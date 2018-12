Lebensretter im Kühlschrank

Die Dose ist weiß-grün, zehn Zentimeter hoch und aus Plastik. Und diese Dose kann Leben retten wenn sie im Kühlschrank steht.

Dorfen – Klingt skurril, ist es aber nicht. Es handelt sich um eine Notfalldose. Sie ist eine Art Krankenakte die Notarzt und Rettungssanitätern wichtige Informationen zur Hand gibt.

Ein Griff in den Kühlschrank kann Leben retten. Wenn Notarzt und Rettungssanitäter zu einem Notfalleinsatz in eine Wohnung gerufen werden, zählt oft jede Minute. Doch die Retter wissen meist nichts über den Patienten. Wenn dieser bewusstlos ist oder unter Schock steht, gibt es auch keine Auskünfte über Vorerkrankungen, Medikamente oder Allergien. Hier hilft die Notfalldose im Kühlschrank. Insbesondere für ältere und alleinlebende Menschen, die gegebenenfalls bereits Vorerkrankungen haben, sei die Dose optimal, sagt der Dorfener Apotheker Jens Krautscheid von der Parkapotheke. „In der Dose befindet sich ein Zettel, auf dem alle wichtigen Informationen eingetragen werden können.“ Notarzt oder Sanitäter können der Dose so im Ernstfall schnell Gesundheitsinformationen des Patienten (Allergien, aktuelle Medikation, Vorerkrankungen) und soziale Informationen (zum Beispiel Hausarzt und Patientenverfügung) entnehmen.

Allerdings ist es wichtig, „dass die Informationen regelmäßig aktualisiert werden“, sagt Krautscheid. Er hat die Notfalldose nach Dorfen geholt. 400 Stück davon gibt es vorerst. Krautscheid hat mit seinen Kollegen von der Marien Apotheke, der Rathaus-Apotheke und der St. Hubertus Apotheke über die Notfalldose gesprochen, und alle waren sofort mit dabei. Denn diese Aktion empfinden die Dorfener Apotheker für „absolut sinnvoll“.

Die Notfalldose kostet 3,90 Euro. Fertig ausgefüllt und mit einem Medikationsplan bestückt, geht es für die Notfalldose dann in die Kühlschranktür. Die Dose wird aus zwei einfachen Gründen im Kühlschrank deponiert: Erstens besitzt jeder Haushalt einen Kühlschrank und zweitens ist der meistens auch leicht zu finden. Damit im Notfall der Rettungsdienst schnell und optimal Hilfe leisten kann, liegen in der Dose zwei zwei Aufkleber. Diese sollen an der Innenseite der Wohnungstür und Außen am Kühlschrank angebracht werden.

Im Notfall sind nicht nur Patienten, sondern oft auch Angehörige mit der Situation überfordert. „Die Dose ist deswegen eine gute Absicherung“, sagt Krautscheid. Und noch einen Vorteil hat die Notfalldose im Kühlschrank: Die Informationen darin sind immer abrufbar. Batterie- oder Stromausfall sind hier – im Gegensatz zu Computer oder Handy, kein Problem.