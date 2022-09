Leben mit Demenz: „Er wird halt ein anderer Mensch“

Von: Uta Künkler

Je älter, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für Demenz: 40 Prozent der 90-Jährigen sind betroffen. © dpa

Demenz hat viele Gesichter. Wie das von Anneliese und ihrem Erich, der plötzlich nicht mehr wusste, wo der Kühlschrank ist. Sie besuchen den Demenzstammtisch in Dorfen.

Dorfen – „Ich hab’ meinen Mann mitgebracht“, sagt Anneliese Rausch (Namen geändert) und öffnet den Reißverschluss am Pulloverkragen ihres Erichs. Dann zuckt sie mit ihren Schultern – hilflos und zugleich ein wenig entschuldigend. „Er alleine zu Hause, das ist ja nichts mehr“, erklärt sie. Erich steht daneben und lächelt aus freundlichen Augen in die Runde. Er ist einer von 240 000 Menschen, die laut EuroCoDe-Studie aktuell in Bayern an einer Demenz erkrankt sind.

40 Prozent der Deutschen sind im Alter von 90 Jahren betroffen

Das Rentnerehepaar aus dem östlichen Landkreis hat sich zum zweiten Mal auf den Weg ins Dorfener Marienstift zum Demenzstammtisch mit Pflegedienstleiterin Freyja Brönnle gemacht. Hier darf jeder kommen, um sich freizureden von den Sorgen des Alltags mit Demenz – einer Krankheit, die zu Beginn des Rentenalters etwa jeden Zehnten und im Alter von 90 Jahren mehr als 40 Prozent der Deutschen trifft.

„Vor Demenz ist keiner gefeit“, sagt Brönnle. „Und dennoch ist das Thema schambehaftet.“ Die Hemmschwelle, darüber zu reden, ist groß. Die Angst, dass die Nachbarn mitbekommen, dass man selber oder der Partner Dinge nicht mehr vermag, die alle anderen mit Leichtigkeit können – Schuhe zubinden, Zeitung lesen, ein längeres Gespräch führen.

Demenz: Die Krankheit beginnt schleichend

Die Krankheit beginnt schleichend. Meistens werde die zunehmende Vergesslichkeit lange auf das Alter oder die Überarbeitung geschoben, erklärt Brönnle. „Oft werden die Anfänge der Demenz erst rückwirkend als solche erkannt“, sagt sie. Dann, wenn die Verwechslungen auffälliger werden und die Diagnose unausweichlich.

Plötzlich wusste er nicht mehr, wo der Kühlschrank ist

Wie bei Erich, der plötzlich nicht mehr wusste, wo der Kühlschrank in seiner eigenen Küche ist. „Das ist die schlimmste Phase für die Erkrankten“, sagt Brönnle. Wenn sie mitkriegen, dass nichts mehr so geht wie früher. „Viele werden ungeduldig mit sich selbst oder traurig, manche aggressiv“, erklärt die Altenpflegerin.

Stille Tränen, Trauer und Wut

Auch Erich Rausch geht es so. Ihm rinnen dann stille Tränen über die Wangen, erzählt seine Anneliese. Weil er merkt, dass er nicht mehr so kann wie früher. Zumindest vermutet sie das. „Man weiß ja nicht, was in dem Kopf vorgeht“, sagt sie. Mit ihr reden kann er darüber nicht. Überhaupt ist das Sprechen für ihn kaum mehr möglich.

Es sind andere Dinge, die das Ehepaar noch miteinander teilt: Die Freude am Garteln zum Beispiel. Und sportlich sei ihr Erich sowieso immer noch, sagt Anneliese Rausch lächelnd. Das sei er immer gewesen. Am Tag zuvor hätten sie eine lange Radtour unternommen. Sicher bereite ihr das Freude, sagt die Seniorin. Trotzdem ist es schwer. „Er wird halt ein anderer Mensch“, sagt sie.

Aggressiv aus einem Ohnmachtsgefühl

Diese Worte bestens nachfühlen kann eine weitere Teilnehmerin am Stammtisch. Ihr Mann wurde im Laufe der Krankheit immer aggressiver. Auch das ist kein Einzelfall, erklärt Brönnle. „Es hat ihn rasend gemacht, dass er nichts mehr zu Stande bringt“, erklärt die Besucherin. Jetzt lebt ihr Mann im Heim. „Aber wenn ich bei ihm zu Besuch bin, dann bin ich bei ihm und alles andere ist wurscht“, sagt sie.

Ihr gegenüber sitzen zwei Schwestern, die sich Sorgen um beide Elternteile machen – die vermutlich demente Mutter und den in seiner Freiheit eingeschränkten Vater. Oft gebe es Streit. Zum Beispiel der Haushalt: Die Mutter behaupte steif und fest, gerade erst durchgewischt zu haben und reagiere verärgert, wenn die Töchter ihrerseits zum Putzlappen greifen, erzählt eine der Schwestern. „Das ist die Problematik“, erklärt Brönnle. „In ihrer Wahrnehmung ist das tatsächlich passiert, da hat sie den Boden gewischt.“

Mehr als drei Viertel werden zu Hause versorgt

Mehr als drei Viertel der an Demenz Erkrankten werden zu Hause versorgt – meistens von ihren ebenfalls nicht mehr jungen Partnern. Anneliese Rausch betreut ihren Mann ganz allein. Die Kinder wohnen weiter entfernt und körperlich ist Erich Rausch fit, braucht keinen Pflegedienst. Aber in Ruhe das Haus verlassen oder ein paar Stunden für sich haben, das ist der Seniorin nicht mehr möglich. „Sie müssen auch auf sich schauen“, mahnt Pflegedienstleiterin Brönnle und spricht von Tagespflege oder Kurzzeitpflege.

Während des zweistündigen Gesprächs sitzt Erich Rausch auf einem Sessel im Hintergrund des Raums. Nur einmal steht der 86-Jährige auf, tritt an den Tisch, hebt den Regenschirm einer Besucherin vom Boden auf und hängt ihn ihr mit einem Lächeln über die Stuhllehne. Er ist ein Gentleman. Das hat er nicht vergessen.

Demenzwoche

Das Landesamt für Pflege veranstaltet von Freitag, 16. September, bis Sonntag, 25. September, die Bayerische Demenzwoche mit Veranstaltungen und Online-Vorträgen. Das vollständige Programm steht im Internet auf www.demenzwoche.bayern.de.

Demenzstammtisch

Jeden zweiten Mittwoch im Monat findet um 19 Uhr der Demenzstammtisch im Marienstift Dorfen statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

