er. Die Schüler wollten auch Privates wissen, welche Hobbys er habe. Schmunzelnd antwortet er, seine 15-jährige Tochter sei sein Hobby, er freue sich, dass sie auch in diesem Alter immer noch gerne mit ihren Eltern in den Dialog trete. Im Haus Mittermeier werde viel über Politik gesprochen, verriet er, gerade der nahe Krieg in der Ukraine beschäftige auch seine Tochter, denn so schnell könne es gehen, dass „man wieder am Boden liege“. Deshalb „ist ein Aktionstag wie dieser so wichtig“. Dann gab es auch noch ein großes Lob: „Das hier ist eine ganz coole Aktion, gebt euch mal selbst einen kräftigen Applaus!“ Zum Abschied riet er der Jugend: „Lacht viel, lacht hart und engagiert euch weiter!“

Organisator und stellvertretender Schulleiter Lanzinger freute sich am Ende des Tages über das durchweg positive Feedback der Schüler: „Wenn da nachhaltig was bleibt, gedanklich und emotional, ist unser Erziehungsauftrag erfüllt.“

Als Zeitzeugen waren am Gymnasium Dorfen: (vorne, v. l.): Schwester Hildegund, Herbert und Resi Ducke, Max Schmid, Maria und Siegfried Zoglauer, Betty Simmerl; (hinten, v. l.): Georg Brennauer, Alois Tremmel, Georg Bauer, Josef Niedermeier, Jakob Lutz, Franz Wenhardt, Franz Streibl, stellvertretender Schulleiter Wolfgang Lanzinger, Hermann Simmerl und Direktor Markus Höß. © Gymnasium Dorfen