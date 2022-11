Unfallursache: Abgefahrene Reifen

Von: Hans Moritz

Keinen Grip auf der nassen A 94 hatte dieser BMW, der am Samstagmittag bei Dorfen in der Leitplanke einschlug. Die Reifen waren komplett abgefahren. Glück im Unglück: Der Fahrer (45) und seine Familie kamen mit dem Schrecken davon. © Winfried Ess/FiB

Gleich vier Ermittlungsverfahren zieht ein Unfall am Samstagmittag auf der A 94 bei Dorfen nach sich – gegen den Verursacher und drei Autofahrer, die sich durch die Rettungsgasse gemogelt hatten.

Dorfen - Die Autobahnpolizei Mühldorf teilt mit, dass ein 45 Jahre alter Ungar, der in Österreich lebt, mit seinem BMW auf der Isentalautobahn in Richtung München unterwegs war. Bei Dorfen verlor er die Kontrolle über seinen BMW, der in der Leitplanke einschlug und dann quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer und seine Familie blieben unverletzt.



Die Polizisten stellten beim Fahrzeug nahezu vollständig abgefahrene Reifen fest, die der Familie auf der regennassen Fahrbahn zum Verhängnis wurden. Durch den Aufprall lief eine größere Menge an Öl und anderen Schmierstoffen aus, die sich über die A 94 verteilten. Zur Reinigung musste sie für immerhin zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Es bildete sich ein etwa sechs Kilometer langer Rückstau.



Die Feuerwehrleute bemerkten, dass drei Autofahrer die Rettungsgasse missbrauchten, um schneller voranzukommen. Sie wurden an der Unfallstelle angehalten. Die Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld von mehreren hundert Euro, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg rechnen. Den Gesamtschaden des Unfalls beziffert die Polizei mit 13 500 Euro. ham