Lärmschutzkonzept soll Freibad sichern

Die Stadt soll für das Freibad ein Lärmschutzkonzept erarbeiten lassen. Mit der Umsetzung dieser Forderung wollen die Grünen Rechtssicherheit schaffen und so den längerfristigen Betrieb des städtischen Bades sichern.

Dorfen – Mit einem entsprechenden Antrag der GAL-Fraktion muss sich demnächst der Stadtrat befassen. In der Antragsbegründung schreibt Stadträtin Ursula Frank-Mayer, die „drohende Schließung“ des Freibades sei ein bewegendes Thema in Dorfen. Zudem habe in der Stadtratssitzung vom 3. Juli der Jurist der Stadt vor einer Konfrontation mit den Anwohnern gewarnt, da im Falle eines Rechtsstreits ein gewisses Risiko bestehe, dass das Freibad schließen müsse.

Bekanntlich haben sich in den vergangenen Jahren schon mehrfach Anwohner über den vom Freibad ausgehenden Lärm beschwert. Die Stadt hat daher – um den Konflikt mit Anwohnern zu entschärfen – die Sperrung eines Teils der Liegefläche und eine Begrenzung der Übungszeiten für die Wasserwacht veranlasst (die Heimatzeitung berichtete). Diese Maßnahmen haben deutlichen Unmut bei Schwimmbad-Besucher und der Dorfener Bevölkerung hervorgerufen, aber auch zu viel Kritik an Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) seitens SPD und Grünen.

Frank-Mayer will nun „konkrete Lärmschutzdaten“, um „die Lärmemissionen im Schwimmbad an sensiblen Bereichen zu minimieren und gegebenenfalls den aktiven Lärmschutz zu verbessern“. Mit einem Lärmschutzkonzept solle auch gewährleistet werden, dass der zulässige Lärmpegel für Anwohner eingehalten werde. „Hierdurch kann der ,drohenden Schließung‘ des Freibades fachlich fundiert und rechtssicher entgegengewirkt werden“, argumentiert die Grünen-Stadträtin, die offenbar an eine drohende Schließung nicht so recht glaubt, da sie diese zwei Wörter in ihrem Antrag stets in Anführungszeichen setzt.

Dass in Sachen Lärmschutz Handlungsbedarf besteht, begründet Frank-Mayer auch damit, dass sich der geplante Neubau des Freibades an anderer Stelle noch in einer sehr frühen Planungsphase befinde. Es müsse davon ausgegangen werden, „dass das Freibad noch mindestens acht Jahre an der jetzigen Stelle bleibt“. Da die GAL nach eigenen Bekunden die Beschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner ernst nimmt, „bedarf es eines effektiven, nachhaltigen und belastbaren Lärmschutzes für ein verträgliches Miteinander“.

Als Ziel gibt Frank-Mayer aus: „Die GAL möchte dafür sorgen, dass der gesamten Dorfener Bevölkerung für die nächsten Jahre unbeschwertes Badevergnügen in dem wunderschönen Freibad ermöglicht wird.“